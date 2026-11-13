Las patronales exigen al próximo Gobierno dejar de poner trabas a los centros de datos tras el 29-N

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LO ESENCIAL Las claves Las patronales tecnológicas exigen al Gobierno estabilidad regulatoria y menos trabas administrativas tras el 29-N para no frenar la inversión en centros de datos. Sectores como SpainDC y Adigital advierten de que imponer condiciones energéticas más restrictivas que las europeas puede desviar proyectos hacia otros países. DigitalES propone una ventanilla única digital y coordinar la planificación de las infraestructuras de la red eléctrica con las necesidades de la nube e inteligencia artificial. La industria rechaza los riesgos de desconexión sin indemnización y exige marcos normativos con consensos a largo plazo para garantizar inversiones de hasta 20 años. Preguntas ¿Por qué Adigital y SpainDC piden que el próximo Gobierno deje de endurecer las condiciones para construir centros de datos? Porque dicen que imponer requisitos más gravosos que los de países competidores puede frustrar inversiones en centros de datos que España intenta atraer. ¿Qué consecuencias tiene el requisito del 80% de consumo con generación renovable adicional para los operadores de centros de datos? Ya ha creado incertidumbre y costos adicionales porque obliga a garantizar correspondencia horaria y puede llevar a recargos y pérdida de permisos; en el futuro podría frenar proyectos si no se existe suministro y planificación eléctrica coordinada. ¿Qué cambios administrativos reclaman DigitalES y las patronales para facilitar la llegada de centros de datos? Piden un plan coordinado de infraestructuras digitales y energéticas, una ventanilla única digital para permisos y revisión de tasas y cánones para reducir la fragmentación administrativa. ¿Por qué SpainDC rechaza las desconexiones automáticas sin nueva audiencia pública y evaluación de la CNMC? Porque el sector sostiene que esas condiciones se incorporaron sin nueva audiencia pública ni segunda evaluación y eso añade incertidumbre sobre el suministro y las garantías regulatorias. ¿Cómo afecta a la inversión que los centros de datos operen con horizontes de permanencia de mínimo 20 años, según SpainDC? Obliga a pedir normativa estable y consensuada porque un cambio regulatorio cada legislatura puede comprometer proyectos que requieren décadas de planificación y amortización.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere atraer inversiones en inteligencia artificial mientras endurece las condiciones para construir y operar las instalaciones que la hacen posible. Esa contradicción es clave en las reclamaciones de las patronales tecnológicas ante las elecciones del 29-N: España necesita centros de datos, pero su desarrollo depende de unos permisos, una planificación eléctrica y una regulación que el propio Ejecutivo tiene capacidad para facilitar o entorpecer.

Eso es el telón de fondo. El acicate en primer plano es el enfrentamiento por el decreto que ha lanzado el Gobierno y que ha añadido controversia e incertidumbre a una industria cuyas inversiones necesitan estabilidad durante décadas.

"Los centros de datos son la infraestructura de la que depende la IA, y España tiene ventajas para atraerlos que no deberían ponerse en riesgo con una política energética más restrictiva que la del resto de países", señalan desde Adigital a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. La asociación dirigida por César Tello sitúa así una objeción concreta sobre la mesa del próximo Gobierno: imponer condiciones más gravosas que las de los países competidores puede frustrar las mismas inversiones tecnológicas que España presume de querer captar.

Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, cuestiona precisamente el margen que cree tener la Administración para dictar unilateralmente esas condiciones. "El Ejecutivo tiene todo el derecho a pensar cómo quiere su futuro energético y qué tipo de centros de datos le gustaría que proliferasen. Pero ha de tener en cuenta que no son los Estados los que eligen los centros de datos, sino que son las empresas las que eligen los Estados donde los construyen", señala a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

La planificación eléctrica

DigitalES lleva esa reclamación a medidas administrativas concretas. Su director, Miguel Sánchez Galindo, propone un plan coordinado de infraestructuras digitales y energéticas que incorpore las necesidades de los centros de datos a la planificación de la red eléctrica. Su objetivo es que España pueda convertirse en un polo europeo de nube y computación, una aspiración que requiere capacidad de suministro allí donde se van a levantar las instalaciones, además de buenas conexiones de telecomunicaciones.

La asociación reclama también una ventanilla única digital para tramitar los permisos, con criterios comunes entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, y una revisión de las tasas y los cánones que penalizan el despliegue. Son exigencias que alcanzan a los centros de datos y los servicios en la nube, pero también a las redes de fibra, los cables submarinos y las antenas. La fragmentación administrativa añade plazos e incertidumbre a proyectos que necesitan coordinar suelo, construcción, conectividad y electricidad antes de comenzar a prestar servicio.

Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES. DISRUPTORES

"La próxima legislatura debe sentar las bases para atraer inversión, desarrollar capacidades tecnológicas propias y conseguir que la digitalización se traduzca en mayor productividad, empleo y prosperidad", sostiene Sánchez Galindo. Para DigitalES, ese propósito exige una política digital con calendario, presupuesto e indicadores públicos, junto con una simplificación normativa que evite duplicidades y obligaciones nacionales añadidas a las europeas.

Adigital comparte la necesidad de juzgar las grandes apuestas tecnológicas por su ejecución. "Las apuestas de los últimos años en semiconductores, centros de datos y cuántica van en la buena dirección, pero su éxito dependerá de su ejecución, de la agilidad de los procedimientos y de que lleguen a pymes y scaleups", señala César Tello.

No a aceptar desconexiones

Las reclamaciones llegan con el conflicto regulatorio todavía abierto. La revisión del proyecto de real decreto introducida en octubre flexibiliza algunas exigencias energéticas, pero mantiene el requisito general de cubrir el 80% del consumo mediante generación renovable adicional con correspondencia horaria. La alternativa transitoria permite avanzar gradualmente hasta finales de 2031, a cambio de que las instalaciones acogidas a ella acepten reducciones de potencia prioritarias y sin remuneración mediante el Sistema de Reducción Automática de Potencia.

La reacción no se hizo esperar: los operadores cuestionan que el alivio de unas obligaciones difíciles de cumplir llegue acompañado de nuevas incertidumbres sobre el suministro, mientras el proyecto conserva consecuencias económicas que pueden alcanzar recargos del 500% sobre determinados peajes y cargos eléctricos y contempla la pérdida de permisos de acceso y conexión.

Begoña Villacís, directora ejecutiva de Spain DC, en un evento de EL ESPAÑOL. David Morales

Por si fuera poco, el desacuerdo incluye el procedimiento: el sector denuncia que las nuevas condiciones de desconexión se han incorporado sin una nueva audiencia pública ni una segunda evaluación de la CNMC.

SpainDC reclama asimismo que los objetivos ambientales se negocien sobre parámetros realizables y con referencias europeas. "Yo creo que se podrían negociar muchas cosas. Por ejemplo, en lo relativo a la eficiencia energética podemos fijarnos objetivos muy ambiciosos, pero siempre con lo que dice Europa como marco. Nosotros somos un Estado más y yo creo en la potencia de una Europa unida. Esa tiene que ser la referencia", defiende Villacís.

DigitalES incorpora igualmente a su agenda un plan de eficiencia de redes y centros de datos e incentivos a las infraestructuras eficientes, resilientes y sostenibles.

Reglas a largo plazo

AMETIC sitúa la nube, los datos y la capacidad de computación entre las tecnologías en las que España debería concentrar recursos para reducir dependencias y desarrollar industria propia. Su presidente, Francisco Hortigüela, reclama un marco regulatorio que permita sostener esas inversiones: "Pedimos un marco claro, estable y proporcionado, que proteja derechos sin poner barreras innecesarias a la innovación, la inversión y el crecimiento empresarial", señala a DISRUPTORES - EL ESPAÑOL.

El presidente de Ametic, Francisco Hortigüela, en la redacción de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

La patronal propone evaluar el impacto de cada nueva norma sobre la innovación y la competitividad, además de reducir las cargas derivadas de obligaciones superpuestas. Esa petición de certidumbre coincide con uno de los reproches centrales de los operadores de centros de datos: las decisiones sobre ubicación, financiación y construcción se toman con horizontes muy superiores a los tiempos políticos, y un cambio de condiciones puede comprometer proyectos que ya han consumido años de preparación.

Villacís rechaza que la respuesta deba organizarse como un enfrentamiento permanente entre administraciones y empresas. "No quiero hablar de frentismo, sería algo muy malo a largo plazo. Tenemos que ser capaces de convencer, de llegar a un consenso. No podemos estar dispuestos a que cambien la normativa cada cuatro años porque las inversiones que se están haciendo en el sector son a muy largo plazo", sostiene.

La directora ejecutiva de SpainDC concreta el plazo que debería tener presente el legislador: "La diferencia de los centros de datos con cualquier otra industria es que si tú eliges un sitio para colocarte, vas a estar ahí mínimo 20 años. Entonces, toda la normativa tiene que hacerse desde el consenso en la medida de lo posible, porque es lo único que va a garantizar la inversión".