La Unión Europea se blinda contra la desinformación y enfurece a Elon Musk

Uno de los frentes abiertos hasta ahora en la Unión Europea (UE) pasa por combatir la desinformación, sobre todo procedente de potencias externas como Rusia, cuyas granjas de bots asolan el espacio mediático comunitario. Desde las instituciones estiman que este es un fenómeno que atenta contra la democracia y, por ello, han presentado un doble plan enfocado a minimizarlo.

Tanto el 'Escudo Europeo de la Democracia' como la 'Estrategia de la UE de la Sociedad Civil' enumeran acciones concretas que tratan de garantizar “elecciones libres y justas, medios de comunicación independientes, una sociedad civil dinámica e instituciones democráticas sólidas”.

“La democracia es la base de nuestra libertad, prosperidad y seguridad”, ha aseverado la actual presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula Von der Leyen, en su alocución tras el anuncio de los planes. En la misma ha hablado de reforzar “los elementos fundamentales que permiten a los ciudadanos vivir nuestros valores democráticos compartidos todos los días”.

Con este paquete de medidas, Bruselas busca protegerse de dichas injerencias, manipulaciones y ciberataques de países externos, sobre todo en lo que se refiere a la publicación de bulos en Internet. Se trata de un ataque directo a la línea de flotación de redes sociales como X -antigua Twitter-, basadas en la no mediación experta de los contenidos que se publican, ya que creará una red independiente de verificadores de datos y un observatorio de medios digitales para potenciar la veracidad de las informaciones, sobre todo en lo que a elecciones y situaciones de crisis se refiere.

De hecho, el ínclito dueño de X, Elon Musk, ha tardado poco en criticar con dureza esta estrategia. En un mensaje dirigido como respuesta a Von der Leyen, indica que, si la democracia es la base de la libertad, “el líder de la UE debería ser elegido por el pueblo y no por un comité”.

Una necesidad consensuada

En cualquier caso, la necesidad de contar con un escudo europeo genera consenso tanto en el hemiciclo como en los distintos organismos asociados a Bruselas. De hecho, el grupo Transparency International EU ya envió una misiva a principios de mes en la que hacía un llamamiento “urgente” a proteger la democracia.

En ella cita directamente a amenazas externas como la Rusia de Putin o la administración Trump, pero también a “fuerzas internas que buscan desmantelar los principios democráticos”. […] “Nos enfrentamos a crisis complejas e interconectadas. Las crecientes divisiones sociales y la disminución de la confianza en las instituciones dejan a las sociedades vulnerables a los que buscan debilitarnos”.

Por su parte, tanto el grupo socialista como el popular buscaban, en sendos comunicados previos a la presentación de las medidas, una propuesta fuerte. “Se acabó el tiempo de soluciones parciales o complacientes, esperamos una agenda de reformas ambiciosa y valiente”, decía el grupo popular, que, además, ponía varios ejemplos, como el uso sistemático de cuentas falsas rusas en redes sociales para manipular el debate sobre las pasadas elecciones en Rumanía.

Los socialistas, a su vez, celebra este escudo y aluden a otros reglamentos ya consolidados, como la Ley de Servicios Digitales, cuyo principal objetivo es “prevenir las actividades ilegales y perjudiciales en línea y la difusión de desinformación. Las grandes plataformas como X, Facebook o TikTok tienen la obligación de identificar y analizar los riesgos sistemáticos al uso de sus servicios y tomar las medidas de mitigación correspondientes”.

Otras medidas

Además, de la creación de redes de verificadores y el observatorio de medios de comunicación, el escudo plantea otras figuras, como una Red Europea de Cooperación Electoral para garantizar la integridad de los distintos comicios sobre todo en la era de la inteligencia artificial.

Asimismo, se brindará apoyo financiero al “periodismo independiente y local”, y se reforzará la alfabetización mediática y digital de la ciudadanía en todos los rangos de edad con un centro de conocimientos online sobre el espacio cívico “para facilitar el acceso a los proyectos y herramientas existentes, incluidas las medidas de protección disponibles”.

“Una democracia segura, abierta y resiliente es la mejor respuesta para aquellos que buscan dividirnos o debilitarnos”, ha afirmado Henna Virkkunnen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia de la CE.