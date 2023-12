NH oferta casi 600 empleos en sus hoteles: contrato indefinido y salarios de hasta 99.000 euros

La compañía hotelera NH nació en 1978 en Pamplona y, desde entonces, no ha parado de crecer. En estos 45 años de vida no sólo se ha convertido en un referente de la hotelería urbana en España, también en Europa, Latinoamérica y Asia.

En concreto, cuenta con más de 350 hoteles repartidos en 28 países. Así, está presente en ciudades como Ámsterdam, Barcelona, Berlín, Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Düsseldorf, Fráncfort, Londres, Madrid, México DF, Milán, Múnich, Nueva York, Roma o Viena.

Ramón Aragonés, su CEO, indicaba en la Memoria del año 2022 que “nos proponemos ser uno de los operadores hoteleros más activos en los próximos dos años. Inauguraremos 50 hoteles en el mundo de forma conjunta con Minor Hotels, de los que 27 serán operados por NH Hotel Group en Europa y Latinoamérica”. Aperturas que necesitarán de empleados.

¿Qué empleos ofrece NH?

La gama de empleos que ofrece NH es de lo más variada. En conjunto, la oferta actualmente se cifra en 585, de las que 40 tienen como destino España. En ocasiones, son becas; en otras, se trata de contratos indefinidos.

Así, por ejemplo, se necesita un IT Trainee en Madrid para tareas de apoyo en la administración del equipamiento de oficina, resolución de incidencias, maqueteado de pc´s, configuración de cuentas office… Es necesario ser ingeniero Técnico Informático, FP IT o grado Superior en IT. Y se piden conocimientos de redes, protocolos de red y correo, conocimientos de Administración de Sistemas, uso de Microsoft Office 365 avanzado, y castellano e inglés. Es una beca remunerada de un año.

También está vacante el puesto de técnico de mantenimiento (especialista en electromecánica) en Tenerife. Se pide Formación Profesional, y estar familiarizado con salas de máquina de producción de ACS, climatización, etcétera. Es necesario tener dos años de experiencia mínimos como técnico de mantenimiento de hotel, y se ofrece contrato indefinido.

Otro puesto disponible es el de cocinero, con formación en grado medio de cocina. Se pide una experiencia mínima demostrable de dos años como cocinero con alto volumen de trabajo, y se tendrán en cuenta conocimientos informáticos y de idiomas. El puesto es en Madrid.

NH Sants en Barcelona.

Junto a estos trabajos, hay otros como los de global contract management team leader, sales executive/events coordinator, guest relations, o jefe de pastelería. En este último supuesto (en Marbella), se ofrece contrato indefinido y descuentos para empleados, así como tarifa especial para empleados, amigos o familiares en los establecimientos de NH.

También se puede optar a estos otros: botones, recepcionista de spa, marketing executive, legal trainee, quality & customer experience, agente de reservas…

¿Cuánto paga NH y cómo acceder al puesto?

Los salarios en NH, como es lógico, van en consonancia con el puesto a desempeñar. Así, y según recoge en su Memoria Anual de 2022, la retribución media a la plantilla fue de 27.338 euros (26.078 euros en el caso de las mujeres, y 28.598 euros para los hombres). Se trata de un 0,8% menos que en 2021.

En el caso de la alta dirección, el sueldo de las mujeres fue de 74.808 euros, mientras que para los hombres se situó en 99.758 euros. La media fue de 87.238 euros. Mientras que para los mandos medios, esas cantidades fueron de 40.364 euros (mujeres) y 41.392 euros (hombres). La media, en este caso, fue de 40.878 euros.

Por último, y para el personal base, se situó en 23.346 euros (mujeres) y 23.570 euros (hombres). La media, en este segmento, fue de 23.458 euros.

Para poder optar a estos puestos, se debe acceder a la plataforma de empleo de la empresa y situarse sobre el epígrafe ‘¿Pensando en tu próximo reto?’. Ahí hay dos opciones: NH Careers (con oportunidades para Europa y América), y Minor Hotels (para descubrir oportunidades en Asia Pacífico, Oriente Medio, África & Oceanía).

Pinchando, por ejemplo, en el primero de esos botones, nos encontraremos con las diferentes ofertas que se pueden seleccionar por puesto, país, provincia y tipo de oferta. Una vez se pincha la oferta, aparecen los detalles de la misma, y una pestaña llamada ‘inscribirme a esta oferta’. Entonces, habrá que rellenar una serie de datos.

