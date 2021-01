Muere Sheldon Adelson, el hombre que quiso convertir Alcorcón en Eurovegas

Las Vegas Sands ha comunicado el fallecimiento del presidente y director ejecutivo de la compañía, Sheldon G. Adelson. El magnate se había apartado de la presidencia del grupo hace escasos días tras haber reanudado el tratamiento del Linfoma de Hodkin, que finalmente le ha costado la vida a los 87 años.

Adelson deja un patrimonio estimado de 35.900 millones de dólares (29.298 millones de euros) y una posición en el puesto 37 entre las mayores fortunas del planeta, según la revista 'Forbes'.

Después de que el fundador diese a conocer la vuelta al tratamiento, el consejo de administración escogió a Robert G. Goldstein, que entonces era director de operaciones de Las Vegas Sands, como presidente interino y consejero delegado interno a la espera de la recuperación de Adelson.

Las Vegas Sands

Desde la compañía que él mismo fundó destacan sus logros en la industria hotelera y turística integrada, que se exitenden por Las Vegas, Macao y Singapur. "Nuestros Resorts Integrados líderes en la industria brindan contribuciones sustanciales a nuestras comunidades anfitrionas, incluido el crecimiento en el turismo de placer y de negocios, la creación sostenida de empleos y oportunidades financieras continuas para las pequeñas y medianas empresas locales", señala la compañía en el comunicado emitido tras el fallecimiento.

En estas zonas destacó por la puesta en marcha de grandes complejos turísticos que permitieron reinventar el sector. Las Vegas Sands es un desarrollador y operador de complejos turísticos. A día de hoy, Sands cuenta con una plantilla de más de 50.000 miembros en todo el mundo.

Eurovegas, proyecto fallido

El magnate buscó entre 2011 y 2013 una incursión en suelo español, cuando intentó convertir el municipio de Alcorcón en el epicentro del ocio europeo. Su objetivo era replicar su modelo de éxito de ciudad con casinos, hoteles, resorts y restaurantes; sin embargo, la discrepancia con el Gobierno central sobre las condiciones fiscales frustraron la inversión.

Su puesta en marcha supondría, según los cálculos de la compañía estadounidense, la creación de cerca de 260.000 puestos de trabajo. Pese a la buena sintonía entre Las Vegas Sans y la Adminsitración de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013 rechazó las condiciones de la compañía en materia fiscal, entre las que destacaba la eliminación de los casinos online.

Vista del proyecto que se planteó para el complejo de Alcorcón.

Propiedades hasta Singapur

Entre las propiedades de la compañía destacan The Venetian Resort y Sands Expo en Las Vegas, así como el complejo ubicado en Singapur, Marina Bay Sands. Por otro lado, a través de Sands China gestionan Cotai Strip en Macao, en el que se encuentran The Venetian Macao, The Plaza y Four Seasons Hotel Macao, Sands Cotai Central y The Parisian Macao, así como The Sands Macao en la península de Macao.

Se llevará a cabo un funeral en Israel y los planes para un servicio conmemorativo en Las Vegas se anunciarán en una fecha posterior.