Valencia dará más ayudas para la semana laboral de 4 días tras fracasar el primer año: solo 3 empresas la logran

El Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) ha publicado las nuevas ayudas de la Consejería de Economía para que las empresas de la Comunidad Valenciana reduzcan su jornada laboral un 20% o a 32 horas semanales, sin que se vean afectados los salarios del personal. Por los tres años que prevé estar en marcha el plan por empresa, las ayudas ascenderán a 9.600 euros por trabajador.

Estas subvenciones de la dirección general de Trabajo buscan paliar el aumento de los costes salariales de las empresas ocasionados como consecuencia de la adopción de medidas de racionalización de la jornada laboral. Se trata del segundo año que la Generalitat publica ayudas de racionalización del tiempo de trabajo. Se pueden solicitar desde este martes hasta el 31 de mayo.

La Generalitat vuelve a publicar este programa de subvenciones después de que la primera convocatoria quedase prácticamente desierta. De las 45 empresas valencianas que solicitaron hace un año la ayuda, solo tres cumplieron con los requisitos exigidos y cada una recibió 10.984,38 euros de subvención.

Ahora, para poder recibir la nueva subvención, el compromiso empresarial de la reducción de la jornada ordinaria deberá afectar a un mínimo de la plantilla. En concreto, en el caso de empresas de hasta 49 trabajadores, obligatoriamente el 30% de la plantilla deberá de ser afectada por la reducción horaria. Este porcentaje se reducirá al 20% en el caso de empresas de 50 o más empleados.

En todo caso, la propuesta del número de trabajadores participantes en el programa habrá de contar con una participación similar de hombres y mujeres en relación con la distribución de género preexistente en el conjunto de la plantilla con contrato de trabajo a tiempo completo. Se permitirá como máximo una desviación del 10%.

Además, las bases de esta nueva ayuda establecen que las empresas que se acojan deberán elaborar un plan de reducción de la jornada laboral y mejora de la productividad, que deberá indicar las medidas organizativas o formativas que se prevé implementar para optimizar el tiempo de trabajo.

El plan tiene que recoger una serie de indicadores -entre ellos la evolución de la productividad del trabajo en la empresa- que serán evaluados de manera periódica. La reducción horaria debe contar, para recibir la subvención, con un acuerdo con la representación legal de los trabajadores.

Respecto a la cuantía de la subvención, la Consejería ofrecerá por el primer año completo de aplicación del programa una subvención de 5.492,19 euros por cada trabajador incorporado al plan de reducción de la jornada, 2.746,1 euros el segundo año y 1.373,05 euros el tercero. En total, el importe máximo de la subvención que podrá percibir la empresa beneficiaria será, por cada trabajador adscrito al plan, de 9.611,34 euros.

La nueva convocatoria coincide con la experiencia piloto que está desarrollando el Ayuntamiento de Valencia durante el mes de abril. Desde esta semana, la ciudad examina cómo funciona la jornada laboral de cuatro días semanales durante cuatro semanas, al coincidir tres lunes festivos consecutivos y trasladar una festividad de enero a este mes.

Primeros resultados

Se trata del segundo año que la Generalitat publica estas ayudas de racionalización del tiempo de trabajo que se pueden solicitar desde este martes hasta el 31 de mayo. Entre los motivos por los que fueran rechazadas las peticiones de las 43 empresas que no obtuvieron la subvención en la edición del año pasado se encuentra, en primer lugar, el hecho de no cumplir con los requisitos para ser un proyecto subvencionable, al no afectar la reducción al mínimo de personas trabajadoras con contrato indefinido y a tiempo completo.

Otra de las razones es no haber aportado, dentro del plazo habilitado al efecto, la subsanación de documentación previamente requerida, según la resolución de la dirección general de Trabajo que resolvió las subvenciones de 2022.

Contratación indefinida

En el marco de este mismo programa, el servicio autonómico de empleo (Labora) concederá ayudas para las empresas que efectúen contrataciones indefinidas, derivadas de ajustes vinculados a la racionalización voluntaria de la jornada, de personas en situación desempleo.

Se ofrecerán subvenciones que oscilarán entre el 45% y el 95% del salario mínimo interprofesional (SMI) a las empresas que participen en el programa de racionalización de la jornada laboral que contraten a desempleados inscritos en Labora.

A lo largo de este año, el servicio autonómico de empleo tiene previsto realizar tres jornadas informativas, en Alicante, Castelló de la Plana y Valencia, para establecer una toma de contacto con las empresas que estén interesadas en la jornada de 32 horas.

En estos encuentros, las empresas participantes recibirán información sobre las ayudas convocadas, los requisitos necesarios y cuestiones para implantarla como la gestión del tiempo.

Paralelamente, en colaboración con la Universitat de València (UV) se realizará una macroencuesta dirigida a trabajadores y empresarios con el fin de saber en qué estado se encuentra esta nueva realidad laboral en la Comunidad Valenciana. Labora editará una guía legal para ayudar a las empresas en el conocimiento y el acceso a esta iniciativa.

