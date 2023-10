El cambio de rumbo necesario para atraer a los talentos ‘tec’

Desde hace unos 15 años vivimos en una revolución tecnológica sin precedentes que en los últimos años se ha precipitado todavía más. Pero uno de los problemas principales que denuncia tanto el sector tecnológico como la administración pública y las empresas es la escasez de talento en España. ¿Dónde están esos profesionales? ¿A las nuevas generaciones no les interesan las carreras STEM?

“Ahora no solo las tecnológicas están buscando esos perfiles, sino todas las compañías, por lo tanto la demanda es ingente”, comenzaba apuntando sobre el tema Fabiola Pérez Ramos, CEO y Cofundadora de Mioti, en la mesa redonda organizada por EL ESPAÑOL en colaboración con Oesía. Llevamos con esta revolución 15 años, pero “cada vez es más rápido y a las generaciones les cuesta adaptarse”. Surgen nuevas profesiones y “tenemos que saber definirlas y saber formar para ellas”, continuaba.

Para ello, la formación y la educación en este sentido tanto de las nuevas generaciones como de los distintos profesionales tanto de dentro como de fuera del circuito tecnológico es una parte esencial. Estamos ante una realidad nueva y muy cambiante y hay que empezar por la base para construir y avanzar con un tipo de modelo educativo distinto.

Vídeo evento Talento Tech con Grupo Oesía

“A mí lo que me parece muy importante en todas las etapas educativas, incluso en las más tempranas, es darles herramientas. Lo que vas a aprender en estas etapas no será, probablemente, en lo que trabajes en tu vida profesional, vas a tener que estar aprendiendo constantemente”, afirmaba Eva Cornide, directora de Talento del Grupo Oesía. Precisamente “son esas habilidades que no son tecnológicas las más importantes para esas nuevas generaciones”, recalcaba Fabiola Pérez Ramos.

Totalmente de acuerdo, Ignacio Azorín González, director general de Estrategia Digital de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid, añadía que “de cara a los más pequeños hay que tener una formación más flexible e individualizada (…) También hay que permeabilizar la enseñanza para llegar a los colectivos que están fuera del circuito y a los más vulnerables (…) No te puedes dejar a nadie atrás”.

Nuevas generaciones

Desde el punto de vista de la empresa, la manera de hacer las cosas en formación también debe de cambiar, según explicaba Eva Cornide: “Uno de los retos que tenemos las compañías es adaptar los programas formativos a lo que quieren las nuevas generaciones, a cómo aprenden y a lo que esperan con esa formación. Igual que las empresas tenemos que adaptarnos, hay que adaptar los planes de estudio”.

Para ello, que la tecnología se entienda como un habilitador para lograr las metas de cada uno es fundamental, tal y como acordaron en esta mesa redonda: “Darles acceso a esa tecnología y enfocarla hacia sus intereses (normalmente más generales) puede hacer que ellos entiendan que tienen que saber sobre esos habilitadores tecnológicos para conseguir su proyecto (…) Que la tecnología permee en todas las materias”, resumía la CEO de Mioti.

De ahí que Ignacio Azorín se centrara en el mismo tema desde la más temprana edad: “La etapa del colegio debería de estar muy enfocada a literatura, historia, filosofía… Esa base que te enseña a saber pensar añadiendo las tecnologías como habilitadores”. Y continuaba: “La Formación Profesional (FP), que es el resolver problemas reales, y los ciclos cortos, que tenemos que seguir creando, yo creo que son esenciales (…) Las universidades escuchan, pero hasta que veas el efecto y la implementación va a llevar su tiempo”.

Sin embargo, como afirmaba la directora general de Talento de Oesía, lo que sí que “tenemos que aprovechar es todas esas capacidades que tienen las universidades para esa formación continua de nuestros propios equipos”.

‘Reskilling’ y formación continua

“¿Qué quieren los perfiles tecnológicos cuando se incorporan? Quieren retos tecnológicos, quieren aprender, quieren un crecimiento, proyectos cortos donde se reten a sí mismo… Y te tienes que adaptar a esa realidad como empresa”, decía Eva Cornide entrando en materia de la vida profesional.

“Desde la administración me falta también hacia dónde se va”, añadía Ignacio Azorín. “Tiene que potenciar ese ‘reskilling’ (reciclaje profesional) dentro de la casa y tratar el tema de la remuneración así que hay que habilitar esas mayores remuneraciones en determinados sectores que quieras desarrollar (…) Otra vez, hacia dónde quieres ir”.

Una de las soluciones tratadas en la mesa redonda en lo que respecta a las empresas giraba en torno a dar oportunidades a aquellas personas que no las tienen para cubrir esos puestos ‘tec’ tan necesarios. “Necesitamos esos habilitadores tecnológicos, que las empresas estén dispuestas a contratar a estos perfiles que ya tienen más años, que tienen un conocimiento del mercado laboral… y darles esa formación que necesitamos para poder incorporarlos”, explicaba Fabiola Pérez.

En resumidas cuentas, dar también oportunidad a gente que se queda sin trabajo y, sobre todo, darles a entender que “la tecnología no viene a quitarnos trabajo, es una oportunidad y hay que acercarlo a otros ambientes para que la abracen”, decía Eva Cornide.

Para el director general de Estrategia Digital de la Consejería de Digitalización de la Comunidad de Madrid es igualmente fundamental en este sentido “el enseñarnos a las empresas a buscar en colectivos donde no hemos buscado (…) Lo más tedioso, que es donde se tiene que involucrar la administración, es ver a la gente que está fuera del circuito y cómo atraerla para luego volver a capacitarlas para cosas que necesite el mercado”.

Dentro de estos profesionales a reclutar las mujeres son un punto clave: en las carreras STEM el número “desafortunadamente, va cayendo”, comentaba la CEO de Mioti. Mientras Eva Cornide afirmaba que una posible solución sería “acercar el por qué y el para qué a los niñas y ver esa tendencia más humanista de la tecnología que te interesa más cuando eres niña”, Ignacio Azorín se detenía en la importancia del lenguaje a la hora de anunciar/ofertar un puesto y en la misión de los equipos de Recursos Humanos: “Está escrito para tíos muchas veces” así como es necesario que “la empresa repiense dónde está buscando” esos perfiles ‘tec’.

