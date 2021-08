Ferrovial y Heathrow se protegen ante un posible incumplimiento de pagos por parte del aeropuerto

El aeropuerto de Heathrow, del que Ferrovial es máximo accionista (25%), acabó el primer semestre con unas pérdidas de 3.384 millones de euros. "La financiación de Heathrow sigue siendo resistente a pesar de las crecientes pérdidas", aseguró la dirección de la infraestructura al presentar las cuentas de dicho periodo.

A finales de junio, Heathrow revisó su previsión de tráfico para 2021, situándola en 21,5 millones de pasajeros, frente a los 37,1 millones previstos a diciembre de 2020. Esta reducción de tráfico aéreo ha implicado el reconocimiento de unas pérdidas por parte de Ferrovial en la línea del resultado por puesta en equivalencia de 238 millones de euros y una reducción total de la inversión de 205 millones de euros.

En esa revisión de junio, Heathrow cumpliría con todos sus covenants, que son cláusulas preventivas que se establecen en un contrato de préstamo. El prestatario, en este caso Heathrow, está obligado a cumplirlas. De ahí que se redacten para controlar y reducir el riesgo financiero del prestatario. Así, se asegura o se refuerza el cumplimiento de los pagos. De incumplirse, el prestamista podría exigir medidas como el vencimiento anticipado de la deuda, ejecutar una garantía adicional o añadir intereses al préstamo.

Dada la situación del aeropuerto, el margen de maniobra que tiene es reducido debido a las presiones actuales sobre la generación de flujo de caja. ¿Y si ese escenario fuese más negativo y en vez de 21,5 millones de pasajeros la cifra a finales de 2021 fuese de 13 millones? Se trata de una situación contemplada en el informe ‘Severe but plausible downside’. Entonces, se incumpliría dicho covenant. Para hacer frente a este "posible riesgo" (así lo ha definido Ferrovial en el documento presentado a la CNMV con los resultados del primer semestre), Heathrow ha iniciado una nueva solicitud de waiver respecto a la deuda.

Un waiver es un permiso para incumplir covenants. A la par, el prestamista no podría adoptar las medidas antes reseñadas, como el vencimiento anticipado de la deuda. ¿Qué sucede? Que el prestamista puede aceptar o rechazar el waiver. Si lo acepta, se respeta el calendario de amortización inicial sin penalización. Si no lo acepta, es decisión del prestatario (Heathrow en este caso) seguir adelante y aceptar las nuevas condiciones o cambiar de idea y no realizar la operación.

Malos tráficos

Heathrow consiguió en 2020 un waiver respecto al cumplimiento de covenants de la deuda. La contrapartida fue la paralización del pago de dividendos durante 2021. La compañía ha incrementado la liquidez hasta los 4.800 millones de libras (unos 5.640 millones de euros).

Según el aeropuerto, esta liquidez sería suficiente para cumplir con todas sus obligaciones hasta 2025. Eso sí, si se cumplieran las previsiones de tráfico actuales. En el caso que no hubiera ingresos, llegaría hasta octubre de 2022.

De enero a junio, menos de cuatro millones de personas han pasado por las instalaciones aeroportuarias. Un 75,1% menos que en idéntico periodo del año anterior, cuando se llegó a los 15 millones, Y el porcentaje es todavía mucho mayor si se compara con 2019, cuando la cifra superó los 40 millones. Un dato: el número de pasajeros del primer semestre de 2021 es similar al que se alcanzó en solo 19 días en 2019.

Tampoco está siendo buena la evolución de la carga. Su volumen cae un 19% respecto a los niveles previos a la pandemia. Una situación que contrasta con otros aeropuertos, como Frankfurt o Schipol, donde la recuperación es patente. Ambos han subido un 9%.

Para atenuar el impacto, Heathrow ha reducido el gasto de efectivo en más del 50% si se compara con el primer semestre de 2019. A la par, los costes operativos se han desinflado un 35% y el gasto de capital, un 77%.

La deuda neta nominal consolidada de Heathrow Finance aumentó ligeramente, de 15.120 millones de libras (17.760 millones de euros) a finales de 2020, hasta 15.222 millones de libras (17.880 millones de euros) a finales de junio. Incluye deuda neta y senior, deuda a plazo, derivados, revolving y líneas de capital circulante.

