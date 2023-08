Los Gestores Administrativos denuncian que es imposible conseguir cita previa para pedir jubilación en Madrid

Los Gestores Administrativos de Madrid han denunciado este miércoles que la Seguridad Social sigue "dando la espalda al ciudadano", ya que resulta "imposible" conseguir cita previa para pedir la jubilación y otras prestaciones en Madrid, como ha informado Europa Press.

El nuevo informe del Observatorio de la Gestión Pública (OGP) del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (Icogam), correspondiente a julio, concluye que en "ninguno de los trámites analizados se ha conseguido obtener una cita previa".

Según los Gestores, al realizar estos trámites, el usuario recibe por parte del sistema un mensaje en el que le informa de que "no existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado". La única opción disponible es "volver a intentarlo por el resto de las opciones de búsqueda de cita".

El presidente de los Gestores Administrativos de Madrid, Fernando Jesús Santiago Ollero, ha advertido de que, o se toman medidas definitivas o van a continuar estos problemas, salvo en momentos puntuales que pueda interesar dar otra imagen.

"Pero aquí no hay soluciones temporales, o se arregla o no. Y si no se arregla, como se ha demostrado hasta ahora, el sistema no es sostenible y el que sufre es el ciudadano. Y se trata de trámites que afectan a su supervivencia", ha recalcado.

