El Gobierno destina 9,9 millones de euros a impulsar la salud digital a través del fondo CRB Digital Health III

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado una inversión de 9,9 millones de euros en el fondo CRB Digital Health III, especializado en proyectos de salud digital. La operación, realizada a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), tiene como objetivo impulsar la transformación digital del sistema sanitario.

El fondo CRB Digital Health III, que aspira a alcanzar los 50 millones de euros, se centrará en apoyar startups y scale-ups tecnológicas con propiedad intelectual disruptiva, especialmente aquellas en fases de crecimiento y con vocación internacional.

Sus inversiones abarcan desde plataformas de apoyo psicológico para pacientes oncológicos hasta herramientas de gestión hospitalaria, consultas virtuales, soluciones de salud preventiva o sistemas de monitorización materno-infantil.

“Esta inversión refuerza la apuesta del Gobierno por un modelo económico basado en la innovación, la colaboración público-privada y la tecnología con propósito", explicaba Javier Ponce, director general de la SETT. "La salud digital es uno de los pilares estratégicos de la transformación digital del país, y esta operación consolida a España como referente en innovación sanitaria en Europa”.

Por su parte, los socios de CRB Digital Health III, Ignasi Heras y Alejo Costa, destacaron que “este apoyo público permitirá multiplicar el impacto de la innovación privada en áreas críticas del sistema sanitario, impulsando proyectos que mejoran la calidad de vida de las personas”.

Firma del acuerdo entre la SETT y el fondo CRB Digital Health III

Esta no es la primera apuesta de la SETT por fondos especializados en tecnologías emergentes en el marco del 'fondo de fondos' Next Tech. Antes, en julio de este año, este mismo ente ya apostó por el Fondo Armilar Venture Partners IV, en el que el Gobierno invirtió 20 millones de euros, alrededor del 16,6% del capital total comprometido en esta iniciativa.

En aquella ocasión se trataba de uno de los vehículos más destacados para impulsar empresas tecnológicas europeas, sobre todo en fases iniciales de desarrollo, en ámbitos centrados en inteligencia artificial, software de gestión, medtech y conectividad.

Más inversiones de la SETT

La inversión de la SETT se une a otras que ha ido anunciando la entidad en los últimos meses, entre ellas, las destinadas a la empresa gallega de fotónica integrada Sparc, con 17,2 millones de euros; o los 19,6 millones de euros para Quantix para el establecimiento de un centro de ciberseguridad y personalización de semiconductores en la Región de Murcia.

A estas se suman su participación en Wooptix, una spinoff de la Universidad La Laguna de Tenerife, especializada en metrología óptica, con cuatro millones de euros; en la madrileña Sensia, que desarrolla soluciones basadas en tecnología infrarroja, mediante una coinversión pública de nueve millones de euros; en la empresa española especializada en software de computación Multiverse Computing, que en principio era de 67 millones de euros, pero que, finalmente, se quedará en 59,2 millones; o en la catalana Sateliot, con 13,85 millones de euros.

Aquí también se incluye su objetivo manifiesto de levantar en Málaga un centro puntero a nivel europeo en investigación y fabricación de semiconductores en los terrenos donde se instalará la futura infraestructura de la empresa IMEC.