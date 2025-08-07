Red.es ejecuta 815 millones de euros durante el primer semestre, el 61% del presupuesto total de 2025

El Gobierno ha dado a conocer los resultados de Red.es, adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, durante el primer semestre. En este período, la entidad ha ejecutado 815 millones de euros, lo que representa un 61% del total previsto para este ejercicio.

En concreto, a lo largo de los primeros seis meses del año, la organización ha publicado un total de 41 expedientes, convocatorias y convenios, los cuales suman un valor conjunto superior a 439 millones de euros. Estos números, de acuerdo con el Ejecutivo español, consolidan a Red.es como uno de los actores clave en la ejecución de proyectos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Entre las iniciativas desplegadas este semestre, desde el Gobierno destacan algunas como el convenio de colaboración que firmaron con RECI-FEMP para impulsar la promoción de este modelo entre entidades locales, mediante asistencia técnica a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), facilitando el intercambio de conocimiento y la coordinación de iniciativas. Todo ello, regado con un presupuesto de 300.000 euros.

También, el proyecto Espacio de Datos para las Infraestructuras Urbanas Inteligentes (EDINT), con una subvención directa de 12,9 millones de euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el marco del Plan de Recuperación.

Durante estos meses, la entidad también ha avanzado en uno de sus programas estrellas, el Kit Digital y su ‘hermano’ el Kit Consulting. Según apuntan, el primero de ellos ya ha concedido más de 760.000 bonos por un valor superior a 3.100 millones de euros; mientras, el segundo ha otorgado más de 17.900 ayudas, equivalentes a 249 millones de euros.

Estos hitos han sido posibles, explican, gracias al apoyo de la plataforma web Acelera Pyme, que ha superado los ocho millones de visitas en este semestre, y las 123 Oficinas Acelera Pyme activas actualmente. A estas se suma una nueva convocatoria publicada en febrero para la creación de la red de oficinas Acelera PYME con un importe de 30 millones de euros.

También en febrero, Red.es presentó el Observatorio de Derechos Digitales, que forma parte del programa Derechos Digitales, financiado por el Plan de Recuperación a través de los Fondos NextGenerationEU, y cuenta con un presupuesto de 10,83 millones de euros del que la entidad aporta el 80%.

De la cuántica a la IA

Además, desde la organización destacan la propuesta de Generación D, financiada por el Plan de Recuperación, con varias líneas de actuación como Competencias Digitales Básicas, un programa con una inversión de 45 millones de euros, que durante este periodo ha formado más de 21.200 personas en toda España, el 61% mujeres, a través de más de 3.200 ediciones en todas las comunidades autónomas.

También, la iniciativa Generación D: construyendo la generación IA, con una inversión de 120 millones de euros, que ha conseguido activar 374 contratos de investigación en centros como el CSIC, BSC, CNIO y CNIC. Junto a ellas, la línea Consejos y Colegios Profesionales, con una inversión de 200 millones de euros, que formará a partir del último cuatrimestre del año a 80.000 profesionales colegiados en competencias digitales e inteligencia artificial.

Más recientemente, la entidad ha aterrizado las iniciativas RedIA y RedIA Salud, con un presupuesto de 130 y 50 millones de euros, respectivamente, que ya adelantó durante el Mobile World Congress de Barcelona.

En el marco de la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas 2025–2030, Red.es ha lanzado en este período una manifestación de interés dirigida a agentes del ecosistema cuántico para recopilar propuestas que orienten futuras líneas de actuación. Todo ello respaldado por 40 millones de euros procedentes de los fondos FEDER.

Por otro lado, la organización ha destacado su participación en los últimos seis meses en eventos como el Mobile World Congress de Barcelona, donde acogió a 50 empresas coexpositoras y recibió más de 13.000 visitantes, un 30% más que en 2024. Según señalan, las empresas participantes estiman que generarán un volumen de negocio de 26,5 millones de euros derivado de su exposición en este espacio, duplicando la cifra del año anterior.

Además, también inauguró las sedes de Spain Audiovisual Hub en Murcia y A Coruña.