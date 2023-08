El Euríbor continúa sin tocar máximos: seguirá subiendo al ritmo del BCE aunque empieza a estabilizarse

El Euríbor a doce meses ha comenzado el mes de agosto cercano al 4% y por el momento la media del mes es inferior a la de julio. Sin embargo, los expertos del sector creen que el índice continuará su camino al alza siguiendo los pasos de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), pero que alcanzará su máximo en 2023 para después comenzar su descenso.

Esta referencia hipotecaria tocó su máximo de los últimos quince años el pasado 7 de julio, al llegar al 4,193%. Desde entonces no ha vuelto a superar esa cota y, de hecho, en los primeros días de agosto se está alejando.

Tras cerrar el mes de julio con una media de 4,15%, en los cinco días en los que ha marcado precio se ha quedado por debajo del 4,08%. La media mensual provisional del octavo mes del año (en torno al 4,06%), por tanto, es inferior a la de julio.

¿Ha tocado techo?

¿Significa esto que el índice ha tocado techo? Es difícil saberlo, aunque los expertos consultados por este periódico se inclinan a pensar que no, dado que el Euríbor a doce meses continuará su camino al alza al ritmo de los movimientos que el BCE haga en su política monetaria.

"Todavía es pronto para valorar si la bajada del Euríbor durante los primeros días de agosto es una simple anécdota o muestra una tendencia. A priori, desde HelpMyCash creemos que volverá a subir a lo largo de este mes y que, probablemente, alcanzará o superará el 4,25%, ya sea este mes o el que viene", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Miquel Riera, experto en hipotecas del comparador financiero.

Todo va a depender de la política monetaria del BCE. Por el momento, el instituto emisor ha elevado los tipos de interés en nueve ocasiones desde julio de 2022, hasta situar el pasado 27 de julio la facilidad de depósito -la remuneración a las entidades por aparcar su dinero en Fráncfort, la referencia del mercado- en el 3,75%, su nivel más alto en 23 años.

El Consejo de Gobierno volverá a reunirse los próximos 13 y 14 de septiembre, pero aún no está claro qué decisión tomará. El mercado duda, aunque en AXA Investment Managers tienen claro que "es poco probable que el BCE obtenga suficientes pruebas de la rápida desaparición de las presiones inflacionistas subyacentes antes de su próxima reunión".

[El BCE cumple el guion y sube otros 0,25 puntos los tipos de interés, hasta el 4,25%]

Por ello, "seguimos esperando otra subida de 25 puntos básicos del tipo DFR -facilidad de depósito- hasta el 4% en septiembre", añaden sus gestores. A esa reunión llegará el BCE con dos datos de inflación más de los que tiene ahora. "Los datos de inflación subyacente justifican la necesidad de al menos una subida más, quizá en septiembre", añaden desde Ebury.

Se produzcan o no nuevas subidas, lo que está claro es que los tipos se mantendrán en un nivel elevado durante un tiempo antes de que comiencen los recortes, que con toda probabilidad moverán el Euríbor a la baja. "No se puede descartar que [la Reserva Federal y el BCE] mantengan un sesgo alcista y quede alguna subida adicional en el tintero", apuntan desde BBVA Research.

Estabilización

En este contexto, lo que los expertos esperan es que empiece a producirse un nuevo escenario de moderación del Euríbor. "Nos estamos acercando ya a una estabilidad del indicador con pequeñas subidas y bajadas que empezarán a verse dentro de poco más allá de sus datos diarios. Dicho esto, habrá que seguir de cerca cómo evoluciona la inflación y los datos macroeconómicos para que esta estabilidad sea una realidad", señalan a este periódico fuentes de iAhorro.

Joaquín Robles, analista de XTB, apunta, por su parte, que "el Euríbor se está estabilizando alrededor del 4% ante la perspectiva de que el BCE frene las subidas de tipos durante los próximos meses".

Por el momento, la inflación de la zona euro ha bajado considerablemente desde el máximo del 10,6% de noviembre de 2022 hasta el 5,3% de junio. Sin embargo, se sitúa aún lejos del objetivo del BCE, que es el entorno del 2%. En España, ya ha caído hasta el 2,3%.

"Las próximas lecturas de inflación serán determinantes, ya que los bancos

centrales temen un nuevo repunte de los precios o un sobrecalentamiento

de la economía", añade Robles, para quien "durante las próximas semanas" se podría empezar a ver "una estabilización [del Euríbor] sobre estos niveles e incluso por debajo del 4%".

[El PIB de la eurozona repuntó un 0,3% en el segundo trimestre mientras la inflación se modera al 5,3% en julio]

En todo caso, el experto de XTB no anticipa una bajada del Euríbor al menos hasta que se produzca un recorte de los tipos de interés, "que no se espera hasta por lo menos mediados de 2024". Es también la previsión de los expertos de Julius Baer. "No esperamos recortes de los tipos hasta la segunda mitad de 2024 como pronto", indicaban tras la última reunión de política monetaria del BCE.

"Todo dependerá de las previsiones de las entidades bancarias. Si estas creen que el BCE podría empezar a bajar sus tipos a principios del año que viene, es posible que el valor del Euríbor se modere. La evolución de la inflación en la eurozona será determinante: si baja significativamente durante los próximos meses, es posible que el BCE cambie de política, mientras que si sigue en valores elevados, es poco probable que bajen los tipos de interés", agrega Riera, de HelpMyCash.

Valor máximo

Antes de ello deberá tocar su valor máximo, que para los expertos de Rastreator no ha llegado aún. "Se espera que a finales de este año alcance su valor máximo, estancándose en torno a un 4,75% sin llegar al 5%", explica a este periódico Sergio Carbajal, responsable de hipotecas de la plataforma.

"Se prevé que la tendencia alcista vaya desacelerando ritmo, pero todo apunta a que todavía habrá que esperar a 2024 para empezar a ver bajadas más notorias en concordancia con la bajada de los tipos del BCE", amplía el experto.

Sigue los temas que te interesan