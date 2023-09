Los saudíes llegaron a Madrid tras el 23J y aprovecharon su resultado para cerrar 'la toma' de Telefónica

Los saudíes llegaron a Madrid para ultimar el abordaje sobre Telefónica pocos días después de que se celebraran en España las elecciones generales, el pasado 23 de julio.

Con un Gobierno en funciones, con un resultado electoral incierto, los representantes de Saudí Telecom, asesorados por el banco estadounidense Morgan Stanley (según apuntó el martes prensa internacional), prepararon el aterrizaje de la operadora de Arabia Saudí en la multinacional española presidida por José María Álvarez-Pallete.

De acuerdo a fuentes conocedoras del desembarco saudí consultadas por este periódico, a principios del mes de agosto la operación ya se estaba cocinando en territorio español.

Mientras que los principales partidos políticos del país se afanaban en urdir alianzas que aseguraran la formación de un nuevo Gobierno, los hombres de Mohamed bin Salman aprovechaban la confusión política para pasar lo más desapercibido posible en un Madrid en llamas, vacío durante las horas de sol, a principios del mes de agosto, con políticos, despachos de abogados o medios de comunicación extenuados tras las elecciones.

De lo sigilosos que han sido los saudíes en la toma del 9,9% de Telefónica, dan cuenta las sinceras reacciones de sorpresa que fuentes cercanas al Gobierno, CaixaBank -Isidro Fainé es consejero de Telefónica desde el año 1994- o la misma Telefónica expresaron a este periódico durante la noche del lunes.

La operación saudí parece diseñada al milímetro para impedir el veto del Gobierno a la operación, llegando a porcentajes de adquisición que rozan la activación del conocido como escudo antiopas, que permitirián la intervención gubernamental ante inversiones extranjeras.

La compra de los títulos de Telefónica por parte de Saudí Telecom se ha hecho con el mismo sigilo. La operadora saudí informa en su comunicado publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el martes a las 20.30 horas que ha "adquirido una participación del 9,9% en Telefónica (...) por un importe total de 2.100 millones de euros".

La adquisición, continúa la compañía saudí, se ha realizado "mediante la adquisición de acciones representantivas del 4,9% del capital social de Telefónica y de instrumentos financieros que confieren una exposición económica sobre otro 5% del capital social de Telefónica".

En un comunicado posterior enviado por Telefónica a la CNMV, publicado a las 21.36 horas del lunes, la operadora española reconoce haber "sido informada en el día de hoy" de la compra efectuada por Saudí Telecom, y añade que "toma nota" de la "aproximación amistosa" de Saudí Telecom.

La compra de las acciones de Telefónica se han llevado a cabo "en el mercado", afirman portavoces de Saudí Telecom, sin precisar más detalles. La Comisión Nacional del Mercado de Valores no publica la identidad de los accionistas en una cotizada hasta que estos no alcanzan el 3% del capital; a última hora de ayer lunes, el regulador del mercado no había variado el registro de accionistas de Telefónica.

Que el Ministerio de Industria lanzara ayer un comunicado a mediodía advirtiendo a los fondos extranjeros de inversión sobre la adquisición de la siderúrgica Celsa, también aparentemente muestra que el Gobierno de Pedro Sánchez poco sabía de la llegada saudí a Telefónica.

Si el Ejecutivo, en funciones, pensaba el martes que debía posicionarse públicamente sobre la situación de una compañía como Celsa, con 4.000 empleos en España, aun siendo considerada estratégica y encontrarse en situación concursal... ¿Qué tendrá que decir ahora sobre la entrada de Arabia Saudí en el capital de Telefónica, la compañía que gestiona las comunicaciones del país, con más de 20.000 trabajadores en España, solo de forma directa?

