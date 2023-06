La web y la 'app' de BBVA se bloquean, afectando a miles de usuarios

Gente que no puede pagar la compra del supermercado a través de su teléfono móvil o hacer compras online, consultar su saldo, hacer una transferencia o un Bizum. La página web y la aplicación de BBVA llevan varias horas caídas y las redes sociales ya arden entre críticas al banco.

“Buenas tardes, estamos teniendo problemas de acceso en la web y app. Los equipos técnicos están trabajando en ello para restaurar el servicio lo antes posible. Los cajeros están operativos. Sentimos las molestias. Gracias”, ha publicado en su cuenta de Twitter el banco ‘azul’.

Sin embargo, el mensaje llega “tarde” y no aplaca las quejas de los usuarios en la red. “¿Si el banco no funciona, me pueden explicar cómo no envían al menos una notificación?”, escribía en la red social la usuaria @Bubulisius.

Buenas tardes, estamos teniendo problemas de acceso en la web y app. Los equipos técnicos están trabajando en ello para restaurar el servicio lo antes posible. Los cajeros están operativos. Sentimos las molestias. Gracias. — BBVA en España (@BBVA_espana) June 17, 2023

“Huele a ataque. ¿Alguien para informar y tranquilizar o ya si eso el lunes?”, añade el usuario @eduTru.

Sin embargo, algunos clientes del BBVA confirman que su tarjeta de crédito o debido física sí funciona.

Fuera de España

“No cogen el teléfono de atención al cliente y tenemos que enterarnos de que el servicio no está disponible por Twitter porque no son capaces de avisar a los clientes por ningún tipo de vía oficial”, en palabras de la usuaria @LeireMolina_.

Los clientes del banco español que están diseminando sus reclamaciones también las hacen extensibles a otras filiales del grupo, como sucede en México.

Sigue los temas que te interesan