El SEPE ofrece 1.000 empleos en construcción: sin experiencia y con sueldo de hasta 44.000 euros

El sector de la construcción está lanzando su particular SOS. Y es que faltan albañiles y otros puestos de trabajo que son necesarios cubrir para hacer frente a la demanda de obra. En concreto, y según la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), hacen falta 700.000 personas. De ahí que, dentro del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), la oferta para cubrir esta necesidad se acerque a las 1.000 vacantes.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Muchas son las circunstancias que han configurado esta especie de ‘tormenta perfecta’ dentro de la construcción. Para empezar, el estallido de la burbuja inmobiliaria, allá por 2008, hizo que desaparecieran muchos puestos de trabajo. Como muestra, un botón: en aquel entonces, había tres millones de trabajadores en el sector; hoy, rondan los 1,4 millones.

Además, el relevo generacional no se está produciendo. Las nuevas generaciones no tienen al sector en su punto de mira para conseguir empleo. Incluso sus propios padres prefieren que se dediquen a otra cosa. Y la población inmigrante no es suficiente.

¿Cuáles son las ofertas del SEPE?

Antes de entrar en materia, conviene recordar que el Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE), junto con los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas, conforman lo que se conoce como Sistema Nacional de Empleo. En conjunto, promueven, diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo. Por tanto, son una especie de intermediario para conseguir trabajo.

Hecha esta aclaración, y por lo que concierne a las ofertas del SEPE en el sector de la construcción, podemos señalar dos grupos: trabajadores en obras estructurales de construcción, y supervisores de construcción.

En el primero de ellos, actualmente el SEPE oferta 690 ofertas de trabajo. Así, por ejemplo, en Valencia se requiere albañil oficial de primera, con experiencia, carné de conducir y alta implicación. El sueldo es de 20.000 euros brutos anuales y, en el capítulo de estudios, se piden estudios primarios incompletos.

En La Coruña, por su parte, se necesitan oficiales de primera y de segunda, en este caso con estudios primarios completos, y un salario que varía entre 19.500 y 23.000 euros.

Y, en Madrid, un monitor de sistemas de aislamiento térmico, acústico y de protección pasiva contra el fuego, con un sueldo de hasta 24.542 euros. Aquí es necesario tener enseñanza de grado medio en formación profesional.

¿Más empleos? En Orense se busca un montador de andamios, con estudios primarios incompletos, y un salario de 18.000 a 21.000 euros brutos anuales. Y, en Asturias, un técnico de ferralla, con estudios primarios incompletos, contrato indefinido, y un sueldo de 22.800 a 25.200 euros brutos al año.

¿Qué puestos necesitan estudios?

Junto a los puestos de trabajo antes indicados, hay otros cuyas cantidades a percibir son mayores, con títulos específicos. Así, en Baleares, se necesita un encargado general de obra, con cinco años de experiencia para la supervisión y control de la construcción. ¿Salario? De 28.000 a 32.000 euros anuales.

En Burgos, por su parte, buscan aparejador para rehabilitaciones, reparaciones, o la redacción de proyectos de obra nueva. Se pide título propio de este oficio y el salario es de 26.000 euros brutos al año.

Mientras que en Madrid buscan encargado de obra de edificación, con educación primaria, y un sueldo de 38.000 a 44.000 euros brutos al año. En Gijón, y con contrato en prácticas, se necesita ingeniero de producción, con salario de 30.000 euros, y título propio relacionado con el trabajo a desempeñar. Y, de nuevo en Madrid, un capataz de edificación, con estudios primarios completos, con un salario de 26.000 a 30.000 euros.

Todas estas ofertas, y otras muchas más, están en el portal. Para acceder a las mismas es condición sine qua non inscribirse, subiendo el currículum y manteniéndolo actualizado.

Se trata de una bolsa de trabajo que incluye tanto ofertas de empleo público y privado. Una oferta de miles de puestos que se actualiza de manera constante. En la actualidad, se acerca a las 23.000. Asimismo, hay más de 70.000 empresas registradas que, en el momento que lo necesitan, indican cuáles son los puestos a cubrir.

