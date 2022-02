Ferrovial negocia con Carlyle el traspaso de su participación en la nueva terminal del aeropuerto JFK

Ferrovial, a través de su división de Aeropuertos, y Carlyle han llegado a un acuerdo de exclusividad para negociar la transmisión a Ferrovial del 96% de la participación de que es titular Carlyle en New Terminal One. Se trata del consorcio designado para diseñar, construir y operar la Nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York (que incluye las antiguas Terminales 1, 2 y 3 de dicho aeropuerto y posibles ampliaciones).

Carlyle es titular de un 51% en New Terminal One. En caso de llegarse a un acuerdo sobre la transacción, Ferrovial adquiriría por tanto el 96% de dicha participación. El cierre de la operación estaría sujeto a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, entre otras la aprobación del Port Authority of New York and New Jersey.

Según Bloomberg, Ferrovial invertiría más de 1.000 millones de dólares en la operación. La renovación del aeropuerto está valorada en 9.500 millones de dólares (8.300 millones de euros). Se estima que creará 10.000 puestos de trabajo. Durante 2019, el aeropuerto tuvo 62,6 millones de pasajeros. Otros inversionistas de la Terminal 1 son JLC Infraestructure, de Earvin ‘Magic’ Johnson y Ullico. El plazo para arrendar la instalación llega hasta 2060.

407 ETR en Canadá

Por otro lado, la autopista 407 ETR de Canadá, de la que Ferrovial tiene un 43% de las acciones, ganó 187 millones de euros durante 2021. Se trata de un 43% más respecto a 2020.

No obstante, el impacto de la pandemia todavía sigue pesando sobre la compañía, toda vez que el beneficio en 2019 era de 576 millones de dólares (507 millones de euros), según las cuentas publicadas por la compañía canadiense.

Los ingresos de esta vía ascendieron a 1.023 millones de dólares (900 millones de euros), un 13% superiores, al mismo tiempo que el resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 859 millones de dólares (756 millones de euros), un 16% más.

Como resultado del proceso de vacunación y el levantamiento de las restricciones a la movilidad en Canadá, el tráfico en esta carretera creció un 8% el año pasado, lo que le permite seguir contando con suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones de deuda en 2022.

Por otra parte, la compañía también ha confirmado el nombramiento de un nuevo miembro del consejo de administración, en concreto del actual director financiero de Cintra, filial de Ferrovial, José María Velao, que fue efectivo el pasado 15 de enero.

Tras un periodo de casi un año en el que decidió revisar su política de dividendos por las consecuencias del Covid-19, decidió en diciembre realizar un reparto de 0,387 dólares por acción. Ahora, vuelve a hacer alusión a que revisará cualquier pago futuro en relación a la crisis sanitaria.

