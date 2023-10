El país con poco desempleo que busca personal de España para trabajar: altos sueldos y solo necesitas hablar español

El desempleo en España sigue siendo uno de los mayores temores de sus ciudadanos. Tras publicarse los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el Gobierno continúa 'sacando pecho' de su gestión y asegura que los datos son buenos. Sin embargo, según las últimas cifras publicadas, España perdió en agosto 185.385 afiliados, dejando la cifra de trabajadores en los 20.706.500 trabajadores. Una realidad que continúa dejando al país muy lejos del objetivo de conseguir los 21.000.000 trabajadores.

Son muchos los ciudadanos que, en la actualidad, se encuentran en búsqueda activa de empleo. El SEPE ofrece cada vez más facilidades para conseguir que los desempleados se incorporen al mercado laboral. No solo cumple su misión a través de las ofertas de trabajo que publica, sino también a través de los cursos formativos que lanza con el objetivo de que los españoles adquieran conocimientos y puedan acceder a ciertos empleos. Sin embargo, siguen siendo muchos los ciudadanos de nuestro país que tienen que probar suerte y buscar trabajo en otros países.

A través del portal de empleo EURES, el SEPE publica diversas ofertas de trabajo en países europeos. Solo en el mes de septiembre, la plataforma mantuvo activas un total de 900.000 ofertas de trabajo. Y con la llegada de octubre, el portal continúa con su objetivo de conseguir que los españoles se incorporen al mercado laboral, aunque sea en otros países europeos. En esta ocasión, la red EURES ha publicado un total de 700.000 vacantes para trabajar en Francia, uno de los países con menor tasa de desempleo de Europa.

Peatones pasean por la Avenida de los Campos Elíseos de París. EFE

Se trata de uno de los países más grandes del continente y de los que más profesionales tiene trabajando de forma activa. Concretamente, la tasa de desempleo en Francia se sitúa actualmente en un 7,1%. Por ello, este país europeo se presenta como una oportunidad perfecta para encontrar trabajo. Y no solo es una buena opción por la facilidad a la hora de conseguir empleo, sino también por los altos salarios que perciben los trabajadores del país.

El sueldo medio en Francia es de 41.540 euros anuales que repartidos en 12 pagas equivalen a 3.461,66 euros al mes. Además, existen otros datos que avalan la buena situación del empleo en el país vecino. En septiembre de 2023, el salario mínimo interprofesional es de 1.747,20 euros. Una cifra muy por encima de los 1.080 euros en los que se cifra el salario mínimo en España.

[Este país del norte de Europa busca trabajadores españoles: salario medio de 5.500 euros al mes]

Muchos pensarán que no pueden acceder a estas ofertas de trabajo debido a que no tienen un buen nivel de francés. Sin embargo, en esta ocasión, están de suerte. Y es que en los trabajos ofrecidos por EURES no se especifica que sea necesario hablar el idioma del país. Esto ocurre sobre todo en algunos sectores como el de los servicios. Concretamente en puestos como lavanderías, restaurantes, tiendas o logística.

Imagen de archivo de un camarero atendiendo a los clientes de un bar. EFE

En la actualidad, el portal EURES cuenta con varias ofertas disponibles en Francia. Una de ellas es, por ejemplo, una en la que se buscan camareros para trabajar en Los Alpes. También se ofrece un puesto de trabajo de técnico de cuidados auxiliares de enfermería en Essona o de reponedor para varios supermercados. En este caso no es necesario saber francés y el contrato que se ofrece es de jornada partida.

Pero estos no son los únicos. La red de empleo que depende del SEPE también ofrece trabajo como vendedor especializado en artículos deportivos en Saboya, como reponedor y vendedor en Carrefour o como recepcionista en un hotel. En el caso de los reponedores son contratos fijos y de 35 horas semanales, mientras que el de recepcionista es una jornada completa.

Estos son los requisitos para trabajar en Francia

El idioma no suele ser el único impedimento que hecha para atrás a muchos españoles a la hora de iniciar una aventura en otro país. Los trámites burocráticos también suponen un impedimento en muchas ocasiones. En este sentido, es necesario saber que muchas de las empresas ofrecen asesoramiento y acompañamiento para hacer todos los trámites, además de ayudar a los trabajadores con la búsqueda de alojamiento.

Todas aquellas personas que quieran optar a estos puestos de trabajo deben saber que, según el acuerdo dentro del Espacio Económico Europeo, no se necesita ningún tipo de visado para trabajar en Francia. Solo con el DNI, los españoles podrían vivir y trabajar en el país vecino sin ningún problema. Eso sí, la duración del empleo debe ser inferior a tres meses.

Si los trabajadores desean estar más de tres meses, es necesario obtener el permiso de residencia del país. Además, también se recomienda inscribirse como demandante de empleo en la oficina de empleo. Siguiendo las indicaciones de la propia web del Ministerio de Trabajo y Economía de Francia, es importante saber que la jornada laboral de los trabajadores no podrá superar las 35 horas. Otra de las puntualizaciones que se hacen es que existe el derecho a 30 días de vacaciones por año y que no se puede cobrar menos de 11,07 euros brutos por hora.

Sigue los temas que te interesan