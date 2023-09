CCOO y UGT valoran el reconocimiento de Feijóo a las políticas laborales, pero dudan de sus pactos con VOX

El candidato del PP a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, sorprendió este martes en su discurso de investidura con un despliegue de medidas laborales similares a las ejecutadas por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en la última legislatura. Los sindicatos han reaccionado este miércoles con escepticismo a las declaraciones del 'popular'. Valoran sus intenciones, pero dudan de sus palabras, teniendo en cuenta los pactos autonómicos con VOX, en los que las cuestiones laborales han quedado olvidadas.

CCOO y UGT tampoco olvidan que en la pasada legislatura el PP se opuso y criticó las mismas medidas que ahora promete para los próximos cuatro años. Feijóo defiende ahora mantener el salario mínimo interprofesional (SMI) en el 60% del salario medio español, avanzar en la semana laboral flexible o mejorar las ayudas.

"Me alegro mucho de que ahora nadie cuestione las políticas laborales que pactamos los sindicatos (...). Me encanta que lo hayamos hecho tan bien que ahora todo el mundo esté a favor", ha ironizado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

La pulla al PP ha llegado después. "Hubiera estado mejor que hubieran votado estas propuestas", ha añadido.

En UGT tampoco olvidan la postura del PP en la pasada legislatura. "Ha sido el azote contra las políticas que hemos ido desarrollando y concertando los empresarios y sindicatos en los últimos años", ha recordado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Álvarez también ha afeado al partido de Feijóo que ninguna de las políticas pactadas con los agentes sociales se ha aprobado en el Congreso "con el voto del PP". Pese a ello, el secretario general de UGT admite que el cambio de opinión de Feijóo "abre perspectivas (...) de más acuerdo y templanza" en la Cámara Baja, tanto si el 'popular' pasa la investidura como si fracasa, al entender que como líder de la oposición también estaría de acuerdo con las medidas que ha defendido como candidato.

No obstante, las dudas de UGT no desaparecen. "Es bueno que vaya en esa dirección, pero lo importante no sólo es predicar, hay que dar trigo. En ese sentido, me gustaría que el PP revise sus políticas tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos", ha advertido Álvarez, en alusión a las alianzas con Vox.

Cataluña y la amnistía

Sordo vaticina un debate de investidura "que tiene el 100% de posibilidades de saldarse con un fracaso". La derrota de Feijóo abriría un nuevo proceso de consultas por parte del jefe del Estado y el previsible encargo de formar Gobierno al candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

El socialista negocia el apoyo de Junts, a cambio de una posible amnistía para Carles Puigdemont y los otros políticos catalanes implicados en el procés. Los sindicatos han evitado posicionarse de manera clara sobre esta cuestión y se mantienen de perfil, a la espera de conocer los detalles.

El secretario general de CCOO prefiere ir "partido a partido" y esperar a conocer las condiciones para una posible investidura de Sánchez. Será entonces cuando el sindicato se pronuncia "con mayor claridad" porque "estas cosas hay que verlas más sobre el papel".

No obstante, Sordo ha incidido en que una investidura "es el paso previo a una legislatura", por lo que la amnistía no debería quedarse en una "moneda de cambio". "Hay que hablar de cómo se acaba de consolidar una mejora en la convivencia política y social en Cataluña y de Cataluña dentro del país", ha precisado.

Sin posicionarse ni a favor ni en contra, el líder de CCOO ha admitido que en los últimos años se tomaron "una serie de medidas que eran polémicas", pero lograron "reconducir la situación" y hacer que Cataluña esté "mejor ahora que hace cuatro años".

Álvarez comparte la misma visión de Cataluña, y coincide en que la política seguida con esta comunidad autónoma "ha dado resultados positivos" y "han ayudado a normalizar la situación".

Por el momento, el secretario general de UGT prefiere evitar polémicas sobre la amnistía, puesto que "es un tema que el candidato (Feijóo) no plantea". "Cuando haya algo sobre lo que definirse, veremos cuál es la decisión que tomamos", ha avanzado.

Álvarez ha defendido que lo importante ahora es "generar concordia". "En ese camino es en el que nos van a encontrar, iremos viendo eso cómo se llama", ha dicho, sin cerrar puertas.

