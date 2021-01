El Ministerio de Transportes aprueba el estudio para la ampliación de Chamartín

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprobado el estudio informativo del nuevo complejo ferroviario de la estación de trenes madrileña Chamartín-Clara Campoamor, que prevé una futura ampliación para atender todos los nuevos servicios de Alta Velocidad.

La planificación ferroviaria de Mitma tiene entre otros objetivos estratégicos mejorar la eficiencia y competitividad del sistema de transporte ferroviario, optimizando la utilización de las capacidades existentes.

Dentro de esta estrategia, es clave llevar a cabo la remodelación del complejo ferroviario de la estación de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, tal y como ha destacado en un comunicado, puesto que, junto con Atocha, son los dos principales nodos ferroviarios de Madrid, y son fundamentales dentro de la red ferroviaria del país.

Principales actuaciones

La estación está actualmente dividida entre la zona de ancho ibérico, donde se producen los tráficos de cercanías y algunos de media distancia y largo recorrido que se prestan aún por la red convencional, y la zona de ancho estándar donde se prestan los servicios de Alta Velocidad.

Este estudio informativo, publicado este lunes en el BOE, da respuesta a la ampliación que se prevé en estos servicios en el Norte de España, que llegan a Chamartín, así como a la inminente puesta en servicio del túnel que conecta esta estación con Atocha, posibilitando la llegada de los servicios provenientes de las líneas de Andalucía, Levante y Cataluña así como.

La estación contará, así, con tres nuevos andenes y seis nuevas vías de ancho estándar internacional, un vestíbulo más amplio y una nueva terminal al norte de los andenes que permitirá la eventual segregación de salidas y llegadas. Asimismo, tendrá un nuevo paso inferior bajo las vías de Alta Velocidad para conectar la red de metro y cercanías y se adecuará e integrará el entorno de la estación.

Los trabajos necesarios para la redacción, tramitación y aprobación de este estudio informativo cuentan con financiación europea del Mecanismo Conectar Europa (Acción 2016-ES-TM-0271-S "Remodelling of the Madrid railway complex Chamartin to adapt High Speed services").

Renovar la estación

Antes de que finalizara 2020, Adif Alta Velocidad anunció los diez finalistas del concurso internacional para la transformación de la Estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor y su integración urbana.

En la segunda fase, cada uno de los diez equipos finalistas debe presentar, de forma anónima, su propuesta de diseño para la transformación de la estación. Para ello, contarán con un plazo de cinco meses, desde el momento en que se celebre el acto de comunicación oficial.



Posteriormente, será un jurado el que evaluará los diseños y las ofertas técnicas que se presenten, su valoración representará el 90% de la puntuación final; el 10% restante estará relacionado con la oferta económica. La propuesta ganadora finalmente será la que tenga la mejor relación calidad precio según la ponderación señalada.

Una vez que los finalistas presenten sus propuestas, este jurado se dispondrá a analizarlas, con lo que la selección del diseño ganador tendrá lugar previsiblemente a finales del 3º trimestre del año 2021. Posteriormente, el equipo adjudicatario contará con un plazo de 72 meses para ejecutar las actuaciones previstas en el contrato.