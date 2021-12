Abengoa rechazará la oferta de Terramar y lo fía todo a que llegue un grupo español

Abengoa rechazará la oferta del fondo estadounidense Terramar Capital y esperará a recibir una propuesta de un grupo industrial español que aporte "alta dirección" a la compañía y que se comprometa a sacar a bolsa a Abenewco 1 -la filial que agrupa los activos más importantes de la compañía-.

Así lo han confirmado fuentes de la empresa a EL ESPAÑOL-Invertia, asegurando que en la actualidad "no se negocia nada" con Terramar y que las condiciones planteadas por este fondo son "inaceptables".

A finales de noviembre Terramar cambió las reglas del juego y comunicó que su oferta dejará de ser vinculante el día 31 de diciembre, un matiz que no incluyó cuando oficializó su oferta ante la CNMV en mayo. Como en el cuento de Pedro y el lobo, este plazo de expiración no inquieta a los directivos de Abengoa, quienes creen que "es un ultimátum más" y que "no pasará nada".

La apuesta ahora es esperar a que llegue una oferta de un grupo industrial español que pueda aportar alta dirección, ya que esta "se ha marchado al completo", y no importa que se venza el plazo dado por Terramar Capital porque la SEPI tiene ahora de plazo hasta junio para su rescate.

"Analizando un pool inversor"

Fuentes de la compañía aseguran a este medio que están analizando un pool inversor y que "falta que dé el paso". "Veremos si sale la próxima semana y si no trabajaremos en otra", han precisado.

Además, un grupo industrial español culminó hace unos meses un proceso de due diligence, según explicó en la última junta de accionistas el presidente de Abengoa, Clemente Fernández. Además, según avanzó este periódico, la compañía tuvo un tercer acercamiento.

En Abengoa esperaban que llegara alguna oferta antes de la última junta de accionistas. Esta se celebró sin que llegaran noticias de ninguna otra propuesta y, de hecho, hoy por hoy la única vinculante sigue siendo la del fondo californiano.

Las fuentes consultadas se encuentran muy lejos de querer aceptar la oferta y consideran que el Gobierno de España debería ser tajante con los fondos como Terramar porque "solo van a exprimir" las compañías. También denuncian que el modus operandi es "vender activos y trocear todo lo que pueden para sacar beneficios".

El propio Clemente Fernández ha criticado públicamente a Terramar Capital en varias ocasiones. En la última junta de accionistas afirmó haber leído en prensa que el fondo "tiene alguna sentencia en contra de expedientes abiertos en EE. UU." y lamentó que "desconocía más allá de lo publicado en prensa".

Última Junta de Accionistas de Abengoa. Noelia Ruiz.

"Seguimos trabajando en una alternativa de mejor calidad y que garantice la españolidad del grupo. Será el consejo de Abengoa S. A. el que apruebe la operación sobre la filial", afirmó Fernández en su perfil de LinkedIn hace unas semanas.

Requisito: salida a bolsa para Abenewco

Si llegara una ansiada oferta de un grupo español, esta tendría que contemplar la salida a bolsa de Abenewco 1 para que sea acogida de buen agrado. Es la nueva línea roja establecida para así "poder recuperar dinero" y que el fin de la empresa "no sea el cierre".

Lo cierto es que el hecho de que Terramar sea un fondo extranjero dilataría el proceso de rescate porque el Consejo de Ministros tendría que dar su beneplácito, algo que no ocurriría si la oferta fuese española.

A pesar de todo, el consejo de administración de Abenewco 1 ha iniciado los trámites para solicitar el consentimiento de los acreedores financieros tras comprobar que la oferta de Terramar cumple con los requisitos de la operación de reestructuración.

Prórroga de la SEPI

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene ahora un plazo de seis meses más, pasando de finales de diciembre hasta el 30 de junio de 2022, para resolver las decenas de peticiones de rescate con ayudas públicas planteadas y que están todavía a la espera de una decisión favorable. Entre ellas, la de Abengoa por un total de 249 millones de euros.

Es con este nuevo margen con el que quieren jugar en Abenewco 1. La SEPI tiene atasco y solo dado el 14,4% de los 10.000 millones disponibles. Sin embargo, en esta empresa andaluza se han empezado a hacer los deberes y se han aprobado las cuentas de 2019 y, además, el juzgado encargado del concurso de acreedores ha autorizado al administrador concursal, Ernst & Young Abogados (EY), a aprobar las cuentas de 2020, 2021 y todas las que sean necesarias durante el procedimiento concursal.

De hecho, el viernes pasado presentó sus cuentas de 2020 con beneficios de 15,3 millones, frente a las pérdidas de 487 millones de 2019. Además, el resultado consolidado ha recortado sus pérdidas en un 77%, pasando de los 566 millones de euros de 2019 a los 129,39 de 2020, según se recogía en el informe remitido por la compañía a la CNMV.

El objetivo por el momento es no aceptar la oferta de Terramar por considerarlo un fondo 'distressed'. Terramar se presenta a sí misma como una plataforma de inversión con sede en Los Ángeles que proporciona capital de deuda y capital a empresas del mercado medio que "se enfrentan a un punto de inflexión".

"Ofrecemos soluciones de capital personalizadas para situaciones complejas en las que la rapidez y la certeza suelen ser consideraciones importantes", argumentan desde su página web.

Los minoritarios no van con Terramar

Los minoritarios tampoco apoyan esta oferta de Terramar. No es sorprendente que estén alineados con la postura de Fernández, pues fueron quienes lo impulsaron a la presidencia.

La sindicatura de accionistas minoritarios, agrupados en Abengoa Shares, que representa al 21,4% de la compañía, explica a este medio que no pueden sumarse a ninguna oferta que no les contemple en un porcentaje justo. "Y por muy alto que sea, se tiene que poder salir a cotizar", precisan.

A estos accionistas les preocupa especialmente el deterioro "prácticamente irreversible" de los últimos meses. "Se está entrando en tensiones que hacen que no se puedan atender las obligaciones", lamentan desde Abengoa Shares.

