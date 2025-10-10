España logra una segunda factoría europea de inteligencia artificial, tras los pasos de Alemania y Polonia

Óscar López, junto a Henna Virkunnen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, tras el anuncio de la segunda AI Factory para España.

La Comisión Europea ha seleccionado al Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) como nueva sede de una de las denominadas IA Factories. Un anuncio que convierte a España en uno de los tres países europeos -junto a Alemania y Polonia- que contarán con dos de estas infraestructuras estratégicas.

Esta segunda factoría se suma a la ya existente en el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y supondrá una inversión total de 82 millones de euros, de los cuales el Gobierno de España aportará 24 millones a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El CESGA, fundación participada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Xunta de Galicia, albergará el nuevo centro, que estará especializado en la aplicación de inteligencia artificial al ámbito de las ciencias de la vida bajo el nombre 1HealthAI.

Así pues, el proyecto prevé la adquisición de un nuevo supercomputador específico para cargas de trabajo relacionadas con la IA y el desarrollo de una plataforma avanzada de supercomputación optimizada para experimentación con modelos de inteligencia artificial. Además, ofrecerá servicios de apoyo integral y gratuito a empresas y centros de investigación, con el objetivo de democratizar el acceso a herramientas de IA de alto rendimiento y fomentar la innovación en sectores como la biotecnología, la salud o la investigación sanitaria.

El anuncio se ha producido en el marco del Consejo informal de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea celebrado en Horsens (Dinamarca), en el que ha participado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Segunda factoría de IA en España

La otra factoría de inteligencia artificial impulsada por Europa en nuestro país cobró vida el pasado diciembre, cuando el Gobierno aprobó una partida de 61,76 millones de euros para su puesta en marcha.

El Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) fue el lugar escogido para albergar esta fábrica en territorio nacional, que aparecía con el objetivo de democratizar el acceso a las infraestructuras de supercomputación avanzada de Europa, permitiendo que las pymes, empresas y startups puedan aprovechar también sus recursos.

Cabe recordar que este proyecto cuenta, además del Gobierno, con el respaldo de la Generalitat de Cataluña, que aporta 14 millones de euros, y el de países como Portugal, Turquía y Rumanía, que realizarán contribuciones hasta alcanzar la cifra de 98,86 millones de euros. A este montante se suma la aportación de 98,33 millones de euros de la EUROHPC JU, la institución que canaliza la iniciativa de las IA Factories.

Según se dijo en su momento, la inversión total se destinará a desplegar un conjunto de servicios que fomenten el ecosistema innovador alrededor de la IA (desde programas de formación a la creación de nodos sectoriales, de un espacio de datos para entrenamiento o de librerías software), a la actualización del supercomputador Marenostrum 5 y a impulsar una plataforma de experimentación de nuevas tecnologías para la IA donde las empresas puedan probar sus innovaciones antes de salir al mercado.