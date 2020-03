La demanda eléctrica se desploma un 25% ante el endurecimiento del parón de la actividad

La demanda eléctrica en la Península Ibérica se desplomaba este lunes más de un 25% con respecto a una jornada de actividad normal en el país, ante el endurecimiento en el parón de la economía decretado este fin de semana por el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus.

En concreto, a las 10.00 horas el consumo peninsular de electricidad se hundía hasta los 25.071 megavatios (MW), lo que supone un 25,17% menos que los 33.056 MW registrados a la misma hora del pasado 9 de marzo, el último lunes antes de que se entrara en esta situación de excepcionalidad, según datos del Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema, consultados por Europa Press.

Con respecto al pasado lunes, en que se entraba en la segunda semana del estado de alarma decretado por el Ejecutivo, la caída en la demanda eléctrica a esa misma hora es de un 11,8%.

Este fin de semana, el Gobierno, en un Consejo de Ministros extraordinario, dio una vuelta de tuerca más en el confinamiento en el que se encuentra el país para hacer frente a la crisis del Covid-19 y acordó paralizar toda actividad no esencial, en busca de frenar con mayor contundencia los contagios y descargar a los centros sanitarios, en especial a las UCIs, de una avalancha en ciernes.

De esta manera, los trabajadores de las actividades no esenciales no pueden ir a su trabajo entre este lunes y el próximo jueves 9 de abril, ambos inclusive. Este parón en la actividad afecta ya así al sector industrial no considerado esencial como a la construcción.

La demanda eléctrica es uno de los principales termómetros para medir la actividad de una economía y se comporta a la baja con los cierres en sectores como los servicios o la industria, a pesar del traslado de consumo al doméstico por el teletrabajo.

De esta manera, a medida que se incrementan las medidas restrictivas para la actividad económica según pasan las semanas, se acrecienta esa caída en el consumo eléctrico, a pesar de que este confinamiento o la implementación del teletrabajo como medida está trasladando parte de ese consumo anterior al doméstico.

La semana pasada cayó un 9,1%

De hecho, la semana pasada (entre el 23 y el 29 de marzo), la demanda peninsular fue 4.216 gigavatios hora (GWh), lo que representa una caída del 2,95% con respecto a la de la semana pasada y del 9,11% frente a la de la misma semana del año pasado.

Las energías renovables generaron el 46,8% del total durante la semana pasada, mientras que el 76,6% fue producción sin emisiones de CO2, según datos de REE.