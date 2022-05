El A400M también podrá luchar contra los incendios: Airbus culminará este año su kit apagafuegos

El avión A400M de Airbus próximamente podrá añadir a su larga colección de hazañas la extinción de incendios. El gigante aeronáutico está trabajando en un kit apagafuegos para dotar de esta nueva capacidad a la aeronave sevillana.

Airbus tiene previsto que el kit se pueda incluir en su porfolio durante este 2022 tanto para los nuevos encargos de aviones como para aquellos que ya se han vendido. Esta herramienta la está desarrollando un equipo de ingenieros en Madrid.

"Se trata de dotarle de nuevas capacidades para que puedan hacer más misiones y no tengan que encargar nuevas plataformas, sino sacarles mayor partido y optimizar el uso de las que ya tienen", ha explicado en una entrevista de EL ESPAÑOL-Invertia la directora de Tecnología, Innovación y Desarrollo para Airbus Defence and Space, Belén García Molano.

Belén García Molano tras la entrevista. Noelia Ruiz.

El A400M es un avión apropiado para ello: tiene sistemas que le permiten volar con baja visibilidad y a baja cota. "Le permiten llegar a zonas donde otros no llegan", asegura la directora de Tecnología de Airbus Defense and Space.

Se trata de un avance tecnológico que aún no ha sido solicitado por los clientes para esta aeronave, "queremos adelantarnos a sus peticiones" para que "no tengan que comprar nuevas plataformas y puedan dotarlos de esa capacidad fundamental".

"Los incendios con el cambio climático preocupan muchísimo", apunta. Aunque este kit apagafuegos no ha sido reclamado aún para esta aeronave, sí fue solicitado para un pedido de C295 que finalmente el cliente decidió no encargar. "No salió la oferta, pero sí desarrollamos esa capacidad y se podría recuperar", explica García.

La directora de Tecnología reconoce que "ha costado algo más madurar" esta aeronave en comparación con otras por su desarrollo internacional, pero resalta que "el tiempo lo está poniendo su lugar". "Me siento muy orgullosa cuando escucho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mencionar el A400M en situaciones verdaderamente críticas para el país y para Europa", ha subrayado.

Nuevo proyecto europeo

Por otra parte, Airbus va a participar en un nuevo programa de cooperación europeo, 'Clean Aviation', para mejorar la sostenibilidad e impacto medioambiental de las flotas que ya están en vuelo.

A este proyecto europeo se presentan las tres divisiones de Airbus: Comercial, Defense and Space y la dedicada a los helicópteros. En el caso de Defense and Space, la compañía tratará de que los trabajos se desarrollen en cuatro países: España, Francia, Reino Unido y Alemania.

La compañía está preparando la propuesta en estos momentos y prevé terminarla en junio. "Estamos cerrando los acuerdos, habrá nombres que han estado en 'Clean Sky 2' -otro proyecto europeo- porque queremos acabar de madurar algunas tecnologías", indica.

"También estamos investigando tecnologías mucho más disruptivas, vamos a meter en este ecosistema nuevos nombres, compañías y universidades", ha remarcado García.

No perder competitividad

Este proyecto llega tras la experiencia de 'Clean Sky 2', un proyecto europeo para desarrollar un demostrador tecnológico -el C295 FTB2- para que los aviones de defensa puedan reducir sus emisiones y el ruido de despegue. Tras más de diez años trabajando en esta tecnología, Airbus ya ha culminado los vuelos de prueba y prevé tenerlo terminado para 2023.

'Clean Sky 2' ha permitido a las compañías participantes "establecer objetivos realistas en torno a la sostenibilidad". La directora de Tecnología de Airbus Defense and Space ha explicado que "si en Europa somos demasiado ambiciosos en temas de sostenibilidad, podemos no ser competitivos frente a otros continentes donde no sean tan restrictivos". Algo que no ha ocurrido en este proyecto porque "ha permitido establecer objetivos realistas y alineados entre las industrias y los Estados miembros".

En cuanto al respaldo de las instituciones para avanzar en materia de sostenibilidad, García ha subrayado que los fondos de recuperación europeos "han estado muy bien alineados y coordinados a nivel gobierno para asegurar que llegaban a los distintos sectores y que se enfocaban en los puntos clave".

"Creo que ha habido una coordinación muy interesante y bastante bien llevada entre los ministerios y a nivel central para ayudar a todo el ecosistema de empresas a ponernos al día en temas de sostenibilidad", ha explicado. A su juicio, los fondos han sido suficientes y "estamos yendo por el buen camino".

La factoría de Puerto Real

Aún es una incógnita el futuro de la factoría gaditana de Puerto Real que Airbus decidió cerrar para concentrar su actividad en el Centro Bahía de Cádiz, manteniendo eso sí a la plantilla de ambos centros.

La pelota está ahora en el tejado de las Administraciones. El Gobierno de España quiere convertirlo en un Centro Aeronáutico Industrial 4.0, mientras que la Junta de Andalucía pide que se evite que se solape su actividad con el centro que se prevé inaugurar en la antigua factoría de Navantia.

La directora de Tecnología considera que "lo ideal" sería que fuesen "centros complementarios" y que "trabajen retos tecnológicos a largo plazo" para "la supervivencia real" del sector aeroespacial y naval y de otras empresas del entorno.

Recoger la basura espacial

Uno de los proyectos en los que trabaja Airbus actualmente está dedicado a la recogida de la basura espacial. "Ahora mismo estamos en una fase de análisis, de recogida de ideas para ver cómo comenzar a trabajar en este reto", ha explicado García.

La compañía "lleva años en el metaverso", donde realizan simulaciones de fallos y ensayos. Como principales retos tecnológicos, Airbus quiere avanzar en proyectos de inteligencia artificial, ciberseguridad y autonomía de los transportes. "Ya tenemos que gestionar vehículos tripulados y no tripulados, necesitamos autonomía para ayudar al operador a tomar la mejor decisión", ha argumentado.

Uno de los obstáculos en el espacio es la "falta de una regulación mundial" y, por ello, "las empresas no están entrando". "No vamos a poder evitar accidentes naturales como el volcán de La Palma, pero sí que queremos utilizar toda la tecnología que tenemos para adelantarnos y ayudar a que el impacto en vidas humanas y en sufrimiento sea el mínimo", ha detallado García.

En el caso del volcán de La Palma, las imágenes satelitales ya advertían desde 20 días antes de su erupción de que algo iba a ocurrir. Muchas de las imágenes con las que se ha contado de este volcán procedían del satélite 'Paz', en el que Airbus colaboró con algunos de sus desarrollos tecnológicos.

Perfiles demandados

Por otra parte, García cree que las necesidades tecnológicas y las capacidades que se demandarán en los próximos años han cambiado. Para ello, está acercándose a universidades y centros tecnológicos de toda Europa para abordar esas transformaciones.

"En Airbus hemos sufrido ese cambio internamente, hemos pasado de ser una empresa más orientada a plataformas y proveedores de plataformas, ya sean aviones, ya sean satélites, a una empresa mucho más orientada a soluciones", ha detallado.

Los perfiles demandados también han cambiado. Si bien antes se buscaban especialistas en aeronáutica, ahora se demandan informáticos o matemáticos. Airbus cuenta con convenios con las universidades Carlos III, la Politécnica de Madrid o la Universidad de Sevilla.

En esta última cuenta con una cátedra desde 2008, que se va a retomar en los próximos meses tras el parón por la pandemia, con un aula Airbus y pretenden inaugurar un máster. "Es importante aproximarnos a las universidades para buscar esa colaboración, para conjuntamente trabajar en definir carreras, másteres y especializaciones del futuro que realmente estén bien enfocadas a las necesidades de las industrias", ha afirmado la directora de Tecnología de Airbus Space and Defense.

