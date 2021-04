Bruselas acusa a Apple de abusos monopolísticos en su tienda de aplicaciones

La Comisión Europea ha acusado formalmente este viernes al gigante estadounidense Apple de abusos monopolísticos en su tienda de apps (App Store) con el objetivo de favorecer a su propio servicio de reproducción de música (Apple Music) frente a rivales como Spotify. Esta compañía es precisamente la que presentó una denuncia contra la empresa de Tim Cook en Bruselas.

De confirmarse estas acusaciones, contenidas en un pliego de cargos, el Ejecutivo comunitario podría imponer a Apple multas de hasta el 10% de su volumen de negocios por incumplir la legislación comunitaria que protege la libre competencia en el mercado único. Ahora la empresa puede presentar argumentos de defensa y pedir una vista oral.

"Nuestra conclusión preliminar es que Apple actúa como guardián de entrada para los usuarios de iPhones y iPads a través del App Store. Con Apple Music, Appel también compite con los proveedores de servicios de streaming de música", ha relatado la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

"Al fijar reglas estrictas en el App Store que perjudican a los servicios de streaming rivales, Apple priva a los usuarios de alternativas de música más baratas y distorsiona la competencia. Esto lo hace cobrando a sus competidores comisiones altas en cada transacción en el App Store y prohibiéndoles informar a sus clientes de opciones de suscripción alternativas", denuncia Vestager.

El Ejecutivo comunitario sostiene que Apple tiene un posición dominante en el mercado de la distribución de apps de reproducción de música a través de su App Store. Para los desarrolladores de apps, el App Store es la única puerta de entrada para los consumidores que usan iPhones o iPads, dispositivos que forman un "ecosistema cerrado" en el que la compañía controla todos los aspectos de la experiencia del usuario.

A Bruselas le preocupan en particular dos reglas que Apple impone en sus acuerdos con los proveedores de los servicios de streaming. En primer lugar, la obligación para los desarrolladores de utilizar su sistema exclusivo de compra dentro de las apps, por el que les cobra una comisión del 30%. Además, la multinacional prohíbe a los comerciantes informar a los usuarios de iPhones y iPads de otras posibilidades de compra fuera de las apps.

La conclusión preliminar del Ejecutivo comunitario es que estas reglas distorsionan la competencia en el mercado de servicios de reproducción musical, ya que aumentan los costes para los rivales de Apple. Si se confirma, esta conducta infringiría la prohibición impuesta por el Tratado del abuso de posición dominante.

La Comisión tiene abierta una segunda investigación contra la empresa de Tim Cook por abusos monopolísticos en su sistema de pagos móviles (Apple Pay). Al Ejecutivo comunitario le preocupa que Apple limite únicamente a los iPhones el acceso a la tecnología Near Field Communication (tap and go) para pagos sin contacto en tiendas. Finalmente, la Comisión investiga denuncias de casos de rechazo de dar acceso a Apple Pay. Pero en este caso todavía no hay pliego de cargos.