El Euríbor supera el 4% por primera vez desde 2008

El Euríbor supera la barrera del 4% por primera vez desde 2008. El índice hipotecario escala 55 milésimas hasta el 4,022% en tasa diaria.

Con doce días cotizados, la media provisional de junio queda en el 3,929%, ligeramente por encima de la de mayo que cerró finalmente en el 3,894%.

Esta cifra supondrá un aumento de 300 euros en las cuotas de los hipotecados a tipo variable que afronten ahora su revisión.

El índice supera la media diaria del 4% un días después de que el Banco Central Europeo (BCE) anunciara una nueva subida de los tipos de interés al 4%, porque prevé que la inflación "siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo".

"¿Hemos acabado nuestro viaje? No, todavía no hemos llegado al destino. Aún nos queda terreno por recorrer. Si no hay un cambio sustancial en nuestro escenario central, es muy probable que sigamos subiendo los tipos en julio, lo que probablemente no es una gran sorpresa. Es así porque estamos determinados a alcanzar nuestro objetivo pronto", subrayó la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Previsiones de inflación

La presidenta de la institución explicó que las perspectivas sobre la evolución de la inflación están marcadas por un alto grado de incertidumbre, de ahí que las decisiones del BCE se basen en los últimos datos disponibles. Los riesgos al alza incluyen posibles presiones renovadas sobre la energía y los alimentos, también relacionadas de la guerra de Rusia contra Ucrania.

De hecho, el BCE revisó al anza sus previsiones de inflación hasta situarlas en el 5,4% en 2023, el 3,0% en 2024 y del 2,2% en 2025. También elevó las cifras de inflación subyacente (excluyendo energía y alimentos) hasta el 5,1% en 2023, el 3,0% en 2024 y el 2,3% en 2025 debido sobre todo a los aumentos salariales.

