Indignación en accionistas de Duro Felguera: la Junta podría tumbar el rescate de la SEPI

Nuevo match ball para Duro Felguera. La empresa asturiana se enfrenta este miércoles a la Junta de Accionistas más importante de su historia reciente con la aprobación del rescate de 120 millones de SEPI y la ratificación de su nuevo plan financiero, completamente en el aire.

El nuevo CEO, Jaime Argüelles, lleva varias semanas haciendo 'campaña' entre los accionistas y medios asturianos para concienciarlos sobre la importancia de que se aprueben todos los acuerdos que se propondrán en esta Junta de Accionistas.

Sin embargo, un importante grupo de accionistas individuales no está conforme con la gestión de la compañía. Entre ellos se critica que la acción haya caído más de un 30% desde que se conoció el rescate hace dos meses y la imposibilidad de la compañía para cerrar la entrada del esperado inversor industrial.

Los accionistas descontentos con la gestión de la compañía critican que no se haya informado bien de las condiciones del rescate a los accionistas y que los datos que llegan a la Junta de Accionistas representan una visión parcial de la situación.

Un movimiento 'rebelde' que si logra aunar más voluntades en la Junta de esta semana, podría poner en riesgo a la compañía. Si la Junta rechaza la ayuda pública y la refinanciación alcanzada con la banca hace unas semanas, ninguno de estos acuerdos tendría validez y -sin margen de maniobra- Duro Felguera podría entrar directamente en concurso de acreedores.

Junta de Accionistas

La autorización del Consejo de Ministros al rescate de la SEPI incluía el acuerdo financiero y el de gestión. Al ser Duro Felguera una empresa cotizada, estos acuerdos tienen que ser ratificados en Junta de Accionistas y si no lo hiciera, todos los pactos quedarían invalidados.

Si no fueran cotizadas (como ocurre en los otros tres rescates: Air Europa, Globalia-Barceló y Plus Ultra) esto no sería problema, pero SEPI quiso asumir el riesgo para que los acuerdos tuviesen total validez de cara a su masa social.

En cualquier caso, la gran preocupación de los gestores de Duro Felguera no es que se rechacen los acuerdos -porque en parte tienen garantizados los apoyos de los accionistas mayoritarios- sino que se queden lejos del quórum necesario para constituir la Junta.

La ley indica que las juntas de accionistas deberán realizarse con una asistencia del 50% del capital representado en primera convocatoria y con un 25% en segunda convocatoria. De lo contrario, se deberá convocar nuevamente.

En el caso de Duro Felguera cualquier retraso en los acuerdos suscritos con la SEPI podría paralizar los pagos que deberá completar la sociedad pública a partir de las próximas semanas.

Otros acuerdos

En la junta prevista para el miércoles 30 de junio se votará, entre otros puntos, alargar el plazo de vencimiento de los convertibles tipo A hasta el año 2027.

También se pedirá a los accionistas que apoyen la cancelación de las obligaciones de 142 millones que de euros que corresponden a la deuda de 2018 y que se lleve a cabo una nueva emisión con un canje de 52 millones de deuda por un 13% del capital.