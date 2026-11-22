DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha recogido durante esta campaña electoral las propuestas en materia de digitalización de las principales formaciones políticas de la mano de sus protagonistas: Jesús Herrero (PSOE), Ángel Niño (PP) y Tesh Sidi (Frente Amplio). DISRUPTORES

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL escuchar / Las claves Las propuestas digitales de PSOE, PP y Frente Amplio para el 29-N reflejan claras diferencias ideológicas sobre fiscalidad, soberanía tecnológica y el papel del Estado. Frente Amplio aboga por la 'tasa cloud' y límites al impacto de la IA en el empleo, mientras que el PP propone incentivos fiscales y ventajas para atraer inversiones estratégicas. El PSOE apuesta por consolidar proyectos en supercomputación y semiconductores, regulando la transparencia algorítmica y los discursos de odio en redes sociales. Los partidos coinciden en limitar el acceso de menores a redes sociales y en el uso de la IA para modernizar la Administración y reducir trabas burocráticas. Preguntas ¿Qué propone Frente Amplio con la llamada "tasa cloud" sobre los centros de datos y para qué serviría su recaudación? Frente Amplio plantea gravar la actividad económica vinculada a centros de datos mediante una "tasa cloud" cuya recaudación se destinaría a los territorios donde se ubiquen las instalaciones y a medidas como reducir la factura eléctrica, financiar formación y reforzar la Seguridad Social. ¿Por qué el PP ofrece hasta siete años de ventajas fiscales a multinacionales que instalen centros de datos en España? El PP defiende incentivos fiscales y agilidad administrativa para atraer inversiones multimillonarias y evitar que esas infraestructuras se vayan a otros países, condicionando el trato preferente a proyectos que creen al menos 100 empleos. ¿Cómo difiere el PSOE de PP y Frente Amplio en su enfoque sobre la industria digital y los semiconductores? El PSOE prioriza continuidad en proyectos concretos como semiconductores, fotónica y supercomputación y mantiene participaciones públicas en empresas estratégicas, en contraste con el PP, que apuesta por incentivos fiscales, y Frente Amplio, que busca mayor intervención pública. ¿Qué medidas proponen los partidos para proteger a menores en redes sociales y el uso de chatbots? El PP quiere prohibir cuentas a menores de 14 años y exigir autorización hasta 16; el PSOE fija 16 como edad mínima salvo excepciones y restringe chatbots a menores sin permiso parental; Frente Amplio prioriza la alfabetización mediática y limita diseños adictivos y vínculos sentimentales de chatbots. ¿Qué diferencia existe entre PP y las fuerzas de izquierda sobre la gobernanza de la inteligencia artificial en el empleo? PSOE y Frente Amplio plantean auditorías algorítmicas, revisión humana y más poder a representantes laborales (incluso vetos sobre sistemas), mientras el PP se centra en cheques individuales de formación y acompañamiento para el cumplimiento sin ampliar las facultades sindicales.

DISRUPTORES - EL ESPAÑOL ha recogido durante esta campaña electoral las propuestas en materia de digitalización de las principales formaciones políticas de la mano de sus protagonistas: Jesús Herrero (PSOE), Ángel Niño (PP) y Tesh Sidi (Frente Amplio).

Suyas son las explicaciones, los argumentos y las estrategias en este terreno, que amplían lo que está por escrito. Y lo escrito en piedra -o al menos así debería ser- son los programas electorales con los que estos tres partidos concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Documentos de cuya lectura se desprende hasta qué punto la tecnología, tantas veces reivindicada como un asunto de país, ha terminado por reproducir buena parte de las diferencias ideológicas que separan a unas formaciones políticas de otras.

Basta con imaginar la llegada a España de una multinacional estadounidense dispuesta a invertir varios miles de millones de euros en un centro de datos. De darse las circunstancias adecuadas, un Gobierno del Partido Popular podría recibirla con siete años de ventajas fiscales, facilitarle el suelo industrial que necesitara e implicarse directamente en la agilización de su conexión a la red eléctrica.

Un Ejecutivo en el que primaran las tesis de Frente Amplio exigiría que la titularidad y gobernanza de esas instalaciones estuvieran bajo control nacional o europeo, que la demanda eléctrica adicional se correspondiera con nueva generación renovable y que la actividad económica que discurriera por sus servidores tributara mediante un impuesto de nueva creación.

Entre medias, la posición de un PSOE que ha tenido que lidiar desde el Gobierno con las aspiraciones de esta industria y que ha preferido dedicar bastante menos espacio a ella en su programa electoral.

Hasta hace relativamente poco tiempo, las discrepancias políticas en materia digital podían dirimirse atendiendo a la cuantía de los recursos que se consignaban a estas cuestiones, la eficacia con la que los distintos gobiernos eran capaces de ejecutarlos o la mayor o menor sensibilidad que tenían hacia determinados colectivos. Había poco margen para la discusión acerca de las bondades de llevar internet de alta velocidad al último pueblo de nuestra geografía, y difícilmente cabía esperar grandes diferencias ideológicas a propósito de que un ciudadano pudiera consultar los resultados de una analítica desde su teléfono móvil.

Sucede que, conforme hemos ido solventando algunas de aquellas asignaturas pendientes, la digitalización ha adquirido una dimensión económica, social y política que empieza a resultar indisociable de los grandes debates que tradicionalmente han ocupado a la izquierda y la derecha.

La riqueza digital

Quizás sea Tesh Sidi quien mejor haya encarnado esa evolución del debate tecnológico durante la última legislatura, merced a sus intentos de trasladar al terreno fiscal las consecuencias económicas de la inteligencia artificial. Durante meses, buena parte de las reflexiones de la diputada han girado alrededor de la posibilidad de gravar de alguna manera la automatización del trabajo humano, toda vez que una hipotética reducción sustancial de la población ocupada comprometería también la capacidad del Estado para financiar las prestaciones sociales de quienes se quedaran sin empleo.

La dificultad de establecer jurídicamente qué constituye un robot o qué tipo de algoritmo debería estar sujeto a tributación ha llevado a Frente Amplio a buscar ese hecho imponible en las infraestructuras físicas que hacen posible su funcionamiento.

La denominada tasa cloud, una de las propuestas más singulares de su programa electoral, gravaría la actividad económica de los servicios digitales vinculados a los centros de datos. Parte de su recaudación redundaría en los territorios en los que se ubiquen estas instalaciones, aunque Sidi ha planteado en conversación con este periódico que los recursos obtenidos por esta vía puedan servir también para reducir la factura eléctrica de los ciudadanos, financiar la formación de los profesionales que hayan de reincorporarse al mercado laboral y reforzar los ingresos de la Seguridad Social.

Ni el tipo impositivo ni las previsiones de recaudación figuran en el documento con el que Frente Amplio concurre a las urnas, de modo que resulta aventurado determinar cuántas de esas aspiraciones podrían llegar a satisfacerse simultáneamente.

La fiscalidad vinculada al mundo digital centra buena parte de los posicionamientos de los partidos. DISRUPTORES

Tiene su interés que el Partido Popular pretenda recurrir igualmente a la fiscalidad para modificar el comportamiento de las grandes empresas tecnológicas, aunque con un propósito bien distinto. La preocupación que Ángel Niño ha trasladado durante la campaña electoral reside en la posibilidad de que España pierda inversiones multimillonarias en favor de otros países, especialmente después de que el Gobierno socialista introdujera cambios en las condiciones de acceso a la red eléctrica para este tipo de proyectos. Los populares se han comprometido a revocar esa normativa y su programa recoge la posibilidad de declarar estratégicos de interés nacional aquellos proyectos que generen al menos 100 puestos de trabajo, cuya conexión eléctrica habría de planificarse en seis meses.

La exigencia de un determinado volumen de empleo para acceder a ese tratamiento prioritario resulta particularmente interesante en una industria tan intensiva en capital como la de los centros de datos, cuyo desembarco en un territorio puede venir acompañado de unas cifras extraordinarias de inversión sin que exista una correspondencia proporcional en la contratación de trabajadores una vez concluidas las obras. Hay aquí una preocupación por el retorno económico de las grandes inversiones tecnológicas que, pese a estar presente en los planteamientos de ambas formaciones, conduce a soluciones fiscales contrapuestas.

También en lo concerniente al consumo de agua y electricidad, Frente Amplio aspira a que el coste territorial que conllevan estas inversiones tenga su correspondiente traslación económica para las empresas, mientras que los populares centran buena parte de sus esfuerzos en garantizar la disponibilidad de recursos y la previsibilidad de las condiciones en las que operarán.

El PSOE ha dedicado sus compromisos industriales en materia tecnológica preferentemente a los semiconductores, la fotónica y la supercomputación, ámbitos en los que ya existen proyectos en marcha cuya continuidad habrá de asegurarse durante la próxima legislatura. Resulta revelador, por ejemplo, el grado de concreción con el que los socialistas hablan de infraestructuras como la sede española de IMEC o el Barcelona Supercomputing Center, frente a las referencias mucho más genéricas a la sostenibilidad ambiental y energética de la inteligencia artificial.

Parte del programa de los socialistas puede entenderse como una prolongación de las decisiones industriales adoptadas durante sus años de Gobierno y cuyos frutos, atendiendo a los plazos en los que se desarrollan estas tecnologías, habrán de recogerse bajo el mandato de sucesivos ejecutivos.

De quién es la tecnología

A ese horizonte temporal mucho más dilatado responde una de las dificultades que entraña el desarrollo de una política industrial tecnológica en España. La inversión que hoy se acomete para levantar una infraestructura científica, formar a una generación de ingenieros especializados o alumbrar una empresa de semiconductores difícilmente tendrá una traslación económica inmediata. Y, para cuando llegue a tenerla, puede darse la circunstancia de que buena parte de ese esfuerzo termine fructificando fuera de nuestras fronteras, como tantas veces ha sucedido con el conocimiento generado en las universidades españolas o con las empresas emergentes que han necesitado recurrir a inversores extranjeros para crecer.

"El problema clásico ha sido el crecimiento, esa fase en la que una empresa prometedora necesita rondas grandes y a menudo las encuentra fuera, y con la financiación se marcha parte del proyecto", reconocía Jesús Herrero en su conversación con DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. La cuestión resulta especialmente pertinente después de una legislatura en la que se ha comenzado a normalizar la presencia del Estado en el accionariado de compañías tecnológicas españolas y en la que, de la mano de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), la Administración ha asumido riesgos empresariales que hasta hace unos años habrían recaído fundamentalmente en el capital privado.

El PSOE reivindica expresamente en su programa el mantenimiento de las participaciones públicas en sectores estratégicos, mientras que Frente Amplio pretende convertir la SEPI en una agencia industrial con capacidad para crear nuevas empresas e invertir en ellas.

Las reservas que ha manifestado Ángel Niño sobre algunas de las operaciones societarias protagonizadas por el Estado durante los últimos años, especialmente en lo relativo a su influencia en la composición de las cúpulas directivas de las empresas participadas, permiten intuir una política distinta bajo un Gobierno de los populares, aunque el futuro de la propia SETT se haya dejado a expensas de una auditoría de sus costes y resultados.

Soberanía tecnológica y el uso de fondos públicos para generar tecnología también divide a las formaciones políticas. DISRUPTORES

Más allá de nuestras fronteras, Frente Amplio ha hecho suya una propuesta de intervención pública en el capital de las compañías tecnológicas de una magnitud considerablemente mayor. La formación defiende la creación de un fondo soberano europeo de inteligencia artificial que habría de financiarse mediante lo que su programa denomina un "impuesto del 50% en acciones" sobre aquellas compañías radicadas en la Unión Europea que facturen más de 200 millones de euros anuales en este sector.

También reclama que las instituciones comunitarias adquieran una participación en la propiedad de las empresas beneficiarias de los fondos de InvestAI. Son dos propuestas que sitúan el debate sobre la soberanía tecnológica europea, habitualmente circunscrito a la carencia de determinados activos industriales, en el terreno de la propiedad de esos activos y del derecho de las instituciones públicas a participar de su eventual revalorización.

Esta particular concepción de la soberanía tecnológica explica algunas de las iniciativas más llamativas del programa de Frente Amplio, entre ellas la de convertir a Correos en proveedor de nube soberana de las administraciones públicas.

Mientras que los populares se afanan en idear fórmulas para que las grandes empresas tecnológicas escojan España a la hora de acometer sus inversiones y los socialistas confían en que nuestro país adquiera una mayor especialización dentro de las cadenas de valor europeas, Frente Amplio pretende desarrollar desde las instituciones públicas algunas de las capacidades que hoy se adquieren a proveedores privados. Incluso entre las dos formaciones que han compartido Gobierno durante la última legislatura existe, por tanto, una diferencia sustancial acerca de hasta dónde ha de llegar la participación del Estado en la economía digital.

La empresa que crece

Hay, sin embargo, una coincidencia apreciable entre el PP y el PSOE en lo relativo a la conveniencia de mejorar los incentivos fiscales de las empresas innovadoras, especialmente cuando todavía tienen una dimensión reducida. Los populares han llevado esta cuestión bastante más lejos, al plantear la libertad de amortización de las inversiones empresariales en maquinaria, equipamiento, software, inteligencia artificial, ciberseguridad o patentes.

Incluso aquellas compañías que todavía carezcan de beneficios podrían anticipar parte del incentivo fiscal, una salvedad particularmente pertinente si atendemos a la naturaleza de buena parte de las empresas tecnológicas de nueva creación, cuyos primeros años de existencia suelen estar consagrados a la investigación y el desarrollo de productos que todavía no pueden comercializar.

En realidad, buena parte de las discrepancias de los populares con las políticas de apoyo al emprendimiento tecnológico de los últimos años tienen que ver con lo que sucede una vez superada esa primera etapa en la vida de una empresa. Ángel Niño cuestionaba en su entrevista con este periódico la suficiencia de los incentivos contemplados en la ley de startups para favorecer el nacimiento de las denominadas scaleups, aquellas compañías que ya han demostrado cierta viabilidad comercial de sus productos y se encuentran en disposición de adquirir una dimensión mucho mayor.

Su programa electoral contempla revisar las obligaciones administrativas de las empresas de hasta 250 trabajadores y retrasar, siempre que el derecho europeo lo permita, algunas de las que adquieren al superar determinados umbrales de tamaño.

Mejorar los incentivos fiscales de las empresas innovadoras, especialmente cuando todavía tienen una dimensión reducida como las startups centra también las posiciones de los partidos. DISRUPTORES

A esa preocupación responde también la atención que presta el PP a la compra pública innovadora, un instrumento tan interesante para las empresas tecnológicas españolas por los ingresos que les reporta como por la posibilidad de acreditar ante futuros clientes que su tecnología ha sido probada satisfactoriamente en una organización de cierta envergadura. Hay en esta apuesta por la contratación pública un reconocimiento de las limitaciones de la fiscalidad como único instrumento de apoyo a la innovación empresarial: una startup difícilmente podrá hacer valer buena parte de las ventajas fiscales que se le concedan cuando carezca de clientes que le permitan generar ingresos.

Y mientras los populares otorgan un protagonismo creciente a la demanda de tecnología por parte de la Administración, el PSOE pretende reforzar las capacidades de sus productores mediante los instrumentos financieros del CDTI, la Estrategia Deep Tech España 2026-2030 y una mayor inversión pública en I+D, hasta situarla en el 1,5% del PIB en 2035.

Frente Amplio comparte el objetivo intermedio de alcanzar el 1,25% de inversión pública, al que añade un 1,75% de inversión privada para situar el esfuerzo investigador del conjunto del país en el 3% del PIB en 2030. La formación plantea asimismo la creación de un banco público de inversión y de un fondo específico para las empresas tecnológicas, cuyos beneficiarios habrían de adquirir compromisos en materia de empleo estable, formación, igualdad y arraigo territorial.

Esta última cuestión tiene especial relevancia en un ecosistema empresarial en el que la financiación de los proyectos de mayor riesgo tecnológico procede frecuentemente de instituciones públicas, pero son los inversores privados quienes capitalizan buena parte del eventual éxito comercial de esos mismos proyectos. El grado de legitimidad que tiene el Estado para exigir contraprestaciones adicionales a las empresas a las que financia constituye una de las diferencias más importantes entre las tres candidaturas, especialmente cuando esas exigencias afectan a las decisiones que adoptan las compañías sobre sus propias plantillas.

Trabajar con algoritmos

Durante los primeros años de vigencia del Kit Digital había pocos motivos para que el Ministerio de Transformación Digital y el de Trabajo mantuvieran discrepancias sustanciales a propósito de aquellas ayudas. El hecho de que un pequeño empresario dispusiera de una página web, incorporara programas de contabilidad a su negocio o comenzara a relacionarse digitalmente con sus proveedores tenía unas consecuencias relativamente limitadas sobre la organización interna de su plantilla.

La extensión de la inteligencia artificial al tejido productivo obliga a revisar esa relación, habida cuenta de que algunas de las tareas que se pretenden automatizar con cargo a fondos públicos coinciden con aquellas que actualmente desempeñan los trabajadores de las empresas beneficiarias.

De ahí que una de las principales diferencias entre los tres partidos a la hora de plantear la continuidad de las políticas públicas de digitalización empresarial radique precisamente en sus compromisos laborales. Los socialistas pretenden dar continuidad al Bono IA y ampliar la Red NEURONA, además de crear un servicio público de acceso a herramientas avanzadas de inteligencia artificial que permita a las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos hacer uso de unas capacidades tecnológicas que, atendiendo a sus características, serían difícilmente accesibles sin algún grado de acompañamiento.

Los populares prefieren incidir en la disponibilidad de soluciones listas para utilizar, el asesoramiento especializado, la ciberseguridad y la posibilidad de experimentar con estas tecnologías en entornos controlados, para cuyos trámites plantean un plazo de respuesta de 30 días.

El plan nacional de adopción de inteligencia artificial que propone Frente Amplio guarda bastante similitud con el del PSOE en cuanto a sus destinatarios y las prestaciones que recibirían, si bien otorga preferencia a las tecnologías abiertas y se sustenta en buena medida en la disponibilidad de capacidades públicas de computación. Introduce, además, la prohibición de despedir como condición para acceder a estos apoyos, una exigencia cuyo alcance normativo no está todavía delimitado, pero que modifica sustancialmente las condiciones en las que algunas empresas podrían plantearse la utilización de estos recursos.

Conviene recordar que la automatización de determinadas tareas, incluso aquella que pudiera redundar en una menor necesidad de trabajadores para desempeñarlas, es precisamente uno de los principales atractivos comerciales de la inteligencia artificial para sus potenciales compradores.

La automatización laboral aporta nuevos puntos de vista entre las diferentes formaciones políticas. DISRUPTORES

La propuesta de Frente Amplio obligaría a que parte de esas ganancias de productividad tuvieran una traslación distinta dentro de la empresa, ya fuera mediante la reasignación de funciones, la formación de sus trabajadores o la eventual reducción de su jornada laboral. La financiación pública de la digitalización empresarial se convertiría así en una herramienta adicional para intervenir sobre la organización del trabajo.

Los populares han preferido trasladar buena parte de esa responsabilidad a las políticas de capacitación profesional, mediante la creación de un cheque individual de formación en inteligencia artificial que acompañaría a cada trabajador a lo largo de su vida laboral, con independencia de las empresas en las que preste sus servicios y financiado con las cuotas de formación que ya existen.

Frente al carácter necesariamente limitado de los programas formativos de muchas pequeñas empresas, la idea de que sea el propio trabajador quien disponga de los recursos para adquirir nuevas competencias, incluso cuando estas carezcan de aplicación inmediata en su puesto de trabajo actual, concede una mayor autonomía a los profesionales a la hora de afrontar estos cambios.

Existe otra dimensión de la automatización laboral, menos vinculada a la eventual desaparición de empleos, en la que las posiciones del PSOE y Frente Amplio se encuentran bastante más próximas. Ambas formaciones cuestionan que la utilización de algoritmos para organizar, supervisar y evaluar el trabajo pueda desarrollarse sin garantías adicionales para los empleados. Los socialistas plantean alcanzar un pacto con los agentes sociales sobre la gobernanza de la inteligencia artificial en el empleo, que contemple auditorías de los sistemas utilizados para adoptar decisiones relativas a la selección, promoción o despido de trabajadores, además de garantizar su revisión humana.

Frente Amplio plantea otorgar a los comités de empresa capacidad para configurar, aprobar o vetar determinados sistemas de inteligencia artificial, mediante una reforma del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Los representantes sindicales adquirirían así unas facultades de intervención sobre los procesos de innovación tecnológica que exceden ampliamente las obligaciones de transparencia e información que han venido rigiendo en esta materia. La adquisición de un programa informático o la introducción de un nuevo sistema de asignación de tareas, decisiones que hasta ahora podían pertenecer fundamentalmente al ámbito de actuación de los departamentos de tecnología y recursos humanos, pasarían a formar parte de las materias de negociación colectiva obligatoria.

Los dueños de la conversación

Ese interés por adquirir un mayor conocimiento y control sobre el funcionamiento de los algoritmos trasciende con mucho el ámbito de las relaciones laborales, hasta el punto de que buena parte de las discrepancias entre el PSOE y el PP durante la última legislatura en materia tecnológica han tenido que ver con las competencias que debían asumir las instituciones españolas en la supervisión de las grandes plataformas digitales.

El interés que ha demostrado Pedro Sánchez por esta cuestión, especialmente en sus intervenciones en foros internacionales, encuentra su correspondiente traslación a un programa electoral en el que abundan las nuevas figuras jurídicas con las que los socialistas pretenden actuar frente a las compañías a las que el presidente atribuye buena parte del deterioro de la convivencia democrática.

Es precisamente en el programa del PSOE donde adquiere un mayor protagonismo la dimensión política de la regulación de estas plataformas, con propuestas específicas para actuar contra la desinformación, medir periódicamente la presencia de discursos de odio y el grado de polarización de los contenidos que circulan por las redes sociales o exigir responsabilidades penales a los directivos de las compañías tecnológicas en determinados supuestos.

Los socialistas plantean tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación deliberada de contenidos ilegales, una aspiración que comparte Frente Amplio y cuyo desarrollo jurídico habrá de prestar especial atención a la posibilidad de diferenciar, entre otras cuestiones, los efectos indeseados de los sistemas de recomendación de aquellas decisiones empresariales deliberadamente encaminadas a favorecer la difusión de determinados contenidos ilícitos.

Existe discrepancia también entre las tres formaciones consultadas sobre las competencias que deben asumir las instituciones españolas en la supervisión de las grandes plataformas digitales. DISRUPTORES

La coincidencia entre ambas formaciones alcanza igualmente a la necesidad de reforzar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la aplicación de la normativa comunitaria de servicios digitales. Frente Amplio añade, sin embargo, una dimensión económica y tecnológica a esa discusión que tiene menos presencia en el documento socialista. Su programa recoge el derecho de los usuarios a utilizar sistemas alternativos de recomendación y moderación de contenidos, además de poder trasladar a otras redes sociales sus publicaciones, sus contactos y sus seguidores.

Desde el punto de vista empresarial, estos últimos tienen un valor extraordinario para las plataformas, especialmente porque la dificultad que entraña reconstruir esas relaciones en un servicio de nueva creación constituye una de las principales barreras a la entrada de futuros competidores.

Las posibilidades de que surjan alternativas europeas a algunas de estas plataformas, tantas veces invocadas en el debate sobre la autonomía tecnológica del Viejo Continente, dependen, en buena medida, de que exista la posibilidad real de disputarles sus usuarios. En ese sentido, buena parte de las medidas que plantea Frente Amplio acerca del funcionamiento de las redes sociales guardan relación con uno de los principales problemas que han acompañado a la economía digital desde sus albores: los efectos de red que convierten el éxito comercial de un servicio en un elemento disuasorio para sus potenciales competidores. El programa llega incluso a defender la separación estructural de determinadas actividades de las grandes compañías tecnológicas a escala europea.

Más ajenos a este debate han permanecido los populares, que incluyen en su programa un compromiso expreso para evitar que las empresas españolas de inteligencia artificial hayan de soportar obligaciones regulatorias adicionales a las que rijan en el conjunto de la Unión Europea. Incluso su concepción de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) resulta particularmente expresiva de esa voluntad, al otorgar un mayor peso a su labor de acompañamiento a las empresas en el cumplimiento de la normativa.

El PSOE pretende ampliar las capacidades públicas para auditar algoritmos, aprobar una ley específica de transparencia algorítmica y crear un Observatorio Público de Discriminación Algorítmica, mientras que Frente Amplio plantea constituir un Observatorio Público del Riesgo de la IA y extender las obligaciones de auditoría y revisión humana a múltiples decisiones automatizadas relacionadas con servicios esenciales.

La infancia reúne

Hay algo llamativo en que dos formaciones tan distantes en cuanto a la conveniencia de ampliar las exigencias regulatorias a la industria tecnológica hayan terminado abrazando soluciones bastante parecidas en lo concerniente al acceso de los menores a las redes sociales. El Partido Popular propone prohibir las cuentas a los menores de 14 años y exigir autorización parental hasta los 16, mientras que el PSOE sitúa en estos últimos la edad mínima general de acceso, aunque contempla la posibilidad de rebajarla cuando las plataformas acrediten unas condiciones de seguridad suficientes por defecto.

Incluso los populares, habitualmente más reticentes a intervenir sobre el diseño de los productos tecnológicos, han terminado incluyendo en su programa electoral propuestas concretas para limitar el desplazamiento infinito de contenidos, establecer tiempos máximos de uso y garantizar periodos de descanso nocturno. Se acepta, de alguna manera, que las familias difícilmente pueden ejercer en solitario una labor de supervisión que les obliga a competir por la atención de sus hijos con servicios tecnológicos diseñados específicamente para retenerla durante el mayor tiempo posible.

Frente Amplio comparte buena parte de ese diagnóstico, aunque Tesh Sidi ha expresado sus reservas acerca de las políticas basadas fundamentalmente en la prohibición de determinadas tecnologías durante la infancia. Su programa concede un protagonismo particular a la alfabetización mediática y al control de aquellos elementos del diseño de las plataformas que propician comportamientos adictivos, algo que también ha trasladado al ámbito de los asistentes personales basados en inteligencia artificial.

En este último terreno se aprecia una diferencia significativa respecto a los socialistas, quienes pretenden restringir el uso libre de los chatbots de inteligencia artificial a los menores de 16 años sin autorización parental y exigir que estos programas sean capaces de detectar comportamientos de riesgo y activar alertas. Frente Amplio aborda esta cuestión desde una perspectiva que excede la protección de la infancia, al proponer que los chatbots de compañía tengan prohibido simular vínculos sentimentales con sus usuarios o utilizar mecanismos de manipulación psicológica orientados a generar dependencia, con independencia de la edad que tengan quienes hagan uso de estos servicios.

El Estado automatizado

Curiosamente, pese a algunas de las reservas que manifiestan las dos formaciones de izquierdas acerca de la automatización de los procesos de trabajo en las empresas privadas, tanto el PSOE como Frente Amplio mantienen un considerable interés por las posibilidades de la inteligencia artificial en la mejora de la eficiencia del sector público. En ese terreno, las posiciones de las tres candidaturas vuelven a aproximarse, especialmente en lo que concierne a la conveniencia de reducir la carga burocrática que soportan los ciudadanos en sus relaciones con las instituciones públicas.

De entre los compromisos de los populares destaca la posibilidad de que la Administración reconozca de oficio aquellas ayudas y prestaciones para cuya concesión ya dispone de la información necesaria. Una propuesta de digitalización administrativa que tiene una dimensión social particularmente interesante, puesto que buena parte de las dificultades que experimentan los ciudadanos más vulnerables para acceder a determinadas prestaciones públicas tienen que ver precisamente con el desconocimiento de su existencia, la dificultad para manejarse en los procedimientos en los que deben solicitarlas o la imposibilidad de acreditar debidamente que cumplen los requisitos para percibirlas.

El PSOE pretende resolver buena parte de los problemas derivados de la distribución de competencias entre las distintas administraciones mediante una ventanilla digital única, desde la que los ciudadanos y las empresas puedan efectuar sus trámites independientemente del organismo del que dependan.

Los socialistas han incluido además en su programa el denominado 'Régimen 20', con el que aspiran a reducir las barreras regulatorias entre comunidades autónomas y facilitar la utilización de herramientas digitales compartidas, una cuestión especialmente pertinente para las empresas tecnológicas que necesitan extender rápidamente sus actividades a todo el territorio nacional.

Y, a propósito de la utilización de estas herramientas por parte de los organismos públicos, Frente Amplio pretende someter a una mayor fiscalización los contratos tecnológicos de las administraciones, crear un inventario público de los sistemas de inteligencia artificial que utilizan, publicar información acerca de sus tasas de error y sus posibles sesgos y someterlos a evaluaciones anuales. Comparte con populares y socialistas el derecho del ciudadano a reclamar la intervención de un funcionario ante las decisiones administrativas automatizadas que le afecten, aunque añade obligaciones específicas de información cuando se haya utilizado inteligencia artificial para tramitar una resolución.

La propia tecnología que ha de permitir esa mayor personalización de los servicios públicos podría servir también para fiscalizar el comportamiento de quienes los prestan. Es una de las aplicaciones de la digitalización a las que el Partido Popular ha prestado especial atención en su programa electoral, al dedicar uno de sus compromisos a la creación de un sistema único e interoperable de trazabilidad digital de los contratos, subvenciones y grandes transferencias de recursos públicos. Los populares pretenden que las tecnologías de análisis de datos permitan identificar a los beneficiarios reales de las empresas adjudicatarias y cruzar la información que obra en poder de los distintos organismos de control para detectar posibles irregularidades.