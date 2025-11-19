Alessandra Sala (Unesco): "La IA es una aliada, puede ayudar a cerrar la brecha de género en las startups europeas"

La inteligencia artificial representa un riesgo y una oportunidad al mismo tiempo para construir en Europa un sector emprendedor innovador más igualitario que ayude a cerrar la brecha de género que todavía existe.

Es una de las conclusiones que quedó patente la semana pasada en el encuentro Women in AI International Talk, celebrado en Valencia, donde Alessandra Sala, copresidenta de Mujeres de la Unesco por una IA ética y presidenta de Women in AI, realizó una inspiradora intervención en la inauguración institucional del evento.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL conversa con la responsable europea con motivo del Día de la Mujer Emprendedora que se celebra este 19 de noviembre y que constituye una oportunidad para reconocer los desafíos que subsisten, pero también, las grandes oportunidades en pro de la igualdad que invitan a la acción y el optimismo en el futuro.

Alessandra Sala es categórica desde el inicio de nuestra entrevista: "La IA es un aliado para el emprendimiento femenino". Toda una manifestación de intenciones.

"Reduce las barreras para que las fundadoras comiencen soluciones tecnológicas antes de que construyan un equipo de deep-tech. Con herramientas generativas y no-code, pueden crear prototipos rápidamente, demostrar su viabilidad y conseguir respaldo temprano, lo que también ayudará a cerrar la brecha de género en las startups de Europa.

La IA avanza rápidamente, pero en el contexto actual, los sesgos de género y los estereotipos persisten en su desarrollo, principalmente porque las mujeres no están representadas en el mismo porcentaje que los hombres en la construcción de esta tecnología. En Women in AI promueven una IA inclusiva y ética para luchar contra ello.

Sala tiene muy claro cuáles son los principales obstáculos que salvar. "Los mayores riesgos hoy en día son los datos sesgados y los sistemas opacos que codifican los estereotipos, impulsan resultados discriminatorios en áreas como la contratación, las finanzas y la medicina, y permiten la violencia de género a través de medios sintéticos", manifiesta.

Intervención de Alessandra Sala en la apertura del evento en Valencia el 12 de noviembre.

"La Recomendación de la Unesco sobre la ética de la IA —especialmente el Capítulo 6— establece acciones claras contra estos daños. En Women in AI y Mujeres de la Unesco por una IA Ética, generamos conciencia, mostramos herramientas prácticas para inspeccionar y auditar modelos, y promovemos mitigaciones concretas: conjuntos de datos representativos, transparencia, gobernanza responsable y equipos con equilibrio de género, para que la IA avance en la equidad, no en la desigualdad", añade.

Sala defiende, por otro lado, que la construcción de una IA ética y responsable debe comenzar desde la génesis de los proyectos y que las fundadoras deben transformar esta acción en una ventaja competitiva.

"Les diría a las fundadoras que construyan la ética de la IA desde el primer día: establezcan principios claros para que su modelo de negocio trate a la ética como una ventaja competitiva, no como un coste" Alessandra Sala, copresidenta de Mujeres de la Unesco por una IA ética y presidenta de Women in AI

"Les diría a las fundadoras que construyan la ética de la IA desde el primer día: establezcan principios claros (equidad, transparencia, seguridad), realicen revisiones de uso indebido/riesgo antes de la entrega (shipping), y diseñen salvaguardas (guardrails) para que su modelo de negocio trate a la ética como una ventaja competitiva, no como un coste".

Y es que la velocidad vertiginosa con la que avanza la IA más potente ha demostrado cómo los riesgos pueden colarse en los proyectos; "los fundadores, directores ejecutivos y líderes tecnológicos deben liderar en este ámbito. ¿Son conscientes las fundadoras? Muchas están a la vanguardia de la IA responsable, pero este no es un 'problema de mujeres', es un buen negocio para todo fundador".

Aun así, la realidad es tozuda y sigue mostrando el camino que queda todavía por recorrer en materia de igualdad en el emprendimiento europeo. A pesar del dinamismo emprendedor, solo el 20% de las startups europeas están lideradas por mujeres, y apenas el 2% de la inversión de capital de riesgo se destina a proyectos liderados por ellas.

No obstante, el nuevo ciclo del capital, donde se prima la rentabilidad se adapta mucho más al liderazgo de las startups impulsadas por mujeres, lo que abre una puerta a la esperanza de que los inversores acaben por superar los sesgos y estereotipos del pasado.

"En un ciclo donde la rentabilidad es lo primero, las startups lideradas por mujeres son una apuesta inteligente. Si las cuotas de financiación no aumentan, el problema es el sesgo en quien asigna el capital" Alessandra Sala, copresidenta de Mujeres de la Unesco por una IA ética y presidenta de Women in AI

"Absolutamente. En un ciclo donde la rentabilidad es lo primero, las startups lideradas por mujeres —que ya han demostrado ofrecer un mayor retorno de la inversión (ROI)— son una apuesta inteligente. Si las cuotas de financiación no aumentan, el problema es el sesgo en quien asigna el capital", sentencia.

En este punto, construir referentes y superar la falta de talento femenino en IA sigue siendo uno de los principales cuellos de botella. Sala hace una llamada a la acción sobre tres puntos clave.

Primero, "financiar la cantera". Sala insta a impulsar las becas STEAM específicas, la formación de profesorado y los laboratorios/mentorías prácticas para niñas y mujeres jóvenes.

En segundo lugar es preciso "incentivar a los empleadores" a través de créditos fiscales y subvenciones vinculadas a resultados para las empresas que contraten, mejoren las habilidades y retengan a mujeres en tecnología.

Por último, se debe "exigir rendición de cuentas": "métricas estandarizadas e informes públicos trimestrales sobre el equilibrio y la progresión de género, especialmente en los equipos de tecnología". "Implementar estas tres propuestas en el ámbito público y privado es básico para construir un futuro con un sector innovador más igualitario", concluye Sala.