El Gobierno cierra el plazo de solicitud de ayudas del 'Kit Digital' y cifra el alcance en más de 860.000 ayudas a pymes

Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha tildado, en rueda de prensa, de “éxito de país” la resolución del Kit Digital que, una vez finalizado el plazo para la solicitud de ayudas -aunque se sigue trabajando en unos 700.000 proyectos-, ha permeado en la digitalización de más de 860.000 pymes, lo que supone un incremento del 127% respecto a las 676.000 empresas, con una inversión de 3.067 millones de euros de los Fondos Next Generation, que el Gobierno se comprometió a reforzar con la Comisión Europea (CE) al inicio del plan en marzo de 2022.

Derivado del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y gestionado por Red.es, el Kit Digital ha buscado aumentar las competencias digitales de estas pequeñas compañías en distintos indicadores como páginas web, comercio electrónico, herramientas de oficina digital o ciberseguridad, entre otros.

Algo que no ha estado exento de críticas por parte de algunos expertos que lo han tachado de “ineficaz” o de ser un mero caladero de renovación de ordenadores, teléfonos móviles y otro tipo de hardware informático.

No obstante, López ha lanzado datos que van en la línea contraria a estas valoraciones. Por ejemplo, el 65% de los beneficiarios ha incrementado su productividad, y hasta un tercio su facturación. Además, ha incidido en que el plan ha llegado al 92% de los municipios y a todos los sectores en un segmento, el de las pymes y los autónomos que, ha recordado, “supone el 99% del tejido empresarial español”.

Por otra parte, el Gobierno ha valorado prorrogar el 'Kit Digital', especialmente en lo relativo a las herramientas de inteligencia artificial, con una proposición no de ley en el Congreso. Sin embargo, el político ha señalado que “su legado debe continuar” pero en forma de otras estrategias como el 'Kit Consulting', el 'Kit de Espacios de Datos', 'Red IA' o 'Red IA Salud'.

Asimismo, ha anunciado el lanzamiento de una página web, Portal Kit Digital 360, que, “basada en la transparencia”, recopila la información más relevante sobre el impacto del programa.

Unas ayudas que, según el político, también han redundado sobremanera en la digitalización de las administraciones públicas que, entre otros avances, han eliminado trámites en papel ahorrándose hasta nueve millones de horas en gestión administrativa. Y, hasta la fecha, se han llevado a cabo 24 millones de comprobaciones automáticas a través de 39 robots al servicio del programa.

Carpetazo “definitivo” al contrato de la RedIRIS con Huawei

Preguntado por el estado y la ruptura del contrato de 9,8 millones de euros con equipos Huawei para la modernización de la RedIRIS, el político ha indicado que este se encuentra “definitivamente” cancelado y que todavía no hay nuevo proveedor. “Daremos las novedades cuando se produzcan”, ha concluido.

Este proyecto está dirigido a infraestructuras críticas conectadas a Defensa, pero las acusaciones que se han vertido sobre Huawei, acusada de facilitar información al Gobierno chino, terminaron por ser definitivas para la cancelación del pliego el pasado mes de septiembre.