El PIB per cápita de España se situó 11 puntos por debajo de la media de la UE en 2023

El PIB per cápita de España se situó 11 puntos por debajo de la media de la Unión Europea en 2023 Reuters

Pese a haber quintuplicado el crecimiento medio de la eurozona el año pasado, España todavía está lejos de alcanzar la convergencia económica con Europa. El producto interior bruto (PIB) per cápita de España se situó 11 puntos por debajo de la media de la UE en 2023, según la estimación preliminar publicada este martes por Eurostat, la oficina estadística comunitaria.

Nuestro país ocupa la decimosexta posición en riqueza por habitante entre los 27 Estados miembros, por detrás de Francia, Italia, Chipre, Eslovenia y República Checa. Eso supone mejorar un escalón respecto al año anterior, adelantando a Lituania. Gracias a la fuerte expansión del año pasado, España ha recortado en tres puntos la brecha respecto a la media europea (que en 2022 era de 14 puntos).

España alcanzó la convergencia en PIB per cápita con la UE en el año 2002 e incluso llegó a superar a Italia durante los años de la burbuja. Pero el nivel de riqueza por habitante se desplomó tras el estallido de la crisis financiera y, cuando ya empezadaba a remontar, volvió a hundirse durante la pandemia.

PIB per cápita en los países de la Unión Europea en 2023

En 2023, se registraron diferencias sustanciales en el PIB per cápita expresado en estándares de poder adquisitivo entre los países de la UE. Luxemburgo e Irlanda tuvieron los niveles más altos (140 puntos y 112 puntos por encima de la media de la UE, respectivamente).

A continuación se situaron Países Bajos (30 puntos por encima de la media de la UE), Dinamarca (28 puntos) y Austria (23 puntos). En el extremo contrario de la clasificación, Bulgaria registró el PIB per cápita más bajo (36 puntos por debajo de la media de la UE), seguida de Grecia (-33 puntos) y Letonia (-29 puntos).

El informe preliminar de Eurostat incluye notas metodológicas para explicar las sorprendentes y anormales cifras de Luxemburgo e Irlanda.

En el primer caso, el elevado PIB per cápita se explica por la gran proporción de trabajadores transfronterizos del país en el empleo total. Si bien contribuyen al PIB, estos trabajadores no se tienen en cuenta como parte de la población residente que se utiliza para calcular el PIB per cápita de Luxemburgo.

En el caso de Irlanda, el alto nivel de PIB per cápita puede explicarse en parte por la presencia de grandes empresas multinacionales que poseen propiedad intelectual. La fabricación por contrato asociada con estos activos contribuye al PIB, mientras que una gran parte de los ingresos obtenidos de esta producción se devuelve a los propietarios finales de las empresas en el extranjero.