Miguel Ángel Domínguez (Alastria): "La tecnología 'blockchain' ha vuelto a repuntar"

Las claves nuevo Generado con IA Alastria, la primera plataforma nacional de blockchain, fue fundada en 2017 como punto de encuentro para empresas públicas y privadas. Miguel Ángel Domínguez, presidente de Alastria, anuncia que la tecnología blockchain ha vuelto a repuntar tras un periodo de desilusión. Alastria, junto con la Comunidad de Madrid, impulsa el proyecto ISBE para desarrollar startups y pymes en sectores como sanidad y turismo. España se posiciona como líder europeo en el desarrollo de blockchain, con Alastria ofreciendo servicios a administraciones y empresas locales.

En 2017 nacía Alastria como la primera plataforma nacional y multisectorial del mundo basada en blockchain. En un momento en el que esta tecnología empezaba a estar en boca de todos, la organización sin ánimo de lucro se aupaba como punto de encuentro para generar conocimiento y casos de uso entre empresas públicas y privadas.

Algo que funcionaba como un tiro ya que blockchain conformaba el esqueleto digital de las criptomonedas, con bitcoin a la cabeza subida en una ola que la llevó a valer más de 7.000 dólares por unidad por primera vez en ese año. Además, esta cadena de bloques (por su traducción literal) se posicionaba como el garante de confianza -una suerte de libro de contabilidad- de las transacciones en sectores tan vitales como el financiero o el jurídico.

Sin embargo, y con el correr de los tiempos, blockchain pasó, tras la pandemia de covid, del hype a lo que se conoce como el ‘valle de la desilusión’. Muchos expertos achacan la caída a la complejidad que en sí misma encierra la tecnología y a que, a pesar de la promesa de la reducción de costes, poner en marcha proyectos piloto requería de la inversión de muchos recursos.

En este arduo camino, Alastria no ha cesado en la promoción de iniciativas y proyectos, y ahora, ocho años después de su fundación, su actual presidente, Miguel Ángel Domínguez, tiene una buena noticia: “Blockchain tiene fuerza y ha vuelto a repuntar”.

Este ingeniero industrial de formación reconoce, en conversación con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL, que blockchain ha sido la “penúltima niña bonita” de la industria. “Hace unos seis años éramos literalmente lo que es hoy en día la inteligencia artificial”, compara. “La gente pensaba que en 15 minutos se iba a hacer millonaria”.

Como todo en la vida, prosigue, nada es tan rápido ni sencillo, y muchas empresas empezaron a desesperar y a desinvertir.

Pero el clúster contaba -y cuenta- en su junta directiva con el apoyo de gigantes de la economía nacional como Mapfre, Banco Santander, BBVA o Repsol, entre otras, por lo que “volver a mover el avispero” era solo cuestión de tiempo.

A partir de ese instante, Domínguez, que entonces lideraba la comisión de sector público de Alastria, empezó a trabajar y a introducir la idea de que el Estado está para financiar proyectos que todavía no son económicamente viables.

Movido por esta filosofía, y al calor de la oportunidad que empezaron a suponer los Fondos Next Generation gracias también al empuje, indica, de la entonces secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, Alastria, junto con la Comunidad de Madrid, presentó un proyecto dentro de la convocatoria RETECH en 2022 que ahora está preparando el despliegue de sus primeros casos de uso.

Un proyecto que quiere generar unicornios

Se trata de ISBE (Infraestructura de Servicios de Blockchain de España), una red “flexible y segura” que da soporte ya a los primeros 20 bocetos de startups y pymes. Estos inciden en distintos sectores, como sanidad, turismo o gestión de trámites públicos, pero Domínguez destaca dos que le apasionan.

En el primero, BIT2ME busca crear una nueva Bolsa ‘tokenizada’, llamada Bolsa 3.0. “Es algo que ahora mismo no existe, porque las bolsas están centralizadas y no son interoperables”, refiere el directivo.

"Vamos a empujar cada uno de estos proyectos con la misma fuerza"

En el siguiente, que aún no está entre los 20 primeros candidatos pero que se integrará en breve, Prosegur ‘tokenizará’, en este caso, el oro. “La gente puede comprar un token que se cambiará por oro en el momento en el que se quiera”. Por ejemplo, cuando el precio del lingote ha aumentado.

Dos proyectos ambiciosos, como lo es también empujar para que tengan viabilidad a largo plazo. “No podemos prever, de estos 20, cuál va a ser el unicornio y cuál el que se caiga, pero vamos a apoyar todos con la misma fuerza, y seguro que algunos salen adelante”.

Y es que, dentro de ISBE se crearán también redes para proyectos específicos, como por ejemplo una de automatizaciones para resolver las ineficiencias del sector público, “que todos sabemos que son muchas”, y una de sector financiero para albergar este nuevo mundo de inversiones y activos digitales.

España, pionera en el desarrollo de 'blockchain'

Estos casos de uso son para el experto el ejemplo de que el blockchain español no es solo líder en Europa, sino la única red comunitaria en estos momentos. En Bruselas hubo un intento de hacer un proyecto comunitario con muchísimo desarrollo legal y de gobernanza, pero carece aún de soporte tecnológico.

“Por eso nos llaman muchos países, porque somos capitales”, ensalza. “El mayor éxito de Alastria es que vamos a dar servicio a administraciones públicas y empresas locales, pero también que vamos a poder ir con geografías como Francia, Italia o Alemania de la mano en una estrategia que es puramente española y que da apoyo al resto del Viejo Continente”, concluye,