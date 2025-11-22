Jacinto Cavestany (Evolutio): "Es una pena que no haya surgido ningún hiperescalar en Europa"

Las claves nuevo Generado con IA Evolutio, tras su separación de BT y adquisición por Portobello, ha enfocado su estrategia en ciberseguridad e inteligencia artificial, aspirando a situarse entre las tres principales tecnológicas españolas. La compañía ha experimentado un crecimiento significativo, alcanzando este año fiscal los 400 millones de euros en facturación y expandiéndose internacionalmente con una sede en México. Evolutio ha lanzado la red Queen, basada en cifrado cuántico, para mejorar la resiliencia y seguridad de los datos en tránsito, destacando la importancia de infraestructuras críticas propias en Europa. El CEO, Jacinto Cavestany, subraya la necesidad de consolidar el sector tecnológico en la Unión Europea y fomentar una cultura transversal de ciberseguridad, especialmente en pymes, ante el aumento de amenazas y ciberataques.

Un lustro después de su nacimiento en plena pandemia, Evolutio aspira a ser una ‘Top-3’ de las tecnológicas españolas. Tras separarse de BT en 2020 y ser comprada por el fondo de inversión local Portobello, la compañía ha reenfocado sus servicios hacia la ciberseguridad y la inteligencia artificial buscando ser protagonista de la partida de 1.137 millones de euros que el Gobierno destinará a este sector; lo que supone un 30% del gasto que se hará en defensa, alcanzando el 2% del PIB.

Motivos no le faltan para ello, pues su crecimiento ha sido exponencial en este tiempo; si comenzaba como una firma de 260 millones de euros, en este año fiscal alcanzará los 400 millones de facturación y unos 1.500 empleados. Además, ha comenzado su proceso de internacionalización en Latinoamérica, con una primera sede en México.

“Es cierto que hay muchas empresas internacionales con un tamaño importante en España”, dice su CEO, Jacinto Cavestany, en entrevista con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL en sus oficinas de Madrid. “Pero nuestro mensaje es que tiene que haber una consolidación del mercado en la Unión Europea (UE) y que España debería apostar por crear una industria con más de una o dos empresas importantes”.

En definitiva, estima el directivo, es necesario que el valor añadido y las infraestructuras críticas se queden en el país. Algo, reitera, para lo que Evolutio ya está preparada: sus ingresos de la parte de ‘ciber’ -su principal pilar junto con la nube híbrida y las comunicaciones- ya suponen el 55% del total, y está ultimando la creación de un consejo asesor de ciberdefensa con un grupo de exmilitares, “lo que demuestra nuestra apuesta para el desarrollo del sector”.

Si bien es cierto, la tarea no es sencilla a nivel geopolítico. En una partida en la que se camina de la mano de Europa, se ha llegado esta tarde a estas olas -ciberseguridad e IA- “hiperdominadas” por Estados Unidos y China.

Se ha perdido la carrera por la infraestructura, pero hay más bazas que aprovechar. Y es que, Cavestany cree, con alguna dosis de optimismo, que el siguiente partido se juega en el terreno de las aplicaciones, el talento y el I+D.

“Siempre pongo el ejemplo de internet, que fue un producto americano, pero luego desarrollar nuevos modelos es distinto. Así que, las compañías más disruptoras serán las que ganen”.

Una red basada en la resiliencia

Buena parte de la innovación de la que habla se significa en el último lanzamiento de la firma: la red Queen. Se trata de un servicio basado en el cifrado cuántico de los datos en tránsito y que conecta los centros de datos del país, tanto públicos como privados e hiperescalares, para garantizar la seguridad y el consumo energético.

Cuenta el directivo que la idea surgió del apagón del pasado 28 de abril. “Muchos de nuestros clientes se quedaron tirados de forma total, y no tenían baterías o generadores externos”, rememora. De este modo, y ante lo que es una grave incidencia prácticamente cada año (coronavirus, inundaciones, etc.), Evolutio se posiciona, en este sentido, como red de backup.

“Con la dependencia actual de la información, no hay ningún negocio que pueda sobrevivir sin comunicaciones o informática. Vamos hacia una nueva normalidad muy exigente para cubrir este tipo de desastres y garantizar unos servicios mínimos”. Por otra parte, Queen hace gala de ‘lo cuántico’, “una tecnología que junto con la inteligencia artificial va a revolucionar el mundo en cuestión de una década”. Evolutio ya la está explorando con esta red que “es una infraestructura de país que busca aumentar su resiliencia”.

No obstante, si ocurren eventos como la caída de AWS del pasado mes de octubre, sigue habiendo una dependencia de terceros frente a la que no se puede hacer mucho. “Europa ha fallado en el hecho de poder contar con infraestructuras críticas bajo el paraguas de empresas europeas. Ha sido una pena que no haya surgido un hiperescalar aquí”.

Panorama de amenazas

La resiliencia se ha tornado en un concepto vital para empresas, administraciones públicas y ciudadanos en un momento en el que el repunte de los ataques y las amenazas no deja de crecer. Más si tenemos en cuenta que muchas de ellas son muy sofisticadas y que vienen patrocinadas por otros estados, asociadas al convulso momento geopolítico en que vivimos.

“Esto es absolutamente enorme”, reflexiona Cavestany. “Nosotros vemos cosas que nos sorprenden. Imagina la situación y el impacto en compañías más pequeñas. Las grandes están muy preparadas, pero España es país de pymes, y ahí observamos una gran brecha”.

En este sentido, proyectos como el Escudo Digital de la Comunidad de Madrid, en el que Evolutio participa, y que tiene como objetivo blindar a las compañías ante posibles ciberataques, son necesarios. Pero, a ojos del CEO, siempre hay que dar un pasito más. “Necesitamos más proyectos de este tipo en el país para que realmente permee una cultura transversal de la ciberseguridad”, concluye.