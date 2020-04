El Gobierno facilitará que los autónomos puedan salir del régimen de módulos

Si nada cambia durante la reunión del Consejo de Ministros, este martes los autónomos verán atendida una de sus grandes peticiones: que se permita cambiar de régimen de tributación en IRPF a aquellos profesionales que están acogidos al sistema de módulos. De este modo, pasarían a pagar por el de estimación directa.

Una medida que podría beneficiar a cerca de 300.000 autónomos, según explican fuentes conocedoras, y que permitiría aliviar la carga que pesa sobre algunos de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus como son la hostelería, el taxi o las peluquerías.

El régimen de módulos permite a los profesiones asumir el pago trimestral del IVA bajo unos supuestos cuantificados, simplificando las obligaciones fiscales de esos negocios. Un modelo que dista mucho del de estimación directa, que permite pagar el IVA acorde a lo que realmente se ha facturado en el trimestre.

Ayuda en 2020

Con esta medida, el Gobierno quiere que aquellos autónomos que tributen con módulos puedan renunciar a él durante el 2020 y pasar a hacerlo por estimación directa ya que, se supone, será mucho más beneficioso para ellos durante este ejercicio en el que las pérdidas van a ser una constante.

¿Por qué? Porque con el sistema 'modular' se paga una 'tarifa plana' con independencia de lo que se ingrese. Ya sea por encima o por debajo. Para hacernos una idea, la media de los restaurantes está en unos 18.000 euros anuales.

No será la única medida que el Ejecutivo adoptará este martes en relación con los autónomos. También tiene previsto que se amplíe el plazo para que puedan escoger una mutua colaboradora con la Seguridad Social. El objetivo es ayudar a los 50.000 trabajadores que no se acogieron en el plazo previsto (que terminó en junio) y que ahora no pueden acogerse a ninguna prestación por no haber seleccionado una mutualidad.

Éstas son sólo dos de las previsiones que el Ejecutivo lleva en la agenda de este martes. Según fuentes conocedoras se prepara un nuevo gran decreto con medidas de todos los ministerios económicos. La redacción del borrador se elaboraba hasta última hora del lunes en la sede de la Vicepresidencia tercera, que ostenta Nadia Calviño.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidiendo un Consejo de Ministros telemático. Moncloa

El texto, unificado para paliar en lo posible "la superproducción legislativa" de estas semanas, incluirá iniciativas de la cartera de Trabajo, de Yolanda Díaz, como la prolongación de la preferencia por el teletrabajo "ahí donde sea posible" durante, en principio, dos meses más una vez levantado el estado de alarma.

Además, habrá medidas nuevas de la Vicepresidencia cuarta de Transición Ecológica sobre política energética. Teresa Ribera está coordinando los trabajos de la desescalada en los aspectos económicos y laborales, como adelantó Invertia, al tiempo que está diseñando un plan para que la "reindustrialización" que anuncia la ministra Reyes Maroto se dirija a un nuevo modelo productivo, acorde con el 'Green Deal' europeo.

Desde el Ministerio de Consumo, un portavoz de Alberto Garzón confirmaba a este periódico que el texto normativo que se apruebe este martes en Consejo de Ministros no incluirá la intervención del mercado de productos sanitarios, como mascarillas quirúrgicas, guantes o de productos de protección para la población (mascarillas higiénicas -de un solo uso y reutilizables-, antisépticos, geles y soluciones hidroalcohólicas).

"La orden ministerial de Sanidad que se emitió el domingo daba 48 horas para que se reuniera la comisión interministerial que debe fijar el precio", explican. Se trata de una medida que cuenta con las reticencias de una parte del Gobierno, contraria a las distorsiones del mercado, y que prefiere rebajar el IVA -actualmente en el 21%- de estos productos. En todo caso, la comisión de estudio se reúne "este martes por la tarde".