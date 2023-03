Coca-Cola y Pepsi rechazan investigar cómo afectan a su negocio las leyes antiabortistas aprobadas en Estados Unidos

Coca-Cola y Pepsi, las dos mayores marcas del mundo de refrescos, rechazan investigar de qué manera afecta a su negocio la aprobación de leyes antiabortistas en Estados Unidos.

Las multinacionales estadounidenses celebran sus respectivas juntas de accionistas entre los próximos meses de abril y mayo, y en la convocatoria al acto piden a sus accionistas hacer caso omiso a la propuesta presentada por el activista Andrew Behar.

As you Sow, la organización no gubernamental creada por Behar a principios de los años noventa -que dice "aprovechar el poder de los accionistas para crear un cambio duradero protegiendo los derechos humanos, reduciendo los residuos y alienando las inversiones con los valores"- ha requerido a los accionistas de Coca-Cola y PepsiCo que soliciten a las compañías la elaboración de un informe sobre el impacto en su negocio de las leyes antiabortistas.

El pasado mes de junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogó la sentencia que desde 1974 reconocía el derecho de la mujer al aborto legalizándolo en todo el país. La reciente decisión del Supremo supone que los 50 Estados del país tienen ahora de nuevo capacidad para aprobar leyes contrarias al aborto.

El informe propuesto a Coca-Cola y PepsiCo debería detallar "cualquier riesgo o coste conocido y potencial para la empresa causado por las políticas estatales promulgadas o propuestas que restringen gravemente los derechos reproductivos (...)".

La asociación As you Sow afirma en su propuesta a los accionistas de las dos compañías -que puede consultarte en las convocatorias a las juntas publicadas por las empresas- que el acceso "a los derechos reproductivos está siendo cuestionado a nivel estatal y federal en Estados Unidos".

Desde 2011, añade la asociación, "se han aprobado más de 600 leyes restrictivas; doce Estados prohíben ahora el aborto; otros Estados han promulgado leyes que protegen estos derechos".

La organización de Behar sostiene, aludiendo a diversos estudios y encuestas, que las mujeres que no pueden acceder al aborto "tienen tres veces más probabilidades de abandonar la población activa que las mujeres que pudieron acceder al aborto cuando lo necesitaban, y cuatro veces más probabilidades de caer en la pobreza".

También afirma que las "restricciones al aborto" mantienen anualmente en Estados Unidos a más de medio millón de mujeres entre 15 y 44 años fuera de la población activa. Y que una "gran mayoría de mujeres menores de 40 años, independientemente de su afiliación política", prefieren trabajar "para una empresa que apoyara el acceso al aborto".

Coca Cola y su sede en Georgia

La asociación de Andrew Behar llama la atención sobre las dificultades que podría encarar Coca Cola a la hora de contratar empleados en Georgia, el Estado donde la compañía tiene su sede central.

El Estado de Georgia prohibió el aborto a partir de las seis semanas de embarazo el pasado mes de julio, tras la revisión del Tribunal Supremo.

A la compañía "le puede resultar ahora más difícil contratar empleados en Georgia o en los demás Estados que han ilegalizado el aborto", afirma la asociación, que apunta que la multinacional donó entre 2020 y 2022 más de 1,8 millones de dólares a políticos y organizaciones "que buscan limitar los derechos reproductivos de las mujeres".

Coca Cola, en cuyo consejo de administración se sienta la presidenta de Santander, Ana Botín, aconseja a sus accionistas votar en contra de la propuesta de elaborar un informe sobre el impacto de las leyes antiabortistas.

"Esta propuesta sugiere que nuestros empleados tienen dificultades para acceder a determinadas prestaciones", dice la compañía para explicar su rechazo. "La empresa cuenta con amplias prestaciones sanitarias que cubren las necesidades de nuestros empleados", asegura.

Coca Cola "se enorgullece del amplio paquete de compensación total que ofrece a sus empleados", declara. "Esto incluye prestaciones esenciales para el bienestar de las mujeres, los niños y las familias, como servicios de salud reproductiva y maternal, y planificación familiar", destaca el grupo.

Además explica que cuenta con una "política de reembolso de gastos médicos que cubre una serie de gastos de viaje", aludiendo así a la problemática en la que se encontrarían trabajadoras de la compañía que decidieran abortar y vivieran en un Estado en el que estuviera prohibido, lo que las llevaría a viajar a otro en el que sí pudieran hacerlo.

El grupo señala que no determina "qué tratamientos y procedimientos son médicamente necesarios, sino que son decisiones de los proveedores de atención sanitaria de nuestros empleados y de las compañías de seguro".

Pepsi, 26.000 empleadas en EE UU

La asociación As you Sow afirma en su propuesta a los accionistas de PepsiCo que muchos de los trabajadores de la compañía, que emplea a 26.000 mujeres en Estados Unidos, afrontan ahora "dificultades adicionales para acceder a la atención sanitaria reproductiva para ellos o sus familiares".

"Es posible que a PepsiCo le resulta más difícil contratar empleados en los Estados que prohíben el aborto", señala la organización. "Esto puede perjudicar la capacidad de PepsiCo para cumplir con sus objetivos de diversidad e inclusión, con consecuencias negativas para el rendimiento, la marca y la reputación de la empresa", añade.

El grupo PepsiCo, presidido por el español Ramón Laguarta, quien recibió el pasado año una retribución de 28,3 millones de dólares, advierte a sus accionistas que elaborar un informe como el que propone la organización no gubernamental "no redunda en beneficio de PepsiCo ni de nuestros accionistas ya que sería un uso innecesario de recursos y no produciría información que fuera útil para PepsiCo, nuestros empleados o nuestros accionistas".

La compañía asegura estar "comprometida con la relación de oportunidades para que todos los empleados, incluidos las mujeres, trabajen, adquieran nuevas habilidades y desarrollen carreras exitosas, además de mantener un lugar de trabajo diverso e incluyente".

"Ofrecemos prestaciones integrales de salud y bienestar, incluido el acceso a servicios de salud reproductiva, y revisamos regularmente nuestros programas de prestaciones para confirmar que cumplen con las leyes aplicables (...)", añade PepsiCo.

Los planes médicos financiados por PepsiCo, dice el grupo, "ofrecen beneficios integrales de salud reproductiva que incluyen apoyo individualizado para mujeres y familias antes, durante y después del embarazo, entre otros: anticonceptivos, servicios de planificación familiar, fertilidad y maternidad subrogada y beneficios especiales para recién nacidos".

