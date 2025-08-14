Las startups españolas tienen capacidad para liderar en la IA aplicada a la salud, pero les faltan competencias claves

Las startups españolas tienen la capacidad para liderar en la inteligencia artificial (IA) aplicada al sector de la salud, pero solo si refuerzan su formación en las competencias clave. Esta es una de las principales conclusiones del informe AI Skills and Occupations in the European Start-up Ecosystem, elaborado por EIT Health y EIT Digital, ambos pertenecientes al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea.

El documento destaca el potencial de las firmas emergentes de la región para sobresalir en sectores estratégicos como el sanitario, la educación o la ingeniería; no obstante, señala que para lograr alcanzarlo es necesario mejorar sus habilidades para transformar su proyección en un impacto innovador real.

El estudio, que recoge datos de más de 23.000 profesionales en 3.600 firmas, revela que las regiones con mayor capacidad de innovación no son aquellas con más formación en informática general, sino las que combinan habilidades técnicas con conocimiento sectorial y competencias interdisciplinares.

Así, aunque las habilidades técnicas en codificación, programación y aprendizaje automático son un denominador común, las startups que las unen conocimientos sectoriales (como en salud, ingeniería o producción) y habilidades más amplias como la gestión de proyectos y la comunicación, se asocian a mayores posibilidades de disrupción a nivel regional. Mientras, las que dependen solo de competencias informáticas generales se están quedando atrás.

En dicho informe, los autores agrupan los países europeos seis clústeres según su perfil competencial, con el fin de orientar políticas coordinadas, iniciativas de formación colaborativas e intervenciones adaptadas al territorio. Entre ellos, España se encuentra en el clúster sur, junto con otros países del entorno mediterráneo, que destacan por su elevada prevalencia de habilidades cognitivas, educación, ingeniería, fabricación y construcción, salud y bienestar, así como competencias sociales y de comunicación.

Puntos débiles

No obstante, los expertos señalan que la región presenta una menor prevalencia en tecnologías de la información y comunicación (TIC) y en competencias básicas en idiomas o gestión empresarial. Estos “puntos débiles”, precisan, suponen una "barrera para el desarrollo y escalado de soluciones de IA", especialmente en sectores regulados como el sanitario o el educativo.

Por ello, insisten en la importancia de invertir específicamente en estas áreas, lo que podría ayudar a cerrar las brechas de innovación.

Además, el informe detecta una falta generalizada de competencias en regulación y en tecnologías audiovisuales, que señala como dos áreas críticas para la adopción de IA en ámbitos como el sanitario.

Formación adaptada al mercado

Ante este contexto, los autores creen que es imprescindible que universidades y proveedores no universitarios colaboren más estrechamente. Así, precisan que la combinación de ambos enfoques es necesaria para una formación adaptada al mercado.

La directora general de la Fundación EIT Health Spain, Izabel Alfany, insiste en que los datos muestran que combinar capacidades técnicas con conocimiento sectorial y habilidades blandas “es lo que realmente impulsa la innovación”. “Esto subraya la importancia de conectar nuestro ecosistema emprendedor con formación, upskilling y colaboración interdisciplinar enfocada en desafíos reales”, insiste.

En la misma línea, la responsable de datos de EIT Health, Magí Lluch-Ariet, apunta que para desbloquear verdaderamente el potencial de la IA, se debe ir “más allá de las habilidades digitales básicas” y fomentar capacidades “avanzadas e interdisciplinares que respondan a las necesidades y oportunidades reales de cada sector”.