Europa entra en la liga de la exaescala: la región presenta su superordenador más potente hasta la fecha

Europa da un paso de gigante en el ámbito de la supercomputación. Hace un par de días, la Comisaria para Startups, Investigación e Innovación de la Comisión Europea, Ekaterina Zaharieva, inauguró, junto al canciller alemán, Friedrich Merz, el nuevo superordenador comunitario, conocido bajo el nombre de JUPITER.

En total, su puesta en marcha supondrá una inversión de 500 millones de euros por parte de la UE y Alemania y canalizados a través de EuroHPC.

La importancia tras este hito recae en que este sistema se ha convertido en el primero europeo en alcanzar oficialmente el umbral de la exaescala, es decir, en realizar más de un quintillón de operaciones por segundo, lo que equivale a la potencia combinada de un millón de smartphones.

De hecho, este superordenador está considerado como el más potente del territorio comunitario y el cuarto más rápido a nivel mundial. Así, desde las instituciones comunitarias señalan que esto permite que la región entre en la competición a nivel mundial en la computación de alto rendimiento.

En concreto, afirman que JUPITER transformará la ciencia, la innovación y la elaboración de políticas en toda Europa. Según señalan, a partir de su puesta en marcha, los investigadores podrán, por ejemplo, ejecutar modelos climáticos y meteorológicos con una resolución a escala kilométrica, lo que permitirá realizar previsiones mucho más precisas de fenómenos extremos como olas de calor, tormentas intensas e inundaciones.

A la vez, el superordenador respaldará el desarrollo y la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial (IA). En este campo, desde las instituciones europeas precisan que tendrá un gran impacto en las futuras fábricas de IA anunciadas a mediados de este ejercicio.

Todo ello, además, desde una perspectiva no solo basada en la potencia, sino también en la sostenibilidad. Y es que, según adelantan desde la Comisión Europea, el sistema funciona íntegramente con energía renovable y cuenta con un mecanismo de refrigeración y reutilización de la energía de última generación. Esto, apuntan, le convierte en el módulo más eficiente energéticamente del mundo.

Un hito histórico

La vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia de la Comisión Europea, Henna Virkkunen, afirma que la puesta en marcha de este superordenador es “un hito histórico”. “Al igual que el planeta Júpiter tiene una fuerza gravitatoria que da forma a nuestro sistema solar, el superordenador JUPITER reunirá a la comunidad investigadora europea, empresas emergentes, industria y talento”, avanza. “Esto atraerá inversiones, estimulará avances e impulsará a Europa hacia adelante”.

Por su parte, la Comisaria de Startups, Investigación e Innovación señala que este superordenador no solo abrirá “un nuevo capítulo para la ciencia, la inteligencia artificial y la innovación”, sino que también reforzará la soberanía digital de la región, garantizando que los investigadores y la industria dispongan de recursos “más potentes y sostenibles”.