Óscar López promete una gigafactoría de IA que atraerá 5.000 M€, mientras las dos ya anunciadas siguen sin fecha

El ministro de Transformación Digital y de la Función Púbica, Óscar López, durante la inauguración del Hub tecnológico de ING en España.

Los anuncios se suceden en boca del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aunque sin fecha efectiva para su puesta en marcha. No la hay para las dos factorías de IA anunciadas en nuestro país -la última el pasado viernes-, ni para nuevas posibles inversiones en materia de semiconductores, tras la retirada del proyecto de Broadcom el pasado mes de agosto.

Sin ir más lejos, la semana pasada su cartera hacía pública que la Comisión Europea ha seleccionado al Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) como nueva sede de una de las denominadas IA Factories.

En ese momento no se daban fechas del inicio de su actividad, como tampoco se proporcionaron cuando se anunció la primera, en diciembre del año pasado, en el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

López ha eludido concretar nada al respecto a preguntas de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, durante la inauguración esta mañana del Hub tecnológico del ING en España. A cambio, ha intentado sacar pecho sobre "lo importante que es para España albergar estas dos fábricas de IA, siendo uno de los pocos países europeos que contará con unas instalaciones de este tipo".

Lo que sí ha adelantado a este medio es que en los planes de su ministerio y del Gobierno se contempla la creación de una "gigafactoría de IA, que con la que España dará un salto de gigante en transformación digital", cuya candidatura presentó en junio y que podría implicar una inversión de 5.000 millones de euros.

Dos factorías de IA sin fecha

La segunda factoría de IA anunciada el pasado viernes supondrá una inversión total de 82 millones de euros, de los cuales el Gobierno de España aportará 24 millones a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El proyecto prevé la adquisición de un nuevo supercomputador específico para cargas de trabajo relacionadas con la IA y el desarrollo de una plataforma avanzada de supercomputación optimizada para experimentación con modelos de inteligencia artificial. Además, ofrecerá servicios de apoyo integral y gratuito a empresas y centros de investigación, con el objetivo de democratizar el acceso a herramientas de IA de alto rendimiento y fomentar la innovación en sectores como la biotecnología, la salud o la investigación sanitaria.