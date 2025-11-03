Una docena de ciudades inician el proyecto EDINT para la gestión urbana a través del dato

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, durante la presentación de EDINT. Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

El Gobierno ha puesto en marcha el proyecto EDINT (Espacios de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes); un plan dotado con cerca de 13 millones de euros para desarrollar casos de uso en 12 entidades locales, basados, en una primera fase, en la mejora de la movilidad, la actividad comercial y la gestión eficiente de los servicios.

Anunciado el pasado mes de octubre, el mismo cuenta con la participación de organismos públicos como Red.es, Segittur y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y entidades privadas como Deloitte y Telefónica, entre otras 36 empresas y centros tecnológicos, tras un acuerdo de colaboración que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado de “ejemplo” no solo para la innovación sino para “la promoción del talento y la cohesión territorial”.

El político ha explicado que se trata de una estrategia “sostenible”, ya que reutilizará datos de infraestructuras previas como la Plataforma de Innovación Abierta o la Plataforma Inteligente de Destinos de la propia Segittur. Es decir, ha señalado, “no se va a comprar hardware adicional”.

EDINT implica a 12 municipios de una primera remesa de selecciones entre ocho comunidades autónomas. Cada uno de ellos -La Coruña, Alcoy (Alicante), Madrid, Fuenlabrada (Madrid), Jerez de la Frontera, Málaga, Mataró (Cataluña), Santander, Valencia, Logroño y las diputaciones de Jaén y Badajoz- contará con una Oficina del Dato y un centro de excelencia físicos desde donde apuntalar las diferentes políticas al respecto.

En una primera fase, los casos de uso desplegados repercutirán en la movilidad, con el análisis de datos en sensores de tráfico para detectar patrones de circulación; en los consumos de agua y energía tanto en lugares domésticos como públicos; y en el trazado de la actividad económica de los municipios.

“Hemos conseguido rentabilizar las inversiones previas en ciudades inteligentes para propulsar industrias locales del dato”, ha indicado el ministro. “Estos espacios urbanos transformarán la gestión municipal y mejorarán la vida de la gente”.

Un proyecto que busca permanencia en el tiempo

Durante el acto se ha deslizado que varias ciudades han quedado fuera de la primera selección pero que se espera incorporar a más conforme el plan avance. Luis Martínez, secretario general de la FEMP, ha dicho que, a pesar de la idiosincrasia municipal, este es “un proyecto de país” que tiene vocación de “permanencia y consolidación"·

El directivo ha subrayado el “impulso a la competitividad”, tanto para ciudadanos como para empresas, que supone contar con una infraestructura “soberana” y una plataforma tecnológica de “primer nivel”.

Por su parte, varios de los máximos exponentes de los gobiernos locales que participan en EDINT han incidido en la importancia de “tener una visión conjunta para apostar por un plan colaborativo con un marcado sesgo tecnológico” pero que tiene el fin de “servir mejor” a los ciudadanos.