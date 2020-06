Bruselas investiga a Apple por abusos monopolísticos en pagos y en su tienda de apps

La Comisión Europea ha lanzado este martes dos investigaciones simultáneas contra el gigante estadounidense Apple por posibles abusos monopolísticos en su tienda de apps (App Store) y en su sistema de pagos móvil (Apple Pay). La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, cree que la multinacional dirigida por Tim Cook podría estar vulnerando las reglas de la UE.

"Parece que Apple fija las condiciones de cómo debe usarse Apple Pay en las aplicaciones y los sitios web de los comerciantes. Además, reserva la funcionalidad tap and go de los iPhones exclusivamente para Apple Pay", ha denunciado Vestager.

"Es importante que las medidas adoptadas por Apple no priven a los consumidores de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de pago, en particular en materia de alternativas, calidad, innovación y precios competitivos. Por eso he decidido examinar de cerca las prácticas de Apple por lo que se refiere a Apple Pay y su impacto en la competencia", ha agregado.

La segunda investigación que ha lanzado el Ejecutivo comunitario contra el gigante estadounidense se centra en las reglas que impone a los desarrolladores para distribuir sus aplicaciones a través de su tienda App Store.

En particular, a Bruselas le preocupa que Apple obligue a los desarrolladores a utilizar su sistema de compra cerrado y les prohíba informar a los usuarios de iPhones y iPads de las posibilidades de compra más asequibles.

"Debemos garantizar que las reglas de Apple no distorsionen la competencia en mercados donde esta compañía compite con otros desarrolladores de aplicaciones, por ejemplo con su servicio de reproducción de música Apple Music o con Apple Books", ha dicho la comisaria de Competencia.

Esta segunda investigación es el resultado de una denuncia presentada contra Apple por su rival Spotify en marzo de 2019. Una denuncia a la que se ha sumado en marzo de este año un distribuidor de libros electrónicos y audiolibros que compite con Apple Books, y cuya identidad el Ejecutivo comunitario no ha desvelado.

La Comisión emprenderá ahora investigaciones en profundidad sobre cada uno de los dos casos. La apertura de este procedimiento formal de examen no prejuzga los resultados. No existen plazos legales para concluir este tipo de investigaciones en materia de abuso de posición dominante y prácticas comerciales restrictivas.