Empresas y autónomos podrán recibir ayudas directas de las CCAA a través de las ayudas europeas

La tercera ola ha obligado a las autoridades públicas a ampliar y endurecer la aplicación de las medidas de restricción de la actividad, con el impacto negativo que tiene esto en las empresas. Por ello, desde los sectores productivos se insiste en reclamar ayudas directas que les permitan sobrevivir. Si bien el Gobierno todavía no ha dado respuesta a este ruego, las comunidades autónomas sí pueden hacerlo, y con fondos europeos.

Concretamente, las regiones podrían conceder ayudas directas a sectores tan perjudicados como la hostelería y el turismo recurriendo a los fondos 'Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe', los REACT-EU. En total, está previsto que las autonomías reciban unos 8.000 millones de este fondo en 2021 y los 2.000 restantes en 2022. Es decir, 10.000 millones en total.

Fuentes del Ministerio de Hacienda confirman que, “en principio”, estos fondos se podrán dedicar a ayudas directas. Sin embargo, desde las comunidades autónomas no lo tienen tan claro.

Dudas

Exceptuando lo que dedican a gasto sanitario, administraciones regionales preguntadas por Invertia indican que están consultando constantemente al departamento de María Jesús Montero sobre cómo y a qué se pueden dedicar estos fondos.

Cabe recordar que aunque en un principio los fondos procedentes del REACT se deben destinar principalmente a políticas relacionadas con la sanidad, la educación y los servicios sociales, también podrán dedicarse a otros fines.

Así se reparten los fondos del REACT. Fuente: Ministerio de Hacienda.

Concretamente, al objetivo específico de apoyar “medidas de ayuda económica en las regiones más dependientes de los sectores más afectados por la crisis de la Covid-19”, según la carta que el departamento que dirige María Jesús Montero ha enviado a algunas regiones y a la que ha tenido acceso Invertia.

Esto será posible siempre y cuando los millones de euros lleguen a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). A través de esta fórmula, las regiones podrán dar ayudas directas a sectores perjudicados por la pandemia empleando las ayudas europeas.

Alivio

Que las comunidades autónomas recurrieran a esta vía para incrementar sus ayudas a las empresas supondría un importante alivio para las más perjudicadas por la Covid. La prolongación de la pandemia y de las restricciones relacionadas con la actividad han llevado a que los sectores privados reclamen al Gobierno ayudas directas.

Se trata de una postura que comparte el ala morada del Ejecutivo. Nacho Álvarez, gurú económico de Podemos y secretario de Estado de Economía Social, había planteado emplear 10.000 millones de euros en las susodichas ayudas directas.

Sin embargo, por lo pronto, esta posibilidad no cabe en los planes del Gobierno. Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, insistió en que el Estado ya ha destinado "más de 62.000 millones de euros al tejido productivo para paliar y minimizar los efectos de las restricciones derivadas de la pandemia".

Sin embargo, exceptuando las exoneraciones de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la mayoría de esos 62.000 millones son préstamos y moratorias fiscales que las empresas tendrán que devolver o pagar de alguna manera en el futuro.

Cabe recordar que la crisis originada por la pandemia de la Covid destruyó 204.830 empresas con al menos un trabajador en plantilla y 323.778 trabajadores autónomos entre el primer y tercer trimestre de 2020, según una estadística experimental sobre demografía de empresas publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, de las 1.190.870 empresas con empleados que había a principios de 2020, el 17,2% (204.830 empresas) no logró sobrevivir a finales del tercer trimestre.