Dancausa, premio Forbes a la mejor CEO: "No conozco a ningún buen gestor que no tenga un buen equipo detrás"

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha recibido el premio Forbes a la mejor CEO del año 2021. Un galardón que ha reconocido que le hace "mucha ilusión", pero que realmente representa un reconocimiento para aquellos que la rodean. "No conozco a ningún buen CEO que no tenga un buen equipo detrás", ha apuntado.

"Me ha hecho mucha ilusión por lo que significa para la entidad que dirijo. Es un reconocimiento a las personas que trabajan conmigo. Los logros de un ejecutivo por sí mismos son irrelevantes", ha apuntado la banquera en el momento de la recogida del galardón. Y ha añadido que para ella dirigir Bankinter es "un privilegio".

Dancausa ha valorado que una de las mejores cualidades del banco es su rentabilidad. "Desde su nacimiento, en 1965, siempre ha dado beneficios y dividendos, menos cuando las autoridades lo han prohibido a todo el sector", ha dicho sobre Bankinter, destacando después que es un banco "tecnológicamente avanzado".

Creciendo en solitario

La de Bankinter "es una historia de crecimiento por innovación y no por adquisición", ha reiterado Dancausa, dado que "todas las entidades financieras han vivido un sinfín de compras, ventas y fusiones para ganar eficiencia". Sin embargo, "Bankinter ha crecido sin fusiones", algo que ha sido "muy importante" para el banco.

Además de a su equipo, Dancausa ha querido dedicar el premio a Jaime Botín, expresidente y fundador de Bankinter, a la par que accionista de referencia de la entidad.

"Supo llevar con firmeza las riendas del banco y defender los intereses de los accionistas grandes y pequeños", ha dicho del exbanquero, para después añadir que "la historia de éxito de Bankinter no se entendería sin la enorme aportación personal y profesional de Jaime Botín". Es por eso por lo que Dancausa considera el premio como "un homenaje a él" por todo lo que le deben la banquera y la propia entidad.

Dancausa también ha querido agradecer este premio y su propia trayectoria a Rafael Mateu de Ros, fundador de Ramón y Cajal Abogados ("Es la persona que permitió que yo me incorporara a Bankinter", ha dicho de él); a Gonzalo de la Hoz, exconsejero de Bankinter ("Mi jefe en Línea Directa"); a Pedro Guerrero, presidente no ejecutivo de la entidad ("Del que siempre he recibido un apoyo constante"), y a Alfonso Botín ("Que me ha acompañado estos 16 años con un mérito enorme, porque ha tenido confianza en mí incluso cuando me equivocaba").

María Dolores Dancausa recibe el premio Forbes a la mejor CEO de 2021. Forbes Forbes Madrid

La banquera también ha dedicado el premio a su familia, por su "paciencia infinita" ante sus horas de trabajo y sus "renuncias". "Sin ellos no habría tenido la carrera profesional que tenido ni habría sido nada a día de hoy", ha añadido.

Para concluir, ha lanzado un mensaje de esperanza para los tiempos convulsos que vive la sociedad y la economía en estos momentos debido a la guerra de Ucrania. "Tenemos una clase empresarial de primera, unas instituciones claves para esa generación de riqueza y pertenecemos a una entidad de rango superior, que es la Unión Europea"; ha dicho. Y ha terminando aconsejando que "manteniendo la guardia en alto, si perseveramos en lo que creemos veremos tiempos de prosperidad y de paz".

Capacidad de liderazgo

Esta es la segunda vez que la consejera delegada de Bankinter recibe este premio, pues fue galardonada con el mismo en su primera edición. En esta ocasión ha recibido el premio de manos de José Bogas, consejero delegado de Endesa, que ha afirmado que "el talento no tiene género". "En la medida que no seamos capaces de estar 50-50 [hombres y mujeres] estaremos perdiendo oportunidades en este país", ha añadido.

"Las grandes personas son grandes líderes y ese es tu caso, Mariló", se ha dirigido a la banquera, de la que ha destacado su capacidad para "gestionar y liderar con ejemplo", así como "su nivel de exigencia consigo misma y su permanente foco en lograr un punto más de casi todo".

Bogas ha citado algunas frases recogidas de personas del equipo de Dancausa, que destacan su inteligencia y capacidad para escuchar, su criterio propio frente a lo que es esperable o políticamente correcto y su sensibilidad a la igualdad "sin estímulos artificiales".

La entrega del premio ha estado precedida de una presentación por parte de Andrés Rodríguez, editor de la revista Forbes, que ha reconocido que se trata de un reconocimiento "muy merecido".

Rodríguez ha valorado las capacidades de Dancausa como consejera delegada y ha puesto en valor que es la segunda vez que recibe este premio. A lo largo de su discurso ha destacado también que "si no tenemos una buena marca personal no podemos defender una marca" y ha avisado de que "los gestores no pueden perder el contacto con la realidad".

Salvar al país

Tras su intervención ha participado Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, que ha subrayado que a lo largo de la pandemia "hay muchas entidades, como la de María Dolores, que pertenecen al sector financiero, que han salvado este país".

"Muchas personas en la pandemia han dado todo por este país. Y sé perfectamente que no son solo los beneficios lo que les guía y me lo han demostrado con mucho ardor", ha apostillado la vicepresidenta en relación a los empresarios españoles, para después resumir: "Han demostrado que es posible arrimar el hombro".

La vicepresidenta ha destacado que las empresas han contribuido al despliegue de la reforma laboral ("No puedo más que darles las gracias", ha dicho) y ha adelantado que los datos de paro de abril que se conocerán el martes van a ser "extraordinarios". "Van a ser históricos y van a marcar el cambio de paradigma en nuestro país", ha añadido.

Sobre Dancausa, Díaz ha destacado su "extraordinaria inteligencia" y el hecho de que representa una "garantía de que la igualdad está un poco más cerca". "Se está distinguiendo la capacidad de su liderazgo, su carisma, esa energía para liderar la tarea transformatoria que va a guiar a las empresas en nuestro país", ha añadido.

Arropada por empresarios y políticos

Con este premio a Dancausa, Forbes celebra la novena edición del premio al mejor CEO del año, un galardón que en años previos han recibido empresarios de la talla de José María Álvarez-Pallete (Telefónica), Josu Jon Imaz (Repsol), Francisco Reynés (Naturgy) o Pablo Isla (exInditex).

Al recogerlo, la consejera delegada de Bankinter ha estado arropada por gente de su equipo, como Jacobo Díaz, director financiero del banco; Gloria Ortiz, directora general de Banca Comercial; Inés García Paine, directora de comunicación, y Pedro Guerrero, presidente no ejecutivo de la entidad.

María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, junto a Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL, y Andrés Rodríguez, editor de Forbes. Forbes Forbes Madrid

Numerosos representantes del sector financiero también se han congregado en el Ritz para apoyar a Dancausa, como José Manuel Inchausti, consejero delegado de Iberia de Mapfre; Alejandra Kindelán, presidenta de la AEB, o Patricia Ayuela, consejera delegada de Línea Directa.

También han querido arropar a la banquera Pedro J. Remírez, presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL; Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL; Mamen Vázquez, directora general de EL ESPAÑOL; Federico Linares, presidente de EY; Juan Abarca, presidente de HM Hospitales; Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; José Aljaro, presidente de Abertis; Patricia Benito, directora general de Openbank, e Isabel Tocino, consejera de Ence y Enagás.

El mundo de la política también ha tenido una importante representación en el acto. Han querido acompañar a Dancausa, entre muchos otros, José María Aznar, expresidente del Gobierno; Ana Botella, exalcaldesa de Madrid; Alberto Ruiz-Gallardón, exalcalde de Madrid y exministro de Justicia, y Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid.

Y, como no podría ser de otra manera, Concepción Dancausa, consejera de Familia, Juventud y Política de la Comunidad de Madrid y hermana mayor de la consejera delegada de Bankinter.

Sigue los temas que te interesan