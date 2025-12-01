Félix Barrio (Incibe): "Una de las tres prioridades nacionales en seguridad y defensa es la criptografía cuántica"

La computación cuántica es una nueva forma de procesar información llena de promesas, capaz de realizar cálculos mucho mayores que los ordenadores actuales. Sus avances comienzan a materializarse y a darse a conocer entre la comunidad de investigadores, ingenieros, empresas y resto de organizaciones para mostrarlas al resto de la sociedad. Y no es una tarea fácil.

Entre los encuentros dedicados a arrojar algo de luz sobre esta tecnología, que promete cambiar de manera drástica sectores como las finanzas, la salud, la energía o la investigación científica, Burgos ha acogido el Foro Nacional 'Nuevos Paradigmas para la Computación Cuántica'.

En el centro de convenciones Fórum Evolución Burgos, junto al río Arlanzón, se congregaron más de 200 profesionales del ámbito tecnológico para discutir el futuro -y los riesgos- de este salto tecnológico.

Tras la bienvenida institucional de Augusto Cobos, director del ICECYL (Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León), quien destacó el papel de la región “para convertirse en un referente de la cuántica”, por el escenario pasaron una veintena de expertos en este ámbito.

El objetivo del evento, organizado por el centro tecnológico ITCL, era mostrar los avances que se están realizando y su papel estratégico para empresas y Administración. Portavoces de grandes compañías como Microsoft, IBM y referentes como Softtek, IQM Quantum, Multiverse Computing, GMV y Fundación CSIC abordaron cuestiones como sus fundamentos y aplicaciones técnicas, la optimización o la visión internacional del ecosistema, junto a algunas demostraciones prácticas. .

Riesgos en ciernes

El evento arrancó con previsiones optimistas sobre la llegada del ordenador cuántico a España, que los portavoces de Microsoft e IBM situaron entre 2029 y 2030. Pero estos progresos no llegan solos, vienen acomopañados de riesgos. Fue el director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), Félix Barrio, quien puso de manifiesto su cara menos amable.

Lejos de hacer predicciones a futuro, se centró en lo que ya está ocurriendo. Recordó que “la digitalización masiva ha convertido al cifrado y la confianza tecnológica en pilares de la economía y de la vida diaria. Esa dependencia, sumada al crecimiento exponencial de dispositivos conectados, conforma una superficie de ataque que crece mucho más rápido que las defensas”.

Para dar consistencia a sus afirmaciones, expuso algunos datos referidos a España, donde se registran entre 40.000 y 50.000 incidencias diarias, la mayoría en equipos domésticos, móviles y dispositivos IoT. Pero la novedad es el salto cualitativo. “En los últimos dos años, las infecciones predominantes provienen de programas capaces de propagarse solos, levantar botnets de forma masiva y extraer información del usuario”, explicó.

Aunque señaló que lo realmente relevante es quién los impulsa ahora: el 55% de todos los incidentes incorpora de alguna forma inteligencia artificial generativa. “Desde febrero de 2025, la irrupción de modelos de IA abiertos y muy potentes ha democratizado la capacidad ofensiva. Con una inversión de apenas 200.000 euros, cualquier actor puede entrenar modelos de 70.000 millones de parámetros sin supervisión ética ni técnica”.

Cifrado postcuántico

El resultado es, según palabras de Barrio, un aumento de las redes criminales, estudiantes sin control académico e incluso actores estatales empleando IA generativa para automatizar intrusiones, levantar infraestructuras maliciosas y extraer datos cifrados que podrían romperse cuando llegue la computación cuántica. “Estamos ante un mercado descontrolado”, resumió.

“La combinación de IA, IoT vulnerable y capacidades emergentes de esta tecnología configura un escenario donde la ciberseguridad deja de ser un componente técnico para convertirse en un factor estructural”, advirtió.

Pero esta amenaza no se cierne sólo sobre nuestro presente. Estos datos, que se están almacenando ahora de forma masiva, podrían descifrarse cuando existan ordenadores cuánticos capaces de romper los algoritmos actuales. “Puede que falten diez años, pero el riesgo es real. Los sistemas robustos de hoy podrían ser vulnerables mañana”.

Así, Barrio defendió la necesidad de “preparar desde ahora la transición hacia algoritmos de cifrado postcuántico, de reforzar la vigilancia sobre las nuevas herramientas de IA abiertas y de impulsar capacidades propias de investigación, supercomputación y transferencia tecnológica” para que España no llegue tarde.

Verificación cuántica

El director de Incibe recordó que también es urgente analizar el impacto en latencias, adaptar dispositivos con poca capacidad de cómputo y desplegar herramientas capaces de acompañar este cambio.

En este sentido, destacó el papel de Castilla y León en esta carrera. La región participa en el Plan Nacional Complementario de Comunicaciones Cuánticas y tan sólo unos días antes había realizado las primeras pruebas piloto de comunicación cuántica terrestre: un enlace fotónico de más de dos kilómetros entre la sede de Incibe en León y Scayle, el supercomputador de Castilla y León.

Un proyecto dotado con 76 millones de inversión para detectar cualquier intento de intrusión en comunicaciones cifradas. “Son enlaces híbridos, que combinan cifrado SSL tradicional con verificación cuántica, pero todavía limitados a distancias inferiores a 40 kilómetros”, concretó

En cuanto a las iniciativas del gobierno central, mencionó la constitución en septiembre del Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica, “que ha situado la criptografía cuántica como una de las tres prioridades nacionales en seguridad y defensa”; y destacó que de los 1.300 investigadores del Incibe, el 28% están dedicados a este ámbito.

En cualquier caso, la idea compartida por ponentes y asistentes fue la misma: la cuántica avanza y hay que prepararse para lo que vendrá en lo referente a sus avances, pero también a sus riesgos. Es el momento de que infraestructuras, políticas públicas, colaboración con empresas y talento empiecen a entrenar para una carrera en que España debe situarse en las primeras posiciones. La oportunidad está ahí.