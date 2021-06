El nuevo presidente del Círculo de Empresarios pide un gran pacto nacional por el empleo de los jóvenes

El nuevo presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala ha reclamado este miércoles un gran pacto nacional por la generación de empleo en el que participen los partidos políticos, los empresarios y los sindicatos.

Coincidiendo con la publicación de los datos de paro del mes de mayo, el recién nombrado presidente ha recordado que una de cada cinco personas no puede trabajar en España.

Se trata de una situación preocupante que, sin embargo, "no es el problema más acuciante". Según ha lamentado, "el 40% de nuestros jóvenes no pueden acceder al mercado laboral" y si no se acometen las reformas, se condenará a esa generación a vivir en un país "hipotecado y sin futuro".

"Salimos de una pandemia y entramos en una grave crisis económica. Que los abrazos que nos podamos dar no solo sean entre ciudadanos, que también sean entre los políticos", ha pedido apelando al espíritu de la Transición.

El presidente del Círculo ha esbozado cuáles deberían ser los principales puntos de ese "gran pacto por el empleo" que debe tener en el acuerdo sobre la reforma laboral su núcleo.

En concreto, ha reclamado reducir el número de contratos y asumir situaciones de indemnización de despido similares a las de otros países de nuestro entorno. Medidas que se completarían con un "esfuerzo enorme en formación, en especial la Formación Profesional dual" para sentar las bases de la empleabilidad de los jóvenes.

"Deberíamos fijarnos en los que no trabajan, en lugar de mirar las reivindicaciones de los que trabajan", ha dicho Pérez-Sala.

Una década decisiva

El Círculo ha presentado este miércoles el documento España, ante una década decisiva y su presidente ha aprovechado el evento para poner sobre la mesa las reformas que debe acometer este país para aprovechar la oportunidad que tiene si aprovecha bien los 140.000 millones de euros de los fondos europeos.

En opinión del Círculo de Empresarios, tras el reto del empleo, el segundo de los deberes que tiene que abordar España es la reforma de las pensiones.

"Se nos dice que están garantizadas cuando todos sabemos que esto no es así", ha advertido Pérez-Sala. Por ello, ha pedido más transparencia para que los ciudadanos puedan decidir libremente a qué edad jubilarse y con qué pensión.

También ha reclamado una reforma del sistema educativo como "única garantía de futuro prometedor" para los jóvenes y ha recordado que en España hay un "exceso de universitarios" formados que luego no pueden incorporarse al mercado laboral.

Sin populismo

Además, el presidente del Círculo ha pedido a la clase política "una reforma fiscal sin populismo".

Sobre las subidas de impuestos que se avecinan para financiar los costes de esta pandemia, ha recordado que "los recursos vendrán de todos los ciudadanos, no sólo de los ricos". "El esfuerzo debe ser compartido", ha afirmado.

En este contexto, ha destacado la dramática situación de deuda y déficit que padece España con algunos datos comparativos.

Ha recordado que países como Grecia e Italia siguen teniendo más deuda, pero estamos más cerca de ellos que en 2019, mientras que otros, como Francia, que tenían más deuda antes de la Covid-19, en este momento, tienen menos endeudamiento.

Por ello, ha dicho que urge a hacer otra reforma: la de la Administración Pública para minimizar su gasto.

"No pagamos impuestos para sostener a los empleados públicos. Los recursos deben concentrarse en el servicio a los ciudadanos", ha reclamado Pérez-Sala.

Para abordar estas reformas, esta institución considera imprescindible que los políticos aparquen sus intereses particulares y se centren en los generales.

Tras su discurso, el Círculo ha celebrado una mesa redonda para analizar los problemas que padece la economía española y destacar algunas de las propuestas que incorpora este documento que pone el foco en el futuro de los jóvenes.