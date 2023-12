Emilio Martínez (Enagás): “Apoyamos proyectos innovadores para llevar la ciencia al mercado”

Cuando iniciamos toda esta actividad, en el año 2015, teníamos un objetivo muy cultural y nos planteamos una cuestión que tenía todo el sentido, que es: ¿Por qué le preguntamos a terceros cómo innovar o en qué emprender, cuando quien más sabe de nuestro negocio son nuestros empleados? Entonces les preguntamos qué nuevos negocios o iniciativas podíamos lanzar desde Enagás y ese fue el origen de nuestro programa de emprendimiento de Enagás Emprende. En un primer momento nos centramos en el talento interno buscando una fórmula que aunara lo mejor de una corporación a la hora de innovar (reputación, know how, acceso a clientes, capacidad financiera, reputación, etc) con lo mejor de la “startup” o del pequeño proyecto de emprendimiento (dinamismo, agilidad, flexibilidad y el “hambre” y “foco” del emprendedor. Con este formato se han llegado a lanzar 8 startups o “spin-offs”.