El coste por hora trabajada se hunde un 3,8% en el segundo trimestre, su mayor caída desde 2017

El coste por hora trabajada descendió un 3,8% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2020, registrando así su mayor retroceso desde el primer trimestre de 2017, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con la caída del segundo trimestre, el coste laboral pone fin además a once trimestres consecutivos de alzas interanuales. El INE atribuye el descenso del coste por hora en el segundo trimestre a que el aumento de las horas trabajadas superó al de los costes laborales.

Estadística explica que el número de horas no trabajadas disminuyó por la reducción de las bajas por incapacidad temporal y de las horas no trabajadas por razones técnicas, organizativas, económicas, de producción y/o de fuerza mayor, incluyendo el tiempo no trabajado por los afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Por componentes, el coste salarial bajó un 2,4% en relación al segundo trimestre de 2020 tras ocho trimestres en positivo, en tanto que los otros costes descendieron un 7,7%. El coste laboral, excluyendo pagos extraordinarios y atrasos, disminuyó un 3,1% interanual en el segundo trimestre del año.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, el coste laboral por hora trabajada también bajó un 3,8% en el segundo trimestre de 2021 en relación al mismo periodo de 2020, poniendo fin a 15 trimestres de tasas positivas en la serie corregida.

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el coste laboral por hora trabajada disminuyó un 0,4% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, frente al estancamiento que experimentó en el primer trimestre. Por componentes, el coste salarial cayó un 0,5% en el segundo trimestre, mientras que los otros costes retrocedieron un 0,1%.

Sin tener en cuenta los ajustes estacionales y de calendario, el coste laboral subió un 6,2% entre abril y junio debido, fundamentalmente, al mayor peso de los pagos extraordinarios en este periodo en relación al primer trimestre.

Recorte de la industria

Según el INE, la evolución de las distintas secciones de actividad refleja el grado de afectación de la situación derivada de la pandemia y de las medidas puestas en marcha para su contención.

En general, apunta Estadística, durante el segundo trimestre de 2021 hubo una menor incidencia de los ERTE en todas las actividades económicas, dando lugar a un aumento de los costes salariales y, en menor proporción, de los otros costes, como consecuencia de las exoneraciones en las cotizaciones sociales.

Por su parte, las horas efectivamente trabajadas aumentaron más que los costes en todas las actividades económicas que estaban más afectadas, por lo que el coste por hora trabajada disminuye.

Estadística señala que hostelería, actividades artísticas y otros servicios son las secciones de actividad donde más han subido los costes laborales y las horas trabajadas en el segundo trimestre.

Por su parte, las secciones que en su mayor parte incluyen actividades consideradas esenciales, como el suministro de energía eléctrica; el suministro de agua; información y comunicaciones; actividades financieras; Administración Pública; educación, y sanidad "se han visto poco afectadas" por la situación derivada del Covid.

Actividades financieras

Las únicas secciones que registraron incrementos anuales del coste laboral en el segundo trimestre fueron las actividades financieras (+6,7%) e información y comunicaciones (+1,6%). Por su parte, las variaciones interanuales más negativas se dieron en hostelería (-15%), actividades artísticas (-13%) e industrias extractivas (-12,1%).

Si se eliminan los efectos estacionales y de calendario, las actividades donde más aumentaron los costes laborales en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2020 fueron las actividades financieras (+6,3%), información y comunicaciones (+1,5%) y actividades administrativas (+0,3%).

Las tasas anuales más negativas del coste laboral en la serie corregida las experimentaron la hostelería (-15,4%), actividades artísticas (-13,3%) e industrias extractivas (-12%).

En cuanto al coste salarial, las actividades financieras fueron las que registraron el mayor repunte interanual, un 4,5%, seguidas de información y comunicaciones (+2,2%) y de actividades administrativas (+1,7%).

Por contra, las actividades que más recortaron sus salarios respecto al segundo trimestre de 2020 fueron la industria (-16,7%), las actividades inmobiliarias (-8,9%) y la construcción (-7,2%).

