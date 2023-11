Yolanda Díaz convoca para el jueves la mesa de diálogo social y ve "factible" un acuerdo sobre el SMI

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado la convocatoria de la mesa de diálogo social para el próximo jueves con el objetivo de buscar un acuerdo entre patronal y sindicatos sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Díaz sostiene que el acuerdo es "factible" pero deja claro que el incremento debe ser de al menos el 3,7%-3,8%, en línea con la inflación de este año, para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

CEOE y Cepyme fueron los primeros en presentar la semana pasada una propuesta de subida del SMI del 2,9%, hasta los 1.112,4 euros al mes en 2024, y del 3% en 2025, hasta los 1.145,77 euros al mes, en 14 pagas. Sin embargo, los sindicatos lo consideran insuficiente y reclaman un incremento acorde a la "evolución de los precios de los productos básicos, como la alimentación".

"Vamos a garantizar la pérdida de poder adquisitivo. Cerrará el IPC a finales de noviembre entre el 3,7% y el 3,8%. Sí les digo alto y claro que no vamos a permitir que los trabajadores y trabajadoras españolas sean víctimas de la pérdida de poder adquisitivo", ha dicho la vicepresidenta segunda a su llegada al Consejo de Empleo y Asuntos Sociales de la UE que se celebra este lunes en Bruselas.

"Es una muy buena noticia que tanto la patronal como los sindicatos hagan propuestas. Porque cuando la patronal y los sindicatos hacen propuestas, ya les digo yo lo que va a hacer el ministerio de Trabajo y Economía Social: intentar alcanzar un acuerdo", asegura Yolanda Díaz.

"Les pido aquí a los agentes sociales que, por el bien de nuestro país, por la necesidad que hay de dar serenidad y tranquilidad, como siempre hemos hecho en los mejores momentos de nuestro país, estemos a la altura de las circunstancias y concitemos un acuerdo. Me van a encontrar siempre en el acuerdo", ha insistido la vicepresidenta.

En este sentido, el Gobierno encara la mesa de diálogo social del jueves, que presidirá el secretario de Estado de Empleo Joaquín Pérez Rey, con un doble objetivo: que los trabajadores "no sufran la pérdida de poder adquisitivo" y también "alcanzar un acuerdo, que me parece que es factible, entre las posiciones de los sindicatos y de las patronales".

Díaz ha defendido que las anteriores subidas del SMI aprobadas por el Gobierno han sido eficaces para reducir la "pobreza laboral" y también la "brecha retributiva" entre hombres y mujeres, "incluso en pandemia y con la caída de 11 puntos del PIB".

"Todo el relato que había sobre el salario mínimo resultó ser falso. No era verdad que destruía empleo, no lo es. Tenemos récord de ocupación en España, 23,3 millones de personas ocupadas, de las cuales 10 millones son mujeres. No había pasado en la democracia española y esta es la senda que vamos a seguir", ha señalado la vicepresidenta.

