Los minoritarios de Abengoa apoyarán una oferta por Abenewco 1 para evitar que se la quede el fondo Terramar

Más munición para la guerra por Abengoa. Los accionistas minoritarios de la compañía, agrupados en AbengoaShares y liderados por Clemente Fernández, estudian apoyar una oferta para participar en el rescate de Abenewco 1 y entrar en el capital de la filial que aglutina los activos más valiosos de la empresa andaluza.

Según las informaciones confirmadas por Invertia con fuentes cercanas al proyecto, el objetivo es hacerse con la mayoría de la compañía y bloquear la entrada del fondo oportunista estadounidense TerraMar Capital, que ha llegado a un preacuerdo con los actuales gestores de Abengoa para quedarse con el 70% del capital.

Las fuentes consultadas por este diario indican que ésta oferta se plantearía muy encima en valor de la propuesta de TerraMar de invertir 200 millones, de los cuales solo 50 millones serían capital fresco y el resto un préstamo que se sumará a la deuda de la compañía.

El préstamo de 150 millones de euros se dividiría en dos desembolsos, uno inicial de 35 millones de euros, que dotaría a Abenewco 1 de liquidez a corto plazo, y 115 millones de euros adicionales que estarían sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones precedentes.

Por su parte, esta otra oferta avalada por una compañía del sector energético aportaría más capital, aspiraría a controlar un menor porcentaje de la sociedad, pero siempre con un paquete de control, y aseguraría el empleo de la compañía y que los activos más importantes de Abengoa se queden en manos de inversores españoles.

Plan integral

Los minoritarios buscan también el apoyo del Gobierno y de la Junta de Andalucía, para lo cual están a la espera de que les confirmen nuevas reuniones con representantes del Ministerio de Industria.

El pasado miércoles los actuales gestores de Abengoa presentaron un plan integral para rescatar a Abenewco 1 del concurso de acreedores y para poder salvar a la matriz que está a la espera de la llegada de un administrador concursal.

Este proyecto pasa por la solicitud de 249 millones de euros a la SEPI para Abenewco 1, el rescate de 200 millones del fondo oportunista TerraMar y el desbloqueo de las negociaciones con la banca acreedora. Cuando se cierren todos estos movimientos, se romperá el grupo contable del que ahora es matriz la sociedad y el grupo pasará a estar encabezado por Abenewco 1.

Los actuales gestores de Abengoa siguen también pendientes de la resolución del Tribunal de Instancia Mercantil sobre la designación de la administración concursal. Aseguran que no se está planteando medida alguna que afecte a la misma y que esta propuesta ha sido votada y aprobada por el actual Consejo de Administración de Abenewco 1.

No obstante, según los minoritarios este plan "rompería la sociedad sevillana, que pasaría a manos de acreedores extranjeros, cubiertos por sociedades pantalla. Esto supondría poner en riesgo 3.000 empleos directos españoles, y todos los indirectos por potenciales deslocalizaciones. Se perdería además el know how y las relaciones con la Universidad española. 90.000 familias que tienen acciones de la empresa lo perderían todo. Trabajadores y sindicatos deberían oponerse frontalmente al plan".

Anulación de la Junta

De esta manera, la propuesta inicial de los minoritarios también pasa por pedir un rescate a la SEPI en un montante muy similar, pero con otras condiciones y sin la presencia del fondo oportunista TerraMar que según AbengoaShares despieza y liquida el 100% de las sociedades en las que participa.

Este nuevo movimiento se produce después de que la justicia bloqueara su entrada como gestores de la compañía en una Junta de Accionistas Extraordinaria que se iba a realizar originalmente el pasado 4 de marzo.

Una semana antes, Abengoa presentó un concurso de acreedores al no conseguir 20 millones de la Junta de Andalucía para cerrar su refinanciación con la banca. Los acreedores negaron más prórrogas y se presentó el concurso, declarado oficialmente al mismo tiempo que se anuló la Junta en la que los minoritarios esperaban hacerse con la gestión ya que tenían los votos necesarios.

Posteriormente, AbengoaShares recurrió la suspensión, pero todavía no han recibido respuesta de los tribunales.