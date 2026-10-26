El 37% de los adolescentes españoles confiaría más en la inteligencia artificial que en sus amigos para elegir qué comprar

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Un 37% de los adolescentes españoles afirma que confiaría más en la recomendación de compra de una inteligencia artificial que en la de sus propios amigos, según un informe de Mastercard. El 31% de los jóvenes de entre 13 y 18 años en España prevé utilizar asistentes gestionados totalmente por IA para realizar sus compras, en comparación con el 20% de sus padres. El estudio prevé que antes de 2030 uno de cada diez consumidores en Europa recurrirá habitualmente al comercio agéntico para realizar y abonar compras online de forma autónoma. El desarrollo de agentes de IA para delegar transacciones rutinarias y negociar precios obligará a empresas y entidades financieras a reforzar la seguridad, la autenticación y la gestión del consentimiento. Preguntas ¿Por qué dicen los autores del estudio de Mastercard que los agentes de IA pueden acabar comprando por los consumidores? Porque el informe identifica que los agentes pueden automatizar búsqueda, comparación y pago en compras rutinarias, lo que ahorra tiempo y permite delegar tareas como alimentación o suscripciones. ¿Qué consecuencias tiene que el 37% de los adolescentes españoles confíe más en la IA que en sus amigos para elegir un producto? Ya ocurrido: implica mayor predisposición de la próxima generación a aceptar recomendaciones automatizadas; posible consecuencia: empresas y reguladores tendrán que adaptar transparencia, certificaciones y mecanismos de confianza para esas decisiones. ¿Cómo afectará el comercio agéntico a la forma en que las tiendas describen sus productos online? Tendrá que hacer descripciones, condiciones y certificaciones legibles y verificables por agentes de IA para que estos puedan comparar, evaluar afirmaciones (como sostenibilidad) y completar transacciones de forma autónoma. ¿Qué retos de seguridad y regulación plantea la primera transacción de pago agéntico completada con Mastercard y Banco Santander? Plantea la necesidad de adaptar identificación, consentimiento, autorización y responsabilidad en pagos, además de reforzar autenticación y prevención del fraude para que un agente actúe legal y técnicamente en nombre del usuario. ¿Qué estándares propone Mastercard para evitar ambigüedades cuando agentes de IA compren por nosotros? Mastercard propone crear tokens específicos por agente y por contexto de transacción y marcos de 'autonomía gestionada' que delimiten permisos, ámbito de actuación y responsabilidades del agente.

Buscar un producto, comparar precios, consultar opiniones y completar el pago sin tener que intervenir en cada uno de los pasos. Este es el escenario que dibuja el denominado comercio agéntico, un modelo en el que los agentes de inteligencia artificial asumen tareas de compra en nombre de los consumidores y que aspira a transformar el comercio electrónico en los próximos años.

De momento, antes de 2030 uno de cada diez consumidores europeos recurrirá habitualmente a estas herramientas para realizar compras y pagos online, según el informe Un relato sobre el futuro de las compras y los pagos, elaborado por Mastercard.

La adopción de esta tecnología ya empieza a reflejarse en los hábitos de los adolescentes. Una encuesta realizada a 26.000 personas, entre padres y jóvenes de entre 13 y 18 años en 13 países, incluido España, revela que los adolescentes recurren aproximadamente el doble que sus progenitores a la IA para apoyar sus decisiones de compra.

En España, el 31% de los adolescentes encuestados afirma que probablemente utilizará un asistente de compras gestionado íntegramente por IA, capaz de recomendar productos, elegir entre distintas opciones y completar transacciones según las reglas establecidas por el usuario. Entre los padres, el porcentaje desciende al 20%.

La búsqueda de mejores precios es otro de los ámbitos en los que esta tecnología gana terreno. El 18% de los adolescentes españoles utiliza semanalmente la IA para encontrar ofertas y descuentos, frente al 11% de sus padres. Además, el 66% cree que esta tecnología cambiará significativamente la forma en que su generación compra en el futuro.

De las recomendaciones a las transacciones

El siguiente paso será delegar las compras. Según el análisis de Mastercard, las primeras operaciones que podrían asumir estos agentes son las rutinarias, como las de alimentación, medicamentos o suscripciones, en las que comparar alternativas y completar pedidos puede ahorrar tiempo al consumidor.

Más adelante, los agentes podrían negociar precios en nombre de los usuarios, mientras que dispositivos inteligentes, como relojes y anillos, proporcionarían información sobre el rendimiento de los productos después de su compra. El estudio también contempla el desarrollo de agentes físicos impulsados por IA capaces de interactuar de forma autónoma en establecimientos comerciales.

Este cambio obligará a las empresas a adaptar sus canales digitales para atender a un nuevo tipo de cliente: un sistema capaz de analizar grandes cantidades de información, verificar las características de un producto y contrastar las valoraciones de otros compradores antes de tomar una decisión.

Las descripciones de los productos, las condiciones de compra y las políticas comerciales tendrán que ser comprensibles para estas herramientas. Incluso las afirmaciones sobre sostenibilidad podrían necesitar certificaciones verificables que los agentes puedan localizar e interpretar.

La confianza, el reto del comercio agéntico

La confianza también está cambiando: el 37% de los adolescentes españoles encuestados asegura que confiaría más en la recomendación de un producto realizada por una IA que en la de un amigo. El porcentaje desciende al 23% cuando se compara con los consejos de sus propios padres.

La expansión de este modelo plantea también interrogantes sobre la seguridad de las transacciones y el control de los consumidores. Delegar una compra implica permitir que un sistema actúe en nombre del usuario, por lo que la identificación, el consentimiento y la autorización de los pagos serán fundamentales.

El informe apunta a que las entidades financieras y los proveedores de servicios de pago tendrán que adaptar sus mecanismos de autenticación y responsabilidad a medida que aumente la participación de los agentes de IA en el comercio.

En España, este modelo ya ha dado sus primeros pasos. Mastercard y Banco Santander completaron a principios de 2026 la primera transacción de pago agéntico integral en directo de Europa, según la compañía. Posteriormente, otras entidades, como Banco Sabadell, también se han sumado a esta evolución.