Menos de la mitad de los trabajadores españoles ha tenido un aumento salarial en el último año

Solo un 38% de los trabajadores españoles ha tenido un aumento de sueldo en los últimos doce meses, sin que haya diferencias por sexo, edad o nivel de ingresos, según la encuesta 'Salarios y Poder Adquisitivo', publicada este miércoles por InfoJobs.

Las subidas salariales son más frecuentes entre los trabajadores con contrato indefinido, como apunta el 40% de los encuestados, que en los empleados con contrato temporal o de prácticas, ya que en este grupo solo un 28% tuvo un aumento de salario. En el caso de los autónomos, las subidas salariales se aplicaron a un 23% de los encuestados.

El 32% de los participantes en esta encuesta sostiene que su mejora salarial se debió a su experiencia o su cargo, mientras que para un 26% ese aumento respondió al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por su parte, un 17% considera que es un reconocimiento a su buen desempeño o evaluación laboral y solo un 4% de los encuestados cree que se debe al repunte del Índice de Precios al Consumo.

En el caso del SMI, su subida afectó más a las mujeres (38%), que a los hombres (17%), una situación que para InfoJobs muestra "la mayor precariedad de sus trabajos".

Por edades, el 32% de los trabajadores de entre 25 y 34 años tiene subidas salariales por relacionadas con el buen desempeño o una buena evaluación laboral, en tanto que en la franja de los 35 hasta los 65 años la subida salarial es por experiencia o por cargo.

Las subidas salariales por mérito son más frecuentes entre los trabajadores con mayor sueldo. Así, un 31% de los empleados con salarios por encima de 2.000 euros recibió un aumento, según esta encuesta. Sin embargo, solo un 9% de los trabajadores con salarios pro debajo de 1.000 euros obtuvo un aumento por razón de mérito.

Contexto económico actual

InfoJobs también recuerda que en un contexto como el actual, con la inflación cercana al 11%, el mantenimiento de los sueldos o su aumento entre el 1% y el 5% "crea una situación económica insostenible para los hogares españoles".

Entre los trabajadores que han recibido un aumento en el último año, seis de cada diez aseguran que su poder adquisitivo ha disminuido. Esta percepción es más frecuente entre las mujeres (65%) que entre los hombres (60%) y también en la franja de entre 45 a 55 años (79%). Solo un 12% manifiesta haber incrementado su poder adquisitivo.

Más del 30% de los trabajadores encuestados no recibe ninguna explicación de por qué no recibe un aumento. Sin embargo, entre aquellos que si reciben alguna razón suele, la empresa suele argumentar el contexto de inflación y la recuperación económica tras la pandemia, una subida reciente o que el resto de compañeros tampoco han tenido un aumento.

El principal motivo por el que no se sube el salario a los hombres es porque no corresponde mientras que la explicación que reciben las mujeres es que la empresa no puede permitírselo. Además, las mujeres también reciben menos explicaciones acerca de su no subida salarial (36% frente al 31% de los hombres).

Por grupos de edad, el 40% de los jóvenes no tuvo una subida salarial por llevar poco tiempo en la empresa, mientras que los de edad más avanzada tuvieron una mayor justificación relacionada con que la empresa no puede permitírselo (27% de las menciones).

