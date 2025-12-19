Alberto Gago sustituye a Ignasi Belda como director de la AESIA

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Gago ha sido nombrado nuevo director de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), sustituyendo a Ignasi Belda. Belda, quien inició su gestión en junio de 2024, fue responsable de la puesta en marcha y organización inicial de la Agencia, que tendrá 55 empleados próximamente. El cambio de dirección se produce en un contexto de posibles modificaciones del reglamento europeo de IA, tras la aprobación de una moratoria hasta 2027 en los artículos más polémicos del AI Act. Alberto Gago cuenta con experiencia en iniciativas clave de digitalización y será responsable de afianzar la AESIA como referente internacional en supervisión y gobernanza de inteligencia artificial.

Con tan solo dos años desde su fundación legal, y unos pocos meses desde que empezara su actividad presencial en su sede de A Coruña, la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) suma ya su segundo director. Se trata de Alberto Gago, tal y como ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, cartera de la que depende el organismo.

Este político, exdirector de la Oficina España Digital 2030, y muy relacionado con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia artificial -en manos de María González Veracruz- en los últimos años, sustituye a Ignasi Belda, quien inició sus funciones en junio de 2024.

Desde la Secretaría estiman que el trabajo de Belda está concluido y que es el momento de “abordar una nueva etapa en la AESIA para afianzarla como herramienta para aportar seguridad y confianza a la ciudadanía en el uso de la inteligencia artificial y fomentar el uso responsable de esta tecnología”.

Belda ha sido el encargado de poner en funcionamiento la Agencia y de instalar la sede, cuya plantilla alcanzará los 55 empleados en el próximo trimestre, que trabaja con el objetivo de salvaguardar el cumplimiento del reglamento europeo de IA (AI Act, de sus siglas inglesas). Esta tiene poderes, incluso, para sancionar a las empresas que lo incumplan.

Ingeniero informático de formación y con un doctorado en IA, Belda ha contado con una amplia trayectoria en proyectos de investigación en materia de inteligencia artificial con resultados tangibles y aplicaciones prácticas, especialmente en biomedicina.

Cambios en el AI Act

La génesis de la norma que supervisa la AESIA puede variar en el futuro a corto plazo, ya que en las últimas semanas la Comisión Europea (CE) aprobaba una moratoria hasta 2027 de los artículos más conflictivos de esta pionera ley en el mundo.

Estos son los que entran en conflicto con los intereses de las big tech norteamericanas y de la administración Trump.

Este paquete de medidas propuesto a debate, conocido como ‘ómnibus digital’, pretende rebajar las obligaciones y sanciones en IA, además de otras normas troncales sobre ciberseguridad y privacidad de datos, con el pretexto de aplicar “simplicidad” y sostener la competitividad e innovación del Viejo Continente en materia de nuevas tecnologías.

Una decisión que ha generado controversia, ya que muchos expertos la califican de “cesión de derechos”, mientras que otros inciden en que será positiva para el negocio de las empresas comunitarias.

Una nueva etapa

Bajo este contexto que arroja dudas, Alberto Gago inicia su nuevo rol en la AESIA para “garantizar el uso ético de la IA”.

La propia Veracruz ha alabado el “profundo conocimiento” de Gago de la entidad y reconoce la aportación del mismo a iniciativas clave como la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas o la apertura de la Comunidad de IA de Código abierto, entre otras posiciones destacadas como su papel en las negociaciones para la aprobación del Reglamento Europeo de IA (AI Act, de sus siglas inglesas) o en la creación de Gaia X España.

En la Secretaría de Estado creen que este experto en traducción, derecho europeo, protección de datos y relaciones internacionales es la persona idónea para proyectar a la Agencia como “un referente internacional en supervisión y gobernanza” de esta tecnología.