El exvicepresidente de Samsung para Iberia, Celestino García, nuevo director general de Ametic

Las claves nuevo Generado con IA Celestino García, exvicepresidente corporativo de Samsung para Iberia, ha sido nombrado nuevo director general de Ametic, relevando a Pilar Roch. La junta directiva de Ametic busca consolidar la influencia estratégica de la asociación en un momento clave para la industria tecnológica española. García cuenta con una amplia trayectoria en el sector de las telecomunicaciones, habiendo trabajado en empresas como Telefónica, Ericsson, Sherpa.ai y Divilo. Entre sus objetivos estarán sumar nuevos afiliados, reforzar la influencia institucional y avanzar en el plan estratégico de Ametic hasta 2027.

Celestino García es el nuevo director general de Ametic. El exvicepresidente corporativo de Samsung para España y Portugal, que asumirá su cargo el próximo lunes, sustituye a Pilar Roch, que salió de la patronal digital el pasado mes de septiembre tras poco más de año y medio en el cargo.

Desde la asociación argumentan que el cambio responde a la “voluntad” de la junta directiva por “consolidar su impulso e influencia estratégica en un momento clave para el desarrollo de la industria tecnológica en nuestro país”.

Además de su posición en Samsung, a lo largo de su carrera García ha ocupado otros cargos de responsabilidad dentro del sector de las telecomunicaciones, iniciando su carrera en Telefónica y pasando por firmas como Ericsson, Sherpa.ai o Divilo, entre otras. Por su parte, también es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Dentro de sus funciones, se encargará de seguir sumando afiliados, reforzar la influencia institucional y “avanzar en los objetivos” del plan estratégico de la asociación hasta 2027 en una industria, la TIC, que ya supone un cuarto del Producto Interior Bruto (PIB) español, y con récord de facturación y empleo, según los últimos datos promovidos por la propia Ametic.

García se une al equipo de Francisco Hortigüela, presidente de la patronal, quien ha subrayado la necesidad de seguir construyendo una asociación “más fuerte, influyente y conectada con las necesidades reales del sector. La visión global de García, su conocimiento profundo y su capacidad para impulsar proyectos de transformación aportarán un valor determinante en esta nueva fase”. Asimismo, García ha incidido en la importancia de “contribuir al desarrollo de una industria que es esencial para el futuro económico y social de nuestro país”.